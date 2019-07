Hội chị em xôn xao vì câu hỏi: 'Đàn bà hậu ly hôn, sống sao cho chồng cũ tiếc nuối?'

Người ta bảo ế là một nỗi khổ, đầy áp lực và mệt mỏi, nhưng ế cũng có hai loại đấy chị em ạ! Một là gái chưa chồng ế vì kén chọn, làm cao, duyên chưa tới... Hai là đàn bà hậu ly hôn, đối mặt với cuộc đời, làm gái ế kèm theo những trải nghiệm tồi tệ về hôn nhân.

Đàn bà ấy mà, yêu rồi là quên hết, sẵn sàng hy sinh và dâng hiến, để rồi khi chồng phản bội, nhà chồng khó dễ, thì lại tiếp tục gồng mình lên vá víu, nhẫn nhịn. Đến khi không chịu đựng được nữa, sẽ cầm tờ đơn ly hôn trên tay, làm lại cuộc đời.

Mới đây, trên một group kín của hội chị em có một chị mới ly hôn vì chồng chọn theo kẻ thứ ba đã đặt ra câu hỏi: "Đàn bà hậu ly hôn, sống sao cho chồng cũ tiếc nuối?". Những bình luận của người đã lấy chồng, người đã từng đổ vỡ hôn nhân, thậm chí cả các cô gái chưa chồng đều nhận được tranh cãi nhiều chiều. Nhưng có 3 bình luận nổi bật nhất đã nhận cả nghìn like vì thái độ bình tĩnh sống đáng nể.

Ảnh minh họa

Hạnh Tâm (Gái ế, 33 tuổi, chưa chồng) như cách cô ấy giới thiệu về bản thân chia sẻ: "Yêu là hạnh phúc, chia ly là đau khổ, dù vì bất kỳ lý do gì chị ạ. Em nghĩ rằng, chị cần bình tĩnh, nghĩ lại xem trước khi gặp phải người chồng phản bội ấy, chị đã vui vì điều gì, dành thời gian cho những mối quan tâm như thế nào. Bây giờ, hãy dành thời gian cho những thứ làm chị thấy bình yên. Nếu tâm trạng chưa ổn, hãy làm cho mình bận rộn, học trang điểm, học nấu ăn, đọc sách hoặc thực hiện các ý tưởng kinh doanh... Khi chị có những mối quan tâm mới, chị sẽ không để tâm việc hắn có tiếc nuối hay không nữa đâu".

Chị Ngọc (đã lập gia đình, 35 tuổi) lại bảo: "Em ơi, muốn hắn tiếc nuối mình, mình phải yêu mình trước đã. Em hãy xem lại bản thân còn gì thiếu sót thì khắc phục, học hỏi nhiều, kiếm tiền, chăm sóc sắc đẹp, mở lòng và hẹn hò nếu có ai muốn tìm hiểu. Hãy mạnh dạn yêu thêm lần nữa, rồi em sẽ thấy, tình yêu mới khiến em quên đi nỗi đau. Còn gã chồng lăng nhăng, chắc gì đã hạnh phúc với kẻ thứ ba, khi bồ bịch thì vui lắm, cưới nhau về mới biết anh ả thế nào. Nên hắn cũng không có thời gian mà tiếc nuối em nữa đâu. Sống cho bản thân mình đi em, nhẹ lòng mà sống".

Ảnh mình họa

Chị Vân (đã ly hôn, 43 tuổi) là người có nhiều trải nghiệm nhất chia sẻ: "Chị cũng từng đặt ra câu hỏi như em, mệt mỏi, uất nghẹn và muốn tìm mọi cách chứng tỏ bản thân để chồng cũ phải tiếc nuối, dằn vặt vì đã khiến chị thiệt thòi. Nhưng rồi, theo thời gian, chị thấy rằng thật may mắn vì đã trải qua cuộc hôn nhân thất bại ấy, rút ra được những bài học quý giá để tiếp tục yêu và sống. Khi yêu một người mới, chị đã nhìn lại những hành động, cảm xúc và chặng đường đã đi qua bằng con mắt khác, chị thấy rằng hôn nhân thất bại không phải do chồng, dù anh ta bồ bịch, mình cũng có lỗi là không khiến anh ta say đắm. Vậy thì, chỉ cần em khiến người yêu em thấy em là quý giá, xinh đẹp, tự chủ, hấp dẫn, anh ta sẽ không nỡ buông tay".

Vậy đấy các chị em ạ, yêu đương, kết hôn, ly hôn rồi hận thù, nó chỉ khiến chị em mình mệt mỏi, căng thẳng, xấu xí đi thôi. Đừng mất thời gian tìm cách cho chồng cũ tiếc nuối làm gì. Đàn bà hậu ly hôn, hãy làm những việc khiến bản thân vui vẻ, mở lòng và yêu thêm nếu gặp người muốn yêu ta. Lúc ấy chồng cũ tiếc nuối cũng được mà không cũng chẳng ảnh hưởng đến ta nữa.

Theo Daisy (Helino)