Đánh ghen om sòm trước công ty chồng, vợ đau đớn khi chẳng giữ được anh mà còn mất sạch tài sản vì lý do khó ngờ

Ai cũng bảo chồng ngoại tình thì đừng có dại mà đi đánh ghen, đó chính là hành động dại dột nhất của bất cứ người phụ nữ nào. Ngọc cũng từng nghĩ như thế cho tới khi chính bản thân cô rơi vào hoàn cảnh này.

Ngày cô phát hiện tin nhắn trong điện thoại của Đức khiến cô giận điên người. Càng tức hơn khi cô biết rằng, chính ả đồng nghiệp đó lại là người dụ dỗ, mồi chài Đức. Đàn ông mà, gặp gái trẻ gái xinh đã xoắn xuýt hết cả lên rồi, huống chi lại còn được chủ động mời chào.

Thế nên, việc Đức bị cuốn theo rồi lén lút làm việc sai trái, Ngọc cũng phần nào thông cảm. Nhưng ngẫm thế nào, cô cũng không thể nào bỏ qua được cho ả đồng nghiệp lẳng lơ kia, biết người ta đã có gia đình mà vẫn xen vào.

Ngay hôm sau, cô lên công ty của anh, dẫn theo cả hai tên săm trổ đầy mình mới thuê được để đánh cho một trận, dằn mặt cô ta mà bỏ cái thói mèo mả gà đồng đó đi. Cả hình ảnh của cô ta, Ngọc cũng lưu về đưa cho 2 tên đầu gấu kia nhìn thật kỹ.

(Ảnh minh họa)

Khi thấy thấp thoáng cô ta ở phía xa tiến lại, Ngọc nhìn lại bức hình lần nữa, rồi còn gọi cả 2 tên tay sai kia nhìn xem có đúng không, cả hai gật đầu răm rắp. Cô tin đó chính là ả bồ nhí của chồng mà mình đang tìm kiếm. Ngọc phẩy tay cho đàn em lên hành động, tát dăm ba cái gọi là dằn mặt.

Đúng như dự đoán, cô ả sợ hãi và cứ thề thốt rằng mình không dính líu gì tới Đức hết. Đương nhiên, Ngọc chẳng tin. Đứa nào ăn vụng xong lại dám khai ta đây vừa làm cái hành động ấy.

Đúng lúc ấy, Đức bước tới thấy vợ mình thì ngỡ ngàng, anh vội lao vào ngăn cản. Đang đà điên máu, Ngọc lại tát cho anh thêm hai cái rồi mới gào lên:

- Anh đã đi ngoại tình còn dám bênh nó à? Bỏ ra, không tôi cho người đánh cả hai.

- Cô thôi đi, chỉ toàn làm chuyện xằng bậy. Đây là sếp của tôi.

- Sếp à, à thì ra là sếp nên anh mới bám vào để hám tiền hám quyền à? Đồ hèn.

- Tôi và sếp làm gì có quan hệ gì. Cô dừng lại đi.

- Thế tôi hỏi anh, My Trần là ai? Nó rủ anh đi nhà nghỉ, nó nhắn tin than mệt, than ốm với anh là ai? Không có quan hệ gì mà lại vào nhà nghỉ cho hết mệt à?

Ồn ào của vợ chồng Đức – Ngọc, cả công ty đứng xúm vào nhìn, chỉ trỏ. Thế nhưng, lúc ấy, Đức mới gầm lên:

- Đây là Ngọc Lan, sếp của tôi. Cô không biết thì im đi.

(Ảnh minh họa)

Nói rồi, anh ta chạy lại rối rít xin lỗi và đỡ cô gái đang nằm bẹp dưới đất trong tình trạng áo quần tả tơi, người bầm dập. Cô ta hất Đức ra, lủi thủi xách túi đi lên. Anh quay lại lườm Ngọc một cái rồi cũng tất tả chạy lên theo. Ngọc đánh xong một trận vẫn đang hả hê, mặc kệ xung quanh rồi phủi tay ra về.

Thế nhưng, chỉ tầm 1 tiếng sau, Đức phi về nhà với vẻ mặt tức giận. Anh gầm lên rằng mình có nhắn tin với nick nam My Trẩn kia, nhưng cô gái Ngọc đánh ghen là Ngọc Lan.

- Tôi bị đuổi việc rồi, cô hả lòng hả dạ chưa?

- Ơ, sao mà thế được, em đã nhìn kỹ rồi mà.

- Lan lại vừa đi nâng mũi nữa, cô đánh người ta lệch cả mũi rồi, còn cả danh dự nữa. Giờ cô liệu mà tới xin lỗi, nhưng dù sao từ hôm nay cô cũng sẽ là người đi làm nuôi cả nhà.

Ngọc điếng người trước những lời vô trách nhiệm Đức vừa nói. Thế nhưng, cô biết hậu quả bản thân gây ra lớn thế nào nên đành im.

Sau đó, vẫn vin vào cớ cô làm anh mất mặt, mất danh dự, bắt cô phải đi làm còn anh ở nhà lo nội trợ. Từ đó, việc quản lý chi tiêu trong gia đình cũng sẽ do anh làm. Ngọc tức lắm, cãi nhau to thì Đức dọa ly hôn. Chẳng hiểu sao, cô sợ thế là xuôi theo.

(Ảnh minh họa)

Nhưng đời lắm chữ ngờ, Đức càng ở nhà, anh lại càng lún sâu vào ngoại tình. Vì Ngọc bận rộn kiếm tiền hơn, Đức mặc nhiên đi gái chẳng chút e ngại. Lần nữa, Ngọc phát hiện ra thì Đức vênh váo giơ tờ đơn ly hôn lên. Lúc này, cô chẳng muốn níu kéo thêm nữa mà ký cái roẹt vào. Thế nhưng, cô chỉ biết ôm mặt khóc khi số tiền trong tài khoản Đức đã rút sạch, nhà thì chia đôi và con thì anh ta chẳng thèm nuôi.

Cuối cùng, đánh ghen cho hả giận nhưng Ngọc lại mất cả gia đình, mất luôn tiền bạc. Mỗi lần, ai nhìn thấy cô cũng tỏ vẻ tội nghiệp nhưng thực chất lại chỉ là tò mò về chuyện của gia đình cô. Âu cũng là bài học nhớ đời.

Theo Helino