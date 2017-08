Kiểm soát chồng quá mức sẽ đẩy chồng vào cửa ngoại tình

Khi người vợ thích kiểm soát chồng

Bất kỳ ai cũng đều cảm thấy khó chịu khi bị kiểm soát. Đó cũng là lý do các bà vợ không nên kiểm soát chồng để tránh "phản ứng phụ".

Khi bạn kiểm soát chồng, chàng sẽ luôn cảm thấy ngột thở và khó chịu khi bị gò bó. Đó là lúc chàng thấy hối hận vì quyết định kết hôn với bạn.

Việc kiểm soát chồng quá mức sẽ đẩy họ tìm kiếm sự bình yên nơi người phụ nữ khác. Ảnh minh họa

Đặc biệt sự kiểm soát quá mức khiến các đấng lang quân thích tìm kiếm sự bình yên bên ngoài. Điều này khiến họ lơ là việc chăm sóc vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Mặc dù bạn có thể đang làm đúng nhưng hành động của bạn khiến các đấng mày râu cảm thấy khó chịu và dễ gây hiểu lầm.

Một số nhà tâm lý học cho rằng, nếu bạn gây sự ức chế cho chồng mình thì hậu quả có thể anh ta sẽ quay lại kiểm soát ngược bạn như một cách để trả thù.

Sự kiểm soát sẽ đẩy mâu thuẫn gia đình bạn lên và có nguy cơ làm tan vỡ hạnh phúc gia đình bạn.

Nếu chàng thực hiện theo ý bạn thì có lẽ chỉ là điều vô cùng hãn hữu. Tốt hơn hết, bạn đừng kiểm soát bạn đời của mình để tránh gây ra những mâu thuẫn trong gia đình không đáng có.

Nhiều người phụ nữ khốn khổ trong việc quản chồng vì sợ chồng lăng nhăng nhưng không hề hay biết đó là một việc làm rất vô nghĩa. Bởi dù có kiểm soát chồng chặt 24/24h nhưng bạn có thể quản được suy nghĩ của anh ta. Nếu người đàn ông của bạn đã muốn ngoại tình thì kể cả bạn trói anh ta lại, anh ta vẫn ngoại tình trong tư tưởng. Kiểu ngoại tình này thậm chí không kèm phần nguy hiểm .

Có người cho rằng, nếu như đàn ông càng bị ngoại cảnh kiểm soát thì cái tư tưởng càng bộc phát mạnh, mạnh đến nỗi bạn tưởng là anh ta thuộc về bạn duy nhất rồi, nhưng thực chất trong suy nghĩ của anh ta đã không còn chỗ cho một người như bạn nữa. Lúc đó bạn sẽ thế nào khi bị chồng xem như một kẻ vô hình, như một cái nợ đời chỉ muốn buông, muốn bỏ?

Hãy kiểm soát mình thay vì kiểm soát chồng

Vậy nên cách tốt nhất không phải là kiểm soát chồng mà hãy kiểm soát chính bản thân mình, kiểm soát chính những cảm xúc của mình.

Nếu như chồng bạn đã không muốn ngoại tình, thì việc quản chồng chẳng để làm gì. Còn nếu chồng bạn đã muốn ngoại tình thì không ai có thể ngăn cản được điều đó, ngay cả chính cái chết của bạn.

Bởi, người ta có thể đội đá vá trời nhưng không ai có thể bắt được suy nghĩ của người khác bỏ vào lồng để khóa lại được. Vì thế, thay vì quản chồng, hãy quản chính bản thân mình. Quản lý cảm xúc của mình để thấy rằng mình đáng được trân quý, đáng được yêu thương và bảo bọc nhất. Bởi mình không thương thân mình làm sao có thể thương được người khác. Trong khi đó, việc kiểm soát người khác là một cách gián tiếp nói lên một sự thật rằng, bạn không thể sống nổi nếu không có chồng bạn. Cách đó là tự hạ thấp giá trị bản thân. Nếu bạn không yêu bản thân bạn thì chồng bạn sao có thể yêu được bạn?

Kiểm soát chồng là một cách hạ thấp giá trị bản thân của các bà vợ. Ảnh minh họa

Vậy nên, làm sao để mình luôn biết cách tự yêu bản thân, làm sao để bao dung với chính mình, làm sao để trân trọng bản thân mình một cách đúng mực...đó mới là việc quan trọng. Chỉ khi mà bạn quản được chính bạn thì bạn mới hiểu được cách để yêu thương một người khác là như thế nào?

Còn nếu như bạn nghĩ rằng, quản chồng là cách để thể hiện yêu thương thì cũng giống như việc bạn tự đút tay vào ổ điện vậy.

Cách kiểm soát là đừng kiểm soát gì cả

Bạn có tin nếu ngày nào bạn cũng kiểm tra ví của chồng, bạn cũng không thể nắm được tài chính của anh ta? Điều này là chắc chắn. Đã có rất nhiều người đàn ông phải có quỹ đen để đối phó với vòng cương tỏa của vợ. Và cái vợ nắm giữ được chỉ là phần nhỏ những gì quỹ đen mà anh ta có. Vì thế đừng bao giờ khám ví chồng mà hãy khéo léo để chồng thấy có trách nhiệm chia sẻ những khoản chi tiêu trong gia đình

Khi người đàn ông không bị kiểm soát, anh ta sẽ tự nguyện và thấy ý nghĩa khi đưa cho vợ những khoản tiền đóng góp. Tương tự, thời gian cũng là thứ các bà vợ khó nắm giữ. Đừng để chồng phải giải trình về khoảng thời gian vắng mặt ở nhà vì phần nhiều những giải trình mang tính cưỡng chế đều không chân thực.

Nếu chồng khai “Hôm nay tắc đường quá nên anh về muộn” hoặc “Anh đang định về thì thằng bạn thân nó điện thoại” thì bạn nên nhẹ nhàng bảo chồng: “Anh không cần thông báo cho em lý do mà chỉ cần nhắn em sẽ về muộn hơn ngày thường". Thay vì ngồi nghĩ ra 1001 tình huống xấu về lý do chồng về muộn, bạn nên tìm một lý do tích cực hơn. Bạn sẽ thấy thoải mái và chồng bạn sẽ không căng thẳng khi trở về nhà.

Ngân Khánh (TH)