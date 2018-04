HH Giáng My: "Dạy con mình phải làm gương"

Đã 20 năm trôi qua kể từ khi Giáng My đăng quang Hoa hậu đền Hùng, người ta vẫn phải ngỡ ngàng vì dường như sự tàn phá của thời gian, cường độ làm việc và áp lực của cuộc sống chẳng ảnh hưởng gì đến nhan sắc yêu kiều của Giáng My.

Khi đứng bên cạnh những á hậu, hoa hậu, những người đẹp đình đám hiện nay, Giáng My vẫn khiến người ta phải xuýt xoa về một nhan sắc vừa xinh đẹp vừa thành công: vừa hiện đại, cá tính, bản lĩnh, nhưng cũng rất đằm thắm, dịu dàng; một người đàn bà luôn biết mình là ai nhưng cũng biết giấu mình khi cần.

Xinh đẹp, nổi tiếng và có tài, vì thế, dù Giáng My không tham gia showbiz, không ham hố trở thành người nổi tiếng thì chị vẫn có rất nhiều người biết đến và săn đón. Tình yêu vì thế cũng đến với Giáng My khá sớm. Chị kết hôn và làm mẹ ở tuổi khá trẻ. Tuy nhiên, giống như những người đẹp khác, Giáng My cũng lận đận đường tình duyên. Sau khi có chung một con gái nhỏ, Giáng My và người chồng cũ ly hôn.

Không buồn vì chuyện cá nhân, Giáng My tập trung cho công việc và con cái. Chị một mình nuôi dạy bé Anh Sa lên người. Nhờ tính cách hiện đại, sự thông minh khéo léo, con gái Giáng My cũng thừa hưởng những vẻ đẹp và sự giỏi giang từ mẹ. Ngay từ khi 15 tuổi, em đã nổi tiếng về nhiều mặt. Tuy nhiên, Giáng My không muốn con gái đi theo con đường nghệ thuật, bản thân con gái Giáng My cũng thấu hiểu những vất vả của người phụ nữ tham gia showbiz, do đó, dù luôn được báo chí và dư luận chú ý, nhưng Anh Sa vẫn tập trung vào học hành và không hề có ý định tham gia các cuộc thi người đẹp.

Trong cách dạy con, Giáng My cho biết cô như một người bạn để chia sẻ cùng con. Hoa hậu Đền Hùng cho biết: "Tôi làm được điều đó dễ dàng vì tôi luôn lắng nghe con mình hơn là gắt gao phản đối, hoặc thể hiện thái độ tiêu cực. Các bậc cha mẹ làm ơn gần con bằng cách đặt bản thân mình vào con để hiểu con hơn".

Hơn nữa, Giáng My cho con học trường nội trú để rèn tính tự lập: "Trong trường này, cháu được nuôi dạy rất kỹ lưỡng, giờ giấc cực kỳ quy củ và đúng khoa học. Cháu được giáo dục rất chu đáo. Các cháu bị hạn chế dùng điện thoại để tập trung học hành và các hoạt động tập thể".

Tuy nhiên, là một người nghiêm khắc và sát sao với con, Giáng My không để nhà trường quyết định tất cả về con mình, cô cũng nhận thấy những nhược điểm mà con thiếu để cần phải bổ sung. Tôi cũng mong muốn Anh Sa bổ sung cho mình thêm nhiều kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp bên cạnh chuyên môn nghề nghiệp. Từ nhỏ, tôi đã vào Nhạc viện Hà Nội học nội trú, chỉ biết thơ ca. Mọi việc nhà trường đều quản lý, do đó thiếu hẳn những kiến thức thực tế của cuộc sống bên ngoài. Tôi thậm chí không hiểu và nhận biết về tiền nong khi lần đầu nhận thù lao biểu diễn. Tôi muốn con gái không mắc phải những sai lầm giống mình. Sống không nên thực dụng, nhưng cũng đừng quá ngu ngơ như sinh viên chúng tôi thời đó".

Nói về cách dạy con, cô cho rằng mình không có điều gì quá khác biệt so với các bà mẹ khác. "Bản thân Anh Sa luôn có ý thức khẳng định mình trong sự nghiệp và cuộc sống. Từ nhỏ, bé đã nhìn thấy hình ảnh mẹ làm việc chuyên tâm nên học hỏi theo. Tôi thường nói với con rằng, phụ nữ đẹp thì chỉ như con búp bê đóng khung kính, nhưng khi có trí óc, họ có thể làm chủ cả thế giới". Chính cách dạy con bằng việc thông qua việc bản thân mình phải là một tấm gương sáng đã giúp Giáng My nuôi dạy con trưởng thành.

Thành công rạng rỡ ở nhiều lĩnh vực, nhiều năm nay đối với Giáng My, gia đình trở thành điều quan trọng nhất. "Từ cuối 2016, tôi đã chuyển cả nhà về khu dân cư yên tĩnh hơn ở Thảo Điền, quận 2, TP HCM. Nhờ không gian sống cách xa sự ồn ào của phố thị, tôi cho phép mình sống chậm. Có thể cả tuần tôi bay nước ngoài, nhưng về đến nhà là chúng tôi lại đi mua sắm cùng nhau, vào bếp chuẩn bị những món ăn nóng hổi. Mới đây, con gái Anh Sa cũng đã trở về Việt Nam làm việc sau nhiều năm học tại nước ngoài. Dù bận rộn với công việc mới, bé vẫn tranh thủ bay từ Hà Nội về Sài Gòn mỗi cuối tuần để chơi với ông bà ngoại".

Niềm vui lớn nhất đối với Giáng My là con gái đã về nước chung sống. "Trước đây, khi con gái ở xứ người, chúng tôi chỉ có thể giao tiếp thông qua những cuộc gọi video. Tôi dù rất muốn nấu cho con gái một bữa cơm cũng không thể. Nhiều lúc tôi nhớ con đến quặn lòng. Giờ đây, hai mẹ con đã có thể gặp nhau. Tôi và con cùng đi mua sắm, nấu nướng và trò chuyện với nhau nhiều hơn".

Làm mẹ đơn thân, nuôi con trưởng thành là niềm hạnh phúc lớn của Giáng My. Niềm hạnh phúc ấy ngời sáng trong đôi mắt khi nói về con. "Anh Sa đã phát triển rất tốt từ tư duy và nhân cách. Con gái sau khi về nước đã vào vị trí giám đốc một công ty thuộc tập đoàn lớn tại Hà Nội, quản lý vài chục nhân viên. Cô bé rất có ý thức với công việc, làm việc hăng say và trách nhiệm".

