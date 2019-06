Kẻ thứ ba vác bụng bầu đến tận nhà khiêu chiến, vợ nhiệt tình xem phiếu siêu âm rồi dọa cho ả khóc ngay tại chỗ

Giờ đây ngồi một mình bên ly rượu, Hiếu mới thấm cái cảnh ngoại tình gặp phải cô vợ cao tay, không ghen tuông, không bóc phốt mà đuổi được tiểu tam tiểu tứ đi trong vòng một nốt nhạc. Đúng là không đùa được với đàn bà!

Yêu My được 3 năm, tỏ đường đi lối về thì Hiếu bắt đầu chán, nhưng không may cô lại dính bầu nên hắn phải cưới. Vợ chồng son chẳng được mấy ngày thì My sinh con, người sồ sề trông thấy. Đã vậy, cô sinh đôi luôn hai đứa con gái khiến hắn nhìn mà ngán ngẩm. Hắn chỉ thích con trai, chứ mấy đứa con gái thì được tích sự gì.

Hắn ép vợ sinh thêm, mà My không chịu, bảo bận rộn công việc, rồi lý sự là con cái trời cho, trai gái quý như nhau. Vợ không chịu thì hắn đi tìm bên ngoài cho cô ta sáng mắt ra. Cô ta suốt ngày ôm lấy công việc, về đến nhà thì con cái, cháo sữa, dọn dẹp nhà cửa, chẳng có lúc nào chăm sóc cho hắn. Hắn lấy vợ để có người vui vẻ sớm chiều, mà thấy cô đơn ghê gớm.

Dạo này mẹ hắn động viên, ủng hộ nhiệt tình để hắn xây phòng nhì. Hắn ăn chắc, hẹn hò một cô nàng có vòng ba hấp dẫn, chắc chắn sinh nở tốt. Được 5 tháng, cô bồ có bầu con trai, đòi cưới, hắn bắt đầu tính kế bỏ vợ. Thế nhưng chưa kịp ra tay thì cô ta cao chạy xa bay, còn nhắn cho hắn cái tin: "Đồ hèn, tiền một xu không có mà đòi yêu tôi. Đứa con này cũng chẳng phải con anh đâu, đừng có tìm đến nữa".

Ảnh minh họa

Hắn lủi thủi về nhà, vợ hắn cười, cho hắn nghe đoạn ghi âm câu chuyện giữa vợ và kẻ thứ ba. Hóa ra vợ hắn chỉ lừa là tài sản do bố vợ đứng tên, hắn ly hôn sẽ ra đi tay trắng, bồ lòi ngay cái đuôi cáo. Cũng may, suýt nữa thì hắn đổ vỏ cho kẻ khác. Hắn xin lỗi, hứa hẹn sửa chữa sai lầm, vẻ mặt đầy đau khổ khiến vợ hắn tin tưởng tha thứ.

Được hai tháng sau, hắn lại tìm kiếm người đàn bà mới. Lần này, bồ của hắn phải là gái nhà lành, nghề nghiệp tử tế chứ không thể chơi bời như cô trước được. Mẹ hắn xem bói, năm nay hắn sẽ bỏ được vợ, chắc chắn lần này thành công.

Thật may mắn, cô bồ có bầu rất nhanh, bác sĩ đã bảo: "Giống bố nhé, chúc mừng anh chị" khiến hắn sướng phát điên. Hắn thì thầm tâm sự, khai với nàng là hắn đã có vợ, nhưng vợ ghê gớm, đanh đá lại không còn tình cảm gì nữa, hắn muốn đến với nàng. Nàng ngay lập tức nhận nhiệm vụ vác bụng bầu đến để đòi quyền lợi.

My thật không phải tay vừa. Khi kẻ thứ ba đến tận nhà khiêu chiến, cô đã đoán ngay chồng mình tiếp tục ngựa quen đường cũ. Cô rơm rớm nước mắt, tâm sự thương chồng luôn phải ngồi chiếu dưới, mình không sinh được con trai thì cũng áy náy lắm.

Ảnh minh họa

Ả kia tin sái cố, đưa giấy siêu âm ra khoe khoang, mặt vênh lên thách thức, My là bác sĩ khoa sản, vừa nhìn mấy chỉ số đã tái mặt bảo ả: "Này em, bác sĩ không nói gì với em à? Em bé có dấu hiệu phát triển không bình thường. Mà hơn nữa, nó chắc chắn là con gái đấy, nhịp tim thế này sao là con trai được. Có cần xem bằng cấp của chị không, chị là bác sĩ chuyên khám những ca khó, hơn hẳn người khám cho em đấy nhé".

Ả tái mặt, bật khóc ngay tại chỗ, xin My cứu con của ả. My ái ngại bất lực, khuyên ả nên xem xét cẩn thận kẻo đứa trẻ sinh ra thiệt thòi, bệnh tật, lại không được bố đón nhận. Thấy xuôi xuôi, My cho cô ta xem mấy vết thương trên tay do chồng đánh, thực ra do cô bị ngã xe. Ả nhìn mà mặt cắt không còn giọt máu.

Tối hôm ấy, Hiếu hoảng loạn không thể liên lạc được với cô bồ đáng yêu. Hiếu không ngờ, cô vợ cao tay của hắn lại đuổi người tình bé nhỏ đi dễ dàng như thế. Đã vậy, vợ hắn còn lạnh lùng đưa cho hắn tờ đơn ly hôn kèm bằng chứng vạch tội ngoại tình. Hắn ê chề xách va li ra khỏi nhà. Đúng là năm nay hắn bỏ vợ thành công thật.

Theo Daisy (Helino)