Đòn thù của ông chồng bị cắm sừng

Khi mọi chuyện vỡ lở, thái độ yêu thương và tha thứ của chồng khiến Hoa cảm thấy hổ thẹn. Thế nhưng đằng sau đó lại là một thảm kịch…

Hoa và An cưới nhau được 2 năm trong tình yêu và hạnh phúc. Khi sinh con, Hoa cũng được sự chăm sóc bằng tất cả tình yêu và sự quan tâm từ chồng. Dù con mới hơn 1 tuổi nhưng Hoa đã nhàn nhã chẳng khác gì gái còn son vì có mẹ chồng trông con cho Hoa đi làm, có thời gian "lấy lại vóc dáng".

Hạnh phúc tưởng như cứ thế êm đềm trôi đi, nhưng bất ngờ do một sự nhầm lẫn khi trao đổi công việc, Hoa quen với Thành qua mạng facebook. Cách nói chuyện di dỏm của Thành đã đốn gục Hoa trong vài ngày. Háo hức với cảm xúc mới, Hoa như trẻ lại, như mới yêu lần đầu. Thế rồi tán tỉnh, hẹn hò, từ quán cà phê vào đến nhà nghỉ, mọi thứ ở Thành cứ như "định mệnh" đối với Hoa. Thành mang lại những cảm xúc khác hẳn với An. Thành mạnh mẽ, cá tính và nông nổi, mặc dù Thành cũng đã vợ con đề huề.

Rồi mọi việc cũng không qua nổi mắt An. An đã theo dõi và bắt tại trận Hoa ngoại tình. Ban đầu Hoa cứ nghĩ An sẽ ly hôn và đuổi cô ra khỏi nhà. Dù yêu Thành nhưng khi xảy ra chuyện, anh ta cũng về xin lỗi vợ để bảo vệ tổ ấm của mình, bỏ mặc Hoa với những khắc khoải, sợ hãi. Hoa chờ một bản án sấm sét từ An, vì Hoa biết, An yêu vợ rất nhiều. Thế nhưng An không trách móc Hoa nhiều, chỉ bảo rằng từ nay về sau đừng có say nắng nữa, gia đình là trên hết.

Điều Hoa cảm thấy hạnh phúc hơn nữa là An dường như quan tâm chăm sóc Hoa nhiều hơn. Tối đến, thay vì những cuộc "yêu" quen thuộc như trước, An tỉ mỉ và cẩn thận với "khúc dạo đầu" bằng những cử chỉ âu yếm hơn. Thế nhưng nhiều lần An lại bị "hết tiền" trước khi "đi chợ". Lúc đó An thường rất bối rối và phân bua rằng có lẽ do vẫn còn gợn chút ấn tượng về chuyện Hoa đã ăn nằm với người đàn ông khác nên An khó "hoàn thành nhiệm vụ".

"Rồi sẽ ổn thôi, em cố chờ anh nhé". Nghe An nói thế, Hoa vô cùng cảm động. Hoa nhận ra An mới là người đàn ông độ lượng, yêu thương mình thật lòng, còn Thành chỉ là kẻ ba hoa khoác lác tìm tới Hoa bởi cảm xúc qua đường.

Đêm nào, An cũng "chăm sóc" Hoa bằng những cử chỉ mơn trớn vuốt ve khiến Hoa có cảm giác nóng rực, ham muốn tột cùng. Nhưng lần nào cũng thế, khi Hoa muốn lao vào cuộc thì An lại "xuội lơ" rồi ung dung lăn ra ngủ. Mặc dù nguyên nhân là do mình, nhưng Hoa không tránh khỏi những bức xúc khi liên tục bị "bỏ lại trước cổng thiên đường". Không thỏa mãn, Hoa bị trầm cảm nặng, lúc nào cũng thấy bí bách, khó chịu. Nhưng Hoa cũng không dám kêu ca, bởi An ra nông nỗi này cũng là do Hoa cả. Hoa cố nhẫn nhịn chờ chồng "hồi phục".

Rồi một ngày, Hoa phát hiện ra sự thật khiến cô sốc nặng. Hóa ra, An chẳng còn yêu Hoa kể từ khi Hoa cắm sừng trên đầu An. Hoa đọc được tin nhắn trong máy của An gửi cho người bạn thân: "Tao chưa bỏ nó ngay đâu, đêm nào tao cũng ve vãn cho chết thèm rồi bỏ đấy. Lúc nào chán thì vứt". Không những thế, qua tâm sự của An, Hoa được biết An "giải quyết nhu cầu" với gái làng chơi. An bảo: "Vợ cũng có khác gì đâu, chơi gái cho lành".

Hoa đau đớn đến mức muốn tìm đến cái chết. Hóa ra bấy lâu nay, Hoa chỉ là món đồ cho An đùa cợt, trả thù. Biết rằng lỗi là do mình gây ra, nhưng Hoa cũng không khỏi ghê tởm với cách trả thù của chồng. Đã đến nước này, Hoa chỉ muốn ly hôn để giải thoát.

