Học cách sống hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân bất hạnh

Vì đâu hôn nhân thiếu hạnh phúc?

Theo nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, Công ty tư vấn An Việt Sơn (Hà Nội), vì không có kiến thức về hôn nhân gia đình nên nhiều người khi bước vào hôn nhân, họ đã không biết cách để chủ động cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhất là người Việt Nam, thường rất thụ động trong hôn nhân. Nhiều người khi vợ chồng không hạnh phúc thì họ đổ tại số phận mà không biết rằng, do mình thiếu kiến thức về việc lựa chọn bạn đời, thiếu kỹ năng trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình.

Có những thói quen khiến cho hôn nhân trở nên bất hạnh, ngược lại cũng có những thói quen tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Do vậy, trước khi bước vào đời sống hôn nhân, chúng ta rất cần nắm được những thói quen này để chủ động tạo dựng hạnh phúc cho mình. Những thói quen tạo nên hạnh phúc tốt nhất là nên được các cặp vợ chồng thực hiện từ khi bắt đầu bước vào đời sống vợ chồng. Tuy nhiên, trong trường hợp cuộc hôn nhân của bạn đang không hạnh phúc, nếu muốn thay đổi nó, bạn vẫn có thể làm được bằng cách thực hiện những thói quen như tìm cách để biết ơn và ngừng ngay những cuộc cãi vã về những chủ đề lặp đi lặp lại.

Vô ơn, đó là nguyên nhân hàng đầu phá hỏng mọi mối quan hệ, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng. Thói quen vô ơn thường xuất hiện ở những cuộc hôn nhân tồi tệ. Do vậy, tìm mọi lý do để thể hiện lòng biết ơn vợ hoặc chồng là một thói quen nhất thiết bạn cần phải tạo lập cho hôn nhân. Lòng biết ơn có thể giúp bạn đối phó với mối quan hệ xấu và nó có thể khiến cho bạn trở nên hạnh phúc hơn.

Cụ thể, bạn cần dành thời gian mỗi ngày để tìm ra những điều để thể hiện lòng biết ơn của mình. Bạn hãy viết nó ra giấy, hoặc viết lên trang mạng xã hội của mình, thậm chí có thể sử dụng bài viết trên phương tiện truyền thông. Thông thường, ngay cả khi tình huống xấu, bạn vẫn có thể tìm thấy điều gì đó để biết ơn. Ví dụ, bạn có thể không thích chồng bạn đang đối xử với bạn nhưng bạn có thể biết ơn anh ấy vì đã tạo ra sự ổn định tài chính trong cuộc sống gia đình; hoặc biết ơn anh ấy vì đã làm một người cha tốt cho con cái của bạn...

Nhà tâm lý Nguyễn An Chất cho rằng, có những cặp vợ chồng rất kỳ lạ là cứ liên tục cãi nhau về cùng một vấn đề. Nếu bạn luôn thấy mình tranh cãi về những điều lặp đi lặp lại thì có nghĩa là bạn đang có thói quen mang đến một cuộc hôn nhân thiếu hạnh phúc. Đã đến lúc bạn phải đặt chủ đề đó sang một bên. Bạn cần phải ngừng chiến đấu với những cuộc cãi vã về những chủ đề lặp đi lặp lại đó. Bạn cần phải quyết định rằng, mình sẽ không bao giờ thảo luận về vấn đề này và tạo ra được thói quen dừng lại. Bởi việc cãi nhau đó không bao giờ đưa bạn đến đích, bạn không thể đồng ý và cũng không thể tìm kiếm sự thỏa hiệp của cả hai người.

3 thói quen phát triển bản thân giúp cải thiện hôn nhân

Theo các chuyên gia, ngoài việc tạo thói quen biết ơn và ngừng các cuộc cãi vã về những chủ đề lặp đi lặp lại thì 3 thói quen phát triển bản thân sau đây cũng giúp bạn cải thiện đáng kể cuộc hôn nhân thiếu hạnh phúc của mình.

Phát triển lợi ích của riêng bạn: Nếu cuộc hôn nhân của bạn không như bạn mong muốn, có lẽ đã đến lúc bạn nên tìm một sự thỏa mãn nào đó bên ngoài cuộc hôn nhân của bạn nhưng không phải dưới hình thức ngoại tình. Bạn cần có sở thích. Bởi sở thích riêng của bạn sẽ giúp bạn độc lập và giữ cho bạn hạnh phúc và gắn kết với thế giới. Trên thực tế, phát triển sở thích của riêng là một ý tưởng tốt ngay cả khi hôn nhân của bạn đang rất tuyệt vời.

Xem xét việc khám phá sở thích tại thư viện, tham gia các câu lạc bộ yêu thích địa phương, các lớp học nấu ăn hoặc tham gia một lớp học nghề tại một trường cao đẳng cộng đồng gần đó.

Hãy thử tham gia công tác tình nguyện, thiện nguyện: Khi bạn có ý thức về việc làm cái gì đó tốt cho người khác cũng là một cách giúp bạn được hạnh phúc. Tình nguyện hay thiện nguyện có thể mang lại cho bạn cảm giác về mục đích sống, nó còn cho phép bạn tương tác với những người cùng chí hướng khác, bởi vậy nó giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn.

Cố gắng tìm một tổ chức mà bạn muốn đóng góp, chẳng hạn như một trung tâm bảo vệ động vật hoang dã, một tổ chức thiện nguyện cho trẻ em vùng cao… Thậm chí bạn có thể hỏi người bạn đời của mình nếu anh ấy hoặc cô ấy muốn tình nguyện với bạn và đó có thể là một hoạt động gắn kết tốt cho hai bạn.

Phát triển đời sống xã hội của bạn: Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, các mối quan hệ xã hội là mấu chốt của hạnh phúc. Nếu các mối quan hệ xã hội của bạn không tốt, bạn cũng sẽ khó thay đổi cuộc hôn nhân của mình. Người phối ngẫu của bạn không phải là nguồn tương tác xã hội chính của bạn. Bạn cần phải có những mối quan hệ bạn bè như như các thành viên khác trong gia đình. Cố gắng đi ăn tối với bạn bè một đêm mỗi tuần hoặc cùng với anh chị em hoặc anh em họ dành một ngày mua sắm hoặc một buổi hoạt động như quần vợt hoặc bơi lội.

Nếu bạn không có nhiều bạn bè, thì hãy cố gắng gặp gỡ nhiều người có cùng sở thích với bạn. Ví dụ: bạn có thể tham gia một giải đấu bowling, tham gia một lớp nghệ thuật hoặc tìm một dàn hợp xướng hoặc ban nhạc cần thành viên mới.

Ngân Khánh