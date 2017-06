Hôn nhân trên bờ vực thẳm nếu chồng hay nói với vợ điều này

Một trong những nguyên tắc giúp hôn nhân bền vững đó là cả hai vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau, thể hiện rõ ràng nhất qua những lời nói hàng ngày. Nếu như ngay cả sự tôn trọng và thấu hiểu tối thiểu giữa hai người cũng đang dần biến mất, báo hiệu rằng hôn nhân của bạn đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Hãy để ý đến những câu nói dưới đây, nếu tần số xuất hiện của chúng ngày một dày đặc trong mối quan hệ vợ chồng, đó là lúc hai bạn cần phải bình tĩnh ngồi xuống tìm hiểu cho ra ngọn ngành vấn đề đang gặp phải, chia sẻ cảm nhận và suy nghĩ dành cho nhau, cũng như tìm được hướng giải quyết tốt đẹp nhất cho cả hai.

Anh chán quá!

Mối quan hệ vợ chồng nhiều năm trời đôi lúc rất cần những điều mới mẻ, những hoạt động hay thú vui mới lạ để tạo thêm cảm xúc cho nhau. Hãy tự hỏi bản thân xem bạn có đang thật sự hạnh phúc với tình trạng hôn nhân hiện tại hay không? Chồng bạn đang cảm giác như thế nào? Hãy cùng nhau làm những điều khác với những hoạt động thường ngày để giúp cho tình cảm thêm sâu sắc, củng cố mối quan hệ thêm bền chặt.

​Ảnh: Internet

Thêm một điều nữa là khi người vợ quá mải mê chăm sóc con cái sẽ dễ dàng bỏ quên mất sự hiện diện của chồng. Điều này có thể khiến cho đàn ông cảm giác bị bỏ rơi. Tình cảm và cả nhu cầu tình dục không được đáp ứng càng dễ khiến cho đàn ông thấy chán nản. Cảm xúc bị tổn thương nhưng lại không chia sẻ được với chính người bạn đời của mình, đàn ông lại bắt đầu có suy nghĩ đi tìm người khác để tâm sự rồi dẫn đến nhiều bi kịch gia đình.

Em chẳng bao giờ hiểu anh

Đàn ông và phụ nữ luôn có nhiều suy nghĩ và quan điểm khác nhau về mọi việc. Chính vì vậy, vợ chồng muốn hòa hợp, thấu hiểu nhau không bao giờ là điều dễ dàng. Nếu như chồng luôn cho rằng bạn không hiểu được anh ấy, hoặc bạn thường qui chụp anh ấy một cách sai lầm, vậy thì cả hai thật sự cần phải xem lại cách giao tiếp và thể hiện bằng lời nói của mình như thế nào. Điều gì đã dẫn đến sự hiểu lầm hay bất đồng không thể giải quyết được như vậy? Bạn có đang thật sự lắng nghe và chia sẻ vấn đề của mình một cách hiệu quả hay không?

Em chẳng bao giờ thay đổi

Thay đổi là một chuyện rất khó. Nhưng vì sao chồng luôn cằn nhằn rằng bạn không bao giờ thay đổi một điều gì đó? Hãy nói chuyện với anh ấy xem điều khó chịu gì ở bạn khiến cho anh cảm thấy như vậy. Vấn đề này có thể thỏa hiệp hay không, bạn sẽ thay đổi hay cả hai phải học cách để dung hòa hơn trong cuộc sống? Điều quan trọng bây giờ là vợ chồng phải bình tĩnh và mở lòng để chia sẻ với nhau về suy nghĩ của mình, cùng với một thái độ cởi mở, không chỉ trích hay bới móc.

​Ảnh: Internet

Em chẳng giống như…

Sự so sánh có thể giết chết một tình yêu. Nếu như chồng liên tục so sánh bạn với một người nào đó, có thể là mẹ, chị em gái anh ta hoặc thậm chí là một người phụ nữ nào đó, đồng nghĩa với việc anh ấy không thật sự không tôn trọng người bạn đời của mình. Cuộc sống này không ai có thể hoàn hảo được. Cho dù mỗi người đều cần cố gắng trở nên tốt hơn vì người mình yêu thương nhưng điều đó cũng không nghĩa là bạn phải chịu đựng những lời chỉ trích, nhiếc móc và so sánh khiến giá trị bản thân bị hạ thấp như vậy. Hãy suy nghĩ về điều đó!

Em không còn là cô gái anh yêu ngày xưa…

Mỗi phụ nữ ở một giai đoạn khác nhau đều sẽ phải thay đổi để thích nghi. Từ lúc mới yêu vô lo vô nghĩ, rồi yêu nhau đến đám cưới, họ trở thành một người vợ vun vén cho gia đình, trở thành người mẹ với nhiều lo nghĩ cho những đứa con… Ai cũng phải thay đổi, kể những ông chồng, họ cũng không thể còn là người đàn ông như ngày xưa nữa. Hôn nhân muốn tồn tại được bền lâu thì cả hai vợ chồng đều phải trải qua những thay đổi cùng nhau, học cách chấp nhận và tôn trọng nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Nếu như điều cốt lõi trong cuộc sống hôn nhân mà anh ấy cũng không hiểu được thì có lẽ bạn cũng nên xem lại về tình cảm của hai vợ chồng mình.

Theo Đinh Hương/Tri Thức Trẻ