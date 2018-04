Hạnh phúc ngọt ngào của người con gặp lại cha sau 37 năm xa cách

Anh Nguyễn Duy Đức, 52 tuổi, (Uông Bí, Quảng Ninh) vẫn cảm thấy khó tin vì không nghĩ sau bao nhiêu năm xa cách, giờ đây lại được gặp lại bố mình. Sau 37 năm thất lạc, anh được gặp lại bố tại bệnh viện, cuộc hội ngộ ấy khiến anh rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Theo lời các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân Nguyễn Duy Hồng (bố anh Đức) được đưa vào viện từ ngày 30/12/2017. Thời điểm nhập viện, ông chỉ nói được tên là Nhã, không có người nhà, sau đó rơi vào hôn mê. Ông Hồng được chẩn đoán xuất huyết não và được các bác sĩ mổ cấp cứu lấy máu tụ ngay chiều cùng ngày.

Từ ngày nhập viện, ông Hồng được bệnh viện điều trị, chăm sóc miễn phí. Thương tình trước hoàn cảnh của ông, mỗi cán bộ, điều dưỡng tại khoa Phẫu thuật thần kinh II hàng ngày thay nhau chăm sóc ông như người thân trong gia đình.

Không chỉ vậy, lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức cũng đã đề nghị cơ quan công an hỗ trợ trong việc tìm kiếm người thân cho bệnh nhân Hồng. Sau một thời gian, các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát, trong đó có Phòng truy tìm P6 C52 và Công an một số địa phương của Bộ Công An đã tìm kiếm được thân nhân cho người bệnh.

Cuộc gặp của 2 cha con anh Đức trong bệnh viện sau 37 năm thất lạc. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhớ lại, anh Đức cho biết: “Ngày 31/3 vừa qua, gia đình tôi nhận được một cuộc gọi từ công an và cho biết có một bệnh nhân không có người thân đang nằm tại Bệnh viện Việt Đức hơn 3 tháng qua, giờ bệnh đã đỡ, có thể đó là bố đẻ của ông. Nghe vậy, tôi lên Hà Nội ngay trong đêm hôm đó”.

Tuổi đã cao lại ốm đau, theo thời gian, ngoại hình của ông Hồng đã thay đổi rất nhiều. Không có giấy tờ, hồ sơ và đã 37 năm xa cách, nhưng anh Đức vẫn nhận ra ngay đó là bố đẻ của mình vì có nhiều nét giống anh chị em trong nhà.

Bố mẹ anh sinh được 7 người con. Anh Đức là con cả. Ông Hồng bỏ nhà ra đi vào năm 1981, ông nói đi mua gạo. Mấy mẹ con ở nhà chờ mãi không thấy về. Trong trí nhớ của anh, ngày đó, đợi mãi không thấy bố về, mấy mẹ con lấy khoai, sắn luộc ăn tạm. Ngày đó, anh Đức là học sinh lớp 7. Mẹ anh đang mang bầu em út.

Sau này, cả nhà nhiều lần đi tìm kiếm ông, thậm chí nhờ cả công an giúp đỡ nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Nói về mẹ đẻ mình, anh Đức cho hay, bao năm qua, bà lạm lụng vất vả để nuôi các con nên người. Ngày biết tin tìm được chồng mình, bà rưng rưng. Đã từng có thời gian bà giận khi nghĩ về chồng mình. Nhưng, sau tất cả những giận hờn đó là tình yêu thương dành cho người chồng bao nhiêu năm xa cách.

Trước đây, ông Đức cũng chủ động đi tìm bố mình khi có người mách là nhìn thấy người giống bố. “Từng có thời gian tôi đi tìm bố ở Hải Phòng vì có người bảo nhìn thấy ông. Sau lần đó thì bẵng đi một thời gian. Rồi gánh nặng áo cơm đè nặng, gia đình tôi tạm gác việc tìm bố. Nhưng, ý định tìm lại cha chưa bao giờ thôi cháy trong suy nghĩ của mấy anh chị em. Cách đây 1 tháng, gia đình tôi cũng đăng tin tìm người trên báo Nhân dân. Giờ đây, hạnh phúc lắm, khi cả gia đình được đón ông về”.

Hiện tại, ông Hồng được bệnh viện đón điều trị tại bệnh viện ở tỉnh Quảng Ninh, các thành viên trong gia đình thay nhau chăm sóc. Các sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng vui mừng khi gia đình bệnh nhân được đoàn tụ.

Ông Hồng ăn uống qua đường xông. Anh Đức bảo rằng, có lẽ ông vẫn cảm nhận được việc gặp lại các con. Được chăm sóc người cha gần 40 năm trời thất lạc, các thành viên trong gia đình đều cảm thấy ấm lòng. Hơn lúc nào hết, ông Hồng cần người thân yêu thương, chăm sóc trong lúc này.

Ngọc Thi