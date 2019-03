Đêm tân hôn hụt hẫng và bí mật về sự lừa dối người vợ giấu chồng bao nhiêu năm trời

Trong mắt mọi người, tôi là một phụ nữ may mắn khi gặp David. Anh là một người đàn ông hoàn hảo, luôn quan tâm, chăm sóc cũng như để tâm tới suy nghĩ của tôi. Không chỉ dừng lại ở đó, David cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc mỗi khi tôi gặp phải khó khăn hay vấp ngã trong cuộc sống. Hiếm có ai tôi có thể tâm sự hầu như tất cả mọi chuyện như David. Tuy vậy, vẫn có một vài thứ tôi chẳng thể nào chia sẻ được cùng anh.

Vấn đề khó nói

Cuộc hôn nhân của chúng tôi khá hạnh phúc và ngọt ngào với hai đứa con một trai, một gái. Tôi tin chắc niềm hạnh phúc lớn nhất của anh ấy cũng giống tôi, là được nhìn thấy những đứa trẻ và nghe tiếng cười của chúng mỗi khi đi làm về. Tuy vậy, khoảng thời gian đầm ấm và tràn đầy vui vẻ của cả nhà tại phòng ăn chẳng thể làm vơi bớt nỗi muộn phiền luôn xâm chiếm tôi trong phòng ngủ.

Nếu như cuộc yêu là niềm hứng khởi và mong muốn của nhiều cặp đôi thì với tôi, đó chẳng khác nào thời gian mệt mỏi và khó chịu. Có một sự thật chẳng ai có thể ngờ đó là tôi chưa một lần đạt được khoái cảm trong mỗi lần ân ái . Cuộc yêu của tôi do đó chỉ như một hoạt động thể chất cường độ cao gây ra mệt mỏi và uể oải vào ban đêm. David không hề biết điều này bởi tôi luôn tìm mọi cách để che giấu. Tôi quá ngần ngại khi chia sẻ việc mình gặp rắc rối với những cơn khoái cảm.

Cuộc hôn nhân không trọn vẹn

Tôi còn nhớ lần ân ái đầu tiên cùng David là đêm tân hôn. Dù không khí vô cùng lãng mạn và ấm áp với ánh nến dịu nhẹ, giai điệu nhạc êm ái cùng mùi hương tinh dầu thoang thoảng, tôi vẫn chẳng thể nào cảm nhận được những cảm giác hưng phấn và hứng khởi của cuộc yêu. David không hề hay biết về điều này và có vẻ vô cùng phấn chấn với những gì mình đạt được. Sau lần đó, để không làm tụt cảm xúc của anh, tôi thường tìm cách giả vờ mình cũng có được những cảm giác tuyệt vời như vậy. Lâu dần, tôi đã không còn là chính mình trong mỗi cuộc ân ái.

Ảnh minh họa

Không ít lần tôi đã muốn đề cập thẳng thắn chuyện này với David để cùng anh tìm hướng giải quyết. Tuy vậy, cứ mỗi lần định nói, vẻ hào hứng của anh khi nhắc đến chủ đề này lại khiến tôi chùn bước. Thay vì gỡ rối vấn đề, dần dần, tôi càng lún sâu vào việc giả tạo cảm xúc của mình trong mỗi cuộc yêu và thành thục đến mức David chẳng hề mảy may nghi ngờ gì.

Gánh nặng tâm lý

Cảm giác lừa dối người mà mình hết mực thương yêu không hề dễ chịu chút nào. Không ít lần tôi đã phải hứng chịu những cơn stress và mệt mỏi khi nghĩ về chuyện này. Mỗi lần nghe bạn bè trò chuyện về vấn đề chăn gối, tôi trở nên hoàn toàn lạ lẫm và thường lảng sang chuyện khác. Chẳng ai có thể ngờ đằng sau một gia đình hạnh phúc với một người chồng chăm chỉ và luôn quan tâm, chăm sóc vợ con lại là một vấn đề lớn đến vậy. Tôi quá tự ti và chẳng dám chia sẻ điều này với ai.

Tôi không biết vấn đề của mình từ đâu, có thể do David nhưng cũng có thể do tôi. Chắc chắn tôi sẽ phải tìm cách để chấm dứt nó bởi bản thân chẳng thể nào sống mãi với gánh nặng tâm lý này. Tuy vậy, cho đến lúc có đủ can đảm để đưa mọi chuyện ra thảo luận, có lẽ tôi vẫn phải tiếp tục những cảm xúc giả tạo của mình. Hi vọng mọi chuyện không đi quá xa và vẫn còn trong tầm kiểm soát.

Theo Herworld