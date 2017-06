Ca sĩ Giang Hồng Ngọc rất tự hào về cha chạy taxi

Mới đây ca sĩ Giang Hồng Ngọc chia sẻ trên Thời đại về người cha yêu dấu.

Cha đồng hành với cô tự năm 14 tuổi, khi cô bắt đầu bước vào con đường âm nhạc, từ khi cô theo học lớp nhạc miễn phí, tới khi được thầy cô giới thiệu đi hát ở các tụ điểm… tới bây giờ.

Những ngày khó khăn, cha hay chờ con gái hàng đêm bên ngoài một nhà hàng tại huyện Hóc Môn - nơi ca sĩ làm MC chương trình Hát với nhau. Có hôm trời mưa to gió lớn, sĩ chạy ra đứng nép bên hông nhà hàng nhìn ra, thấy cha trải dài áo mưa trên xe nằm đợi. 23h chương trình kết thúc, ca sĩ ra thì cha đã ướt gần hết, người tím tái vì lạnh, nghĩ tới giờ vẫn thấy thương.

Khi Giang Hồng Ngọc ốm nặng, cha là người đưa đón cô đi chữa bệnh.

Sau khi đoạt giải Tư Tiếng hát Truyền hình TP Chí Minh, nhờ số tiền thưởng hai cha con đổi được xe mới. Ngày Giang Hồng Ngọc tỏa sáng với X-Factor, cha của cô không cầm được nước mắt.

Từ khi nhà có xe hơi, cả nhà luôn đồng hành cùng nhau. Cô luôn tâm niệm, dù khổ thế nào cũng phải làm những điều tốt đẹp nhất cho cha mẹ vì họ đã quá vất vả vì cô.

Mỗi lần nữ ca sĩ đi diễn xa nhà, cha cô lại tranh thủ chạy taxi. Ban đầu, ông giấu con gái vì không muốn cô áy náy, hay xấu hổ với mọi người. Nhưng Giang Hồng Ngọc hiểu và sợ cha buồn nên động viên ông làm những gì ông thấy vui, phù hợp với sức khỏe.

Cha chạy xe thường bật đĩa Giang Hồng Ngọc hát lên khoe về con gái. Cô luôn cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của ông.

Ngày của cha 2017, ca sĩ Hồng Ngọc và mẹ đang ở Mỹ để chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới. Nhưng hai mẹ con vẫn đi tìm món quà ưng ý để gửi về Việt Nam cho cha. Cô mong cha mẹ sống lâu để được đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục. Trong lòng cô, cha là người hát hay nhất.

Nhà hoạt động xã hội - nghiên cứu tâm linh Nguyễn Thảo Hậu

Trong ngày của Cha, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thảo Hậu chia sẻ:

"Hôm nay là ngày của Cha, nhưng đối với tôi ngày nào tôi cũng nhớ về Cha mình với những hồi ức như mới, với nỗi nhớ Cha đến thắt lòng, với cả sự ân hận vì nhiều lúc đã làm cho Người phải buồn…

Ngày còn bé, đến cả khi lấy chồng rồi tôi vẫn luôn sống với Cha nhiều hơn là với Mẹ.

Mẹ làm ở bệnh viện còn Cha thì thì phụ trách tuyến đường sắt trải dài khắp cả nước với những đường ray, đá răm, rọ đá, đá hộc cùng với những người tuần đường lầm lũi hàng đêm đi gõ bulong những cung đường dài, cùng với những đầu máy chạy bằng than và những người lái tầu đen nhẻm ...

Cha đi đâu cũng cho tôi đi cùng. Tôi học được ở Cha rất nhiều thứ vì ông học rất giỏi và biết nhiều ngoại ngữ, nhất là tiếng Pháp (vì ông học cả ở trường Bưởi).

Tôi có được sự mạnh mẽ từ Cha mình, tôi có được lòng cảm thông và sẻ chia với những người có hoàn cảnh thiệt thòi hơn mình!

Cha Mẹ tôi không nhận nhà to do Nhà nước cấp cho. Hai ông bà chỉ có một căn nhà tập thể mà sau hơn 20 năm Cha tôi mất thì mới được cấp quyền sử dụng đất.

Chị em chúng tôi tự hào về Cha của mình, dù ông mất hơn 20 năm nhưng ngày giỗ, hoặc Tết là những người công nhân cùng thời với Cha, có người đã hơn 80 tuổi, có người ở rất xa cũng lọ mọ đi tàu về thắp cho Cha nén hương.

Tôi yêu gia đình mình, với ước mơ nhỏ nhoi là các anh chị em và Cha Mẹ được sống cùng nhau như ngày nào. Con nhớ Cha, con yêu Cha. Bây giờ và mãi về sau này, nhiều kiếp khác, con vẫn muốn làm con gái của Cha.

Chúc những người Cha vĩ đại luôn là điểm tựa cho các cô con gái của mình".

Năm ngoái Ngày của Cha, “ngọc nữ” Hà Tăng đã làm cư dân mạng xôn xao khi cô tự hào chia sẻ về 3 người đàn ông quan trọng nhất đời mình (trên trang instagram cá nhân và kênh 14.vn), trong đó có người bố kính yêu.

Với bức ảnh của hai cha con, Hà Tăng gọi ông là "Tía" thân thuộc, gần gũi và vô cùng ấm áp.

Bức ảnh dùng tông màu trắng đen, ấn tượng và đầy hoài niệm về người đàn ông quan trọng nhất của Hà Tăng. Nhiều người đã nhận xét "Út Nhỏ" sở hữu khuôn mặt phúc hậu giống bố.

Bức ảnh khác là sự xuất hiện của bố con Louis Nguyễn đang đứng trước biển. Cu cậu ngả đầu vào vai bố, hai bàn tay nhỏ xíu ôm bờ vai rộng lớn của bố.

Hà Tăng viết: "I could not ask for more! Happy Father's day papa Louis! We love you" (tạm dịch: Tôi không còn gì để mong đợi hơn. Chúc mừng Ngày của Cha, Louis! Chúng tôi yêu bạn).

Hình ảnh bình dị, nội dung chia sẻ ngắn gọn nhưng ấm áp về sự hoàn hảo và tầm quan trọng của bố Louis trong gia đình đã được rất nhiều người quan tâm. Gia đình họ đang có cuộc sống hạnh phúc và bình yên, rất được cư dân mạng ngưỡng mộ.