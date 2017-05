Kiểu tên 4 chữ đang "sốt xình xịch", mẹ có thể chọn để đặt tên cho con gái

Xu hướng đặt tên 4 chữ cho con gái hiện đang được rất nhiều người ưa thích.

Lựa chọn được một cái tên hay tên đẹp để đặt tên cho con gái quả thực không hề đơn giản. Bởi cái tên sẽ "đi theo" con suốt cả cuộc đời, liên quan đến vận mệnh và cuộc đời sau này của con.

Theo lẽ xưa, mọi người thường đặt tên cho con chủ yếu 3 chữ, bao gồm Họ + Tên đệm (chủ yếu là Thị) + Tên chính. Tuy nhiên hiện nay, kiểu tên 3 chữ này đã quá cũ, không còn hợp thời mang cho các bé cảm giác ngượng ngùng, thiệt thòi khi lớn lên.

Chính vì thế, kiểu đặt tên cho con 4 chữ ngày càng được nhiều người lựa chọn hơn. Với kiểu này, tên của các bé sẽ được đặt như sau: Họ + Tên đệm 1 + Tên đệm 2 + Tên chính. Đặc biệt, không bao gồm chữ "Thị". Với kiểu đặt tên vừa phong phú, vừa sang chảnh như thế này, các bé gái lớn lên sẽ có cảm giác được tôn trọng, tự tin hơn mỗi lần có ai đó gọi tên mình.

Ở bài Đặt tên cho con gái theo kiểu 4 chữ kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu đến các mẹ kiểu tên với các tên đệm Phương, Ngọc, Cát, Kiều, Kim, Nhã, Thục, Tường, Bảo. Kỳ này, chúng tôi tiếp tục giới thiệu các kiểu tên 4 chữ đang rất hot hiện nay:

1. Mai: Mượn tên một loài hoa để đặt tên cho con. Hoa mai là một loài hoa đẹp nở vào đầu mùa xuân - một mùa xuân tràn trề ước mơ và hy vọng. Tên "Mai" dùng để chỉ những người có vóc dáng thanh tú, luôn tràn đầy sức sống để bắt đầu mọi việc.

Mai Ngọc Bích: Bé là viên ngọc xanh, thuần khiết

Mai Diễm Kiều: Vẻ đẹp kiều diễm, duyên dáng, nhẹ nhàng, luôn tràn đầy sức sống

Mai Ngọc Lan: Cành lan ngọc ngà của bố mẹ

Mai Lan Hương: Nhẹ nhàng, dịu dàng, nữ tính, đáng yêu

Mai Gia Linh: Cái tên vừa gợi nên sự tinh anh, nhanh nhẹn và vui vẻ đáng yêu của bé đó

2. Thanh: Là màu xanh, thanh còn là sự thanh cao, trong sạch, thanh bạch, luôn có khí chất điềm đạm, nhẹ nhàng và cao quý

Thanh Thanh Trúc: Cây trúc xanh, biểu tượng cho sự trong sáng, trẻ trung, đầy sức sống

Thanh Nhã Uyên: Thể hiện sự thanh nhã, lại sâu sắc đầy trí tuệ

Thanh Thục Trinh: Trong trắng, hiền lành

Thanh Thanh Vân: Bé như một áng mây trong xanh đẹp đẽ

Thanh Thu Nguyệt: Trăng mùa thu bao giờ cũng là ánh trăng sáng và tròn đầy nhất, một vẻ đẹp dịu dàng

Thanh Hiền Nhi: Con luôn là đứa trẻ đáng yêu và tuyệt vời nhất của cha mẹ

3. Giang: Giang là dòng sông, thường chỉ những điều cao cả, lớn lao. Người ta thường lấy tên Giang đặt tên vì thường thích những hình ảnh con sông vừa êm đềm, vừa mạnh mẽ như cuộc đời con người có lúc thăng có lúc trầm.

Giang Kim Liên: Với ý nghĩa là bông sen vàng, cái tên tượng trưng cho sự quý phái, thuần khiết

Giang Ngọc Hoa: Bé như một bông hoa bằng ngọc, đẹp đẽ, sang trọng, quý phái

Giang Thanh Hà: Dòng sông trong xanh, thuần khiết, êm đềm, đây là điều bố mẹ ngụ ý cuộc đời bé sẽ luôn hạnh phúc, bình lặng, may mắn

Giang Bích Thủy: Dòng nước trong xanh, hiền hòa là hình tượng mà bố mẹ có thể dành cho bé

Giang Tuệ Mẫn: Cái tên gợi nên ý nghĩa sắc sảo, thông minh, sáng suốt

4. Vũ: Vũ có nghĩa là mưa, là khúc nhạc, cũng bao hàm nghĩa về sức mạnh to lớn.

Vũ Thu Hạ: Cơn mưa mùa hạ, thanh mát tâm hồn

Vũ Diễm Phương: Một cái tên gợi nên sự đẹp đẽ, kiều diễm, lại trong sáng, tươi mát

Vũ Khánh Ngọc: Vừa hàm chứa sự may mắn, lại cũng có sự quý giá

Vũ Hồng Nhung: Con như một bông hồng đỏ thắm, rực rỡ và kiêu sa

Vũ Kim Ngân: Bé là “tài sản” lớn của bố mẹ.

5. An: An là một cái tên nhẹ nhàng và có ý nghĩa an lành, yên bình giống như chính bộ chữ viết ra nó. Khi đặt tên An cho con, đó là lúc mẹ mong muốn con có một số mệnh may mắn, tránh mọi tai ương hiểm họa và luôn có sự tĩnh lặng cần thiết.

An Hoài An: cuộc sống của con sẽ mãi bình an

An Yên Bằng: con sẽ luôn bình an

An Lan Chi: cỏ lan, cỏ chi, hoa lau

An Quỳnh Dao: cây quỳnh, cành dao

An Trúc Đào: tên một loài hoa

6. Vy: là một cô gái xinh xắn, nhỏ bé nhưng cũng rất giàu sức sống

Vy Diễm Thảo: loài cỏ hoang, rất đẹp

Vy Bảo Thoa: cây trâm quý

Vy Tố Tâm: người có tâm hồn đẹp, thanh cao

Vy Linh San: tên một loại hoa

Vy Tố Quyên: Loài chim quyên trắng

7. Đan: quý báu, đan sa, tiên đan, thần dược

Đan Nhật Phương: hoa của mặt trời

Đan Khánh Quỳnh: nụ quỳnh

Đan Mỹ Lệ: Cái tên gợi nên một vẻ đẹp tuyệt vời, kiêu sa đài các

Đan Ngọc Hoa: Bé như một bông hoa bằng ngọc, đẹp đẽ, sang trọng, quý phái

Đan Ngọc Diệp – là Lá ngọc, thể hiện sự xinh đẹp, duyên dáng, quý phái của cô con gái yêu

8. Như: Tên "Như" thường được đặt cho nữ, gợi cảm giác nhẹ nhàng như hương như hoa, như ngọc như ngà. "Như" trong tên gọi thường mang ý so sánh tốt đẹp.

Như Ngọc Sương: Bé như một hạt sương nhỏ, trong sáng và đáng yêu

Như Hồng Nhung: Con như một bông hồng đỏ thắm, rực rỡ và kiêu sa

Như Nguyệt Minh: Bé như một ánh trăng sáng, dịu dàng và đẹp đẽ

Như Ngọc Hoa: Bé như một bông hoa bằng ngọc, đẹp đẽ, sang trọng, quý phái

Như Lan Hương: Nhẹ nhàng, dịu dàng, nữ tính, đáng yêu

