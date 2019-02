Gái ế chấp nhận yêu anh thợ may khi đã qua tuổi 30, không ngờ thu được kết quả mỹ mãn

Quyên là cô gái xinh đẹp, nhanh nhẹn và có phần kén cá chọn canh. Cô tự thấy ưu điểm của mình nên đặt ra tiêu chuẩn bạn trai: đẹp trai, nhà thành phố, cùng trình độ. Bởi vậy, đã 32 tuổi, trải qua vài mối tình ngắn ngủi, cô vẫn đi về một mình. Bố mẹ nhìn con gái lớn tuổi không hẹn hò ngày lễ, suốt ngày làm tăng ca, cuối tuần thì đóng cửa nghe nhạc hoặc đọc sách mà sốt ruột thở dài.

Quyên không hiểu sao cô có khả năng chọn bạn trai sở khanh thế. Do cô không biết nhìn người hay ông trời trêu ngươi. Năm thứ nhất đại học cô yêu anh bạn học giỏi nhất lớp, mới qua 3 tháng nghỉ hè đã có người nhắn tin tuyên bố tranh giành chủ quyền. Anh ta cứ dùng dằng không dứt giữa hai cô gái. Bực mình cô chia tay luôn.

Đi làm, cô nổi bật nhất trong số nhân viên nữ vào công ty, hoa và quà ngày lễ xếp hàng. Cô chọn yêu anh trưởng phòng tuổi trẻ tài cao, bố mẹ công chức, gia đình cơ bản. Ai ngờ yêu được một năm thì anh ta cặp kè con gái sếp, đá cô nhanh chóng để cưới vợ giàu.

Ảnh minh họa

Đến cái tuổi 27, mẹ cô thúc giục chuyện cưới xin, cô lại đồng ý hẹn hò một mối đẹp trai, giàu có do cô bạn thân giới thiệu. Cô đã về ra mắt bố mẹ anh ta, hai gia đình gặp gỡ, chọn ngày cưới. Đến ngày ăn hỏi, ảnh anh ta say rượu ở cùng bồ trong khách sạn gửi liên tiếp vào máy cô khiến cô choáng váng. Chán nản, cô từ hôn và chọn một cuộc sống theo chủ nghĩa độc thân, không hẹn hò, yêu đương gì nữa.

Cô dành nhiều thời gian cho bản thân, tự yêu chiều sở thích đọc sách của mình. Vài tháng, cô lại dành một khoản tiền tham gia từ thiện cùng nhóm những người bạn online. Cô cứ ngỡ trái tim mình đã khép lại. Cho đến khi cô gặp anh ấy, anh chàng hiền lành mới tham gia nhóm. Khi trưởng nhóm giới thiệu anh là thợ may, có cửa hàng nhỏ ở ven thành phố, cô cười thầm vì sự xuất hiện của anh trong nhóm toàn dân công sở.

Vậy mà nói chuyện rồi cô mới thấy anh thú vị và giản dị đến mức dễ chịu. Triết lý sống cũng đơn giản: "Đừng để mình dư thừa cái gì. Thừa thời gian thì giúp đỡ người thân. Thừa thu nhập thì đi từ thiện". Có mỗi người yêu là anh chưa có, mà anh cũng chưa biết yêu là gì.

Bạn bè gán ghép, cô bắt đầu thấy cảm mến anh chàng này. Anh không đọc sách báo gì cao siêu, chỉ ham mê nghề thợ may và giúp mẹ chăm sóc vườn rau. Anh hẹn hò với cô toàn chọn thả diều bờ đê, đi thăm thú rừng, dạo chơi trên cánh đồng mùa lúa chín. Tuyệt không bao giờ cô được vào nhà hàng sang chảnh như mấy lần yêu trước. Cô cũng không có được cảm giác yêu đương lãng mạn và chỉ thấy nhẹ nhàng, vui vẻ.

Ảnh minh họa

Khi anh ngỏ lời cầu hôn, cô tặc lưỡi nghĩ cưới nhanh kẻo ế. Bố mẹ kêu ca nhiều cũng nhức đầu. Lấy một người chồng đơn giản, sống cho qua những ngày tháng cô đơn. Biết đâu người ít sách vở như anh lại là người khiến cô hạnh phúc.

Cưới anh rồi cô không ngờ mình "lãi to". Nhờ năng khiếu ngành marketing, cô giúp anh mở cửa hàng trên phố, tuyển thêm nhân viên. Anh vẫn cần mẫn với công việc may vá và chịu học thêm khóa thiết kế vest cao cấp. Cô điều hành cửa hàng, cộng thêm tay nghề của anh, chỉ qua hai năm đã thành một hiệu may có tên tuổi.

Cô sinh một đứa con trai, anh chăm cô, chăm con chu đáo đến mức mẹ cô ngạc nhiên. Cơm nước cho cô ở cữ, quần áo bẩn của hai mẹ con, anh tự tay xử lý hết. Con ốm anh giúp cô chăm con. Quà cáp lễ tết cho bố mẹ hai bên anh không bao giờ để ông bà phật ý.

Tới lúc này, mẹ cô phải gật gù bảo cô: "Tưởng mày cưới chống ế nên chọn anh chàng không giống ai. Giờ mẹ mới thấy lựa chọn quá tốt con ạ. Cố mà giữ lấy chồng nhé. Lơ là có đứa nó bắt mất đấy".

Theo Daisy (Helino)