Đem cơm cho chồng, vợ đi theo được chứng kiến cảnh tượng phơi bày sự tử tế giả tạo của chồng

Ngọc lấy được An tưởng như mình lấy được người chồng hoàn hảo nhất thế gian. Ngày yêu nhau, An thường xuyên đưa Ngọc đi tới những quán ăn sang chảnh, mua tặng Ngọc những món đồ đắt tiền.



An làm cho một công ty kiến trúc, còn Ngọc làm nhân viên của công ty nước ngoài. Gia đình An thuần nông, bố mẹ An không giàu có nhưng cũng không đủ kinh tế để nuôi An và 2 người em học hết bằng đại học rồi ai cũng có một công việc ổn định. Ngọc là con gái của một gia đình kinh doanh có tiếng ở thành phố. Ngày An ra mắt bố mẹ Ngọc, hai ông bà đều đồng ý vì xem chừng An là chàng trai lễ phép, lại có chí.

Ảnh minh họa





Ngọc và An có một đám cưới viên mãn trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Cuộc hôn nhân tới giờ cũng được gần 4 năm, hai vợ chồng Ngọc không mấy khi xảy ra mâu thuẫn, gia đình Ngọc từ 2 thành viên tới giờ đã lên tới 4 người, Ngọc sinh cho An 2 cô con gái xinh xắn. An luôn hoàn thành nghĩa vụ của người chồng một cách hoàn hảo. An không hút thuốc, không bài bạc hay rượu chè. Ngoài thời gian làm việc ở công ty là An lại về nhà đúng giờ, lương mỗi tháng đều công khai cho Ngọc biết và hầu hết An đều đưa vợ và chỉ giữ lại một số tiền để chi tiêu hàng tháng. Ngọc cảm thấy thật hạnh phúc khi kết hôn với người đàn ông như An.

Công việc của An là kiến trúc sư nên khá bận rộn, nhiều đêm An báo cáo Ngọc là phải ở lại công ty làm việc cho kịp tiến độ công trình. Mỗi lần như thế, An đều gọi video cho Ngọc xem, thậm chí còn có cả một vài người đồng nghiệp đứng bên cạnh. Chính vì vậy, Ngọc chưa bao giờ mảy may suy nghĩ rằng chồng mình đang nói dối.

Hôm rồi, An cũng báo không thể về nhà sớm vì một dự án mới cần được hoàn thành vào sáng mai, nên anh ta phải ở lại công ty làm đêm. Ngọc đã nấu một bữa ăn thịnh soạng chờ chồng về nhưng nghe thấy anh nói như vậy đành ngồi ăn một mình. Nghĩ bữa cơm thịnh soạng còn quá nhiều nên Ngọc nghĩ sẽ đem tới bất ngờ cho chồng, cô đem bữa cơm vào hộp rồi định bụng mang tới công ty cho chồng và những người đồng nghiệp tốt bụng kia ăn cùng cho vui.

Ảnh minh họa



Vừa tới phía trước cửa công ty của chồng, đang định bước vào thì thấy chồng và 2 người đồng nghiệp nữa vui vẻ bước ra, vừa đi họ vừa trò chuyện Ngọc nghe loáng thoáng thấy An nói: "Nhờ anh em nhiều quá cũng thấy ngại, nhưng quả thật chỉ như thế vợ mình mới không nghi ngờ". Người kia tiếp chuyện: "Thôi, không sao, dù thế nào bọn em cũng đã có vợ con gì đâu, chỉ mong sếp sớm có thằng con trai nối dõi là tốt rồi, cho em gửi lời hỏi thăm chị hai nhé, bao giờ chị sinh thì báo bọn em qua thăm".

Ngọc không nói nên lời, tiếp tục đi theo An cầu mong cho những suy nghĩ trong đầu cô lúc này không phải là sự thật. An lái xe tới một căn nhà nhỏ, ra mở vửa là người phụ nữ trẻ trung với cái bụng bầu to tướng. Trong khi chồng cô chạy vào hôn bụng bầu thì người phụ nữ kia ôm chầm lấy anh ta hôn lấy hôn để.

Thì ra, bấy lâu nay, sự tử tế mà chồng Ngọc thể hiện chỉ là giả tạo. Anh ta thèm khát con trai tới nỗi cặp bồ để có con nối dõi, nỗi đau này đúng là không khác gì nhát dao đâm thấu tim Ngọc. Ngọc quay về nhà, cô lấy giấy ghi sẵn tờ ly hôn...sự phản bội này, cô sẽ cho anh ta nhận lại gấp trăm lần những đau đớn mà anh ta đang làm với cô.

Ảnh minh họa