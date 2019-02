Đánh ghen kiểu 4.0, nhanh gọn mà khiến cả anh cả ả phải tái mặt xin chừa

My gạt nhanh từng dòng tin nhắn mà lòng sôi sùng sục, thật không ngờ cái gã chồng mà cô ngỡ ngoan hiền, hết lòng vì con lại có cái thói "chim chuột". Qua nội dung tin nhắn thì có vẻ mối quan hệ của họ vẫn chưa đi quá xa, mới chỉ là giai đoạn chàng thả, nàng dính thính. Nhất định My phải ngăn chặn mối nguy hiểm này trước khi quá muộn.

Hùng - chồng My là chủ salon tóc cũng có tiếng ở thành phố. Lượng khách khá đông và những cô khách hàng trẻ trung, xinh đẹp mà My vẫn thấy ghé cửa hàng thì nhiều la liệt. Cô nghĩ đấy là công việc của chồng nên cũng chẳng soi xét hay hỏi han gì nhiều. Cho đến cái ngày định mệnh ấy, My vô tình đọc được đoạn chat giữa Hùng và 1 cô khách hàng trong lúc anh sơ sảy không khóa máy.

Cả đêm hôm đó My không ngủ được. Nghĩ đến những câu như: "Dễ thương như em ai chẳng thích", rồi "Anh thích nhất là mái tóc em, yêu bờ môi em" mà My tức sôi máu. Nhưng cô vẫn cố nhịn để theo dõi hành tung của chồng, chọn cơ hội tốt dằn mặt.

Qua những gì mà My thu thập được, cô đã nắm rõ tình địch học trường nào, là sinh viên năm mấy, trọ ở đâu. Nói thì nói thế nhưng mấy kiểu đánh ghen bạo lực My chẳng dám nghĩ đến, vớ vẩn lại dính dáng pháp luật như chơi. Cuối cùng, cô đã chọn ra một cách "hiểm".

Hôm ấy My viết 1 danh sách dài các cách đánh ghen rồi cố tình để cho Hùng đọc được. Nhìn vào nội dung tờ giấy vợ làm rơi ở góc nhà mà Hùng vã mồ hôi hột, như kiểu kế hoạch đánh địch vậy. Chi tiết, bài bản khiến Hùng rợn cả người. Bản chất anh vẫn là gã đàn ông nhút nhát, vẫn "nể" vợ, sợ bố mẹ nên chỉ vài chữ ấy thôi cũng đủ để ông chồng có tật phải giật mình.

Ảnh minh họa

Đồng thời với việc đánh đòn tâm lý chồng, My nhờ cậu em chồng vào cuộc. Cậu ta vừa đẹp trai, body 6 múi lại việc làm ổn định. Thế là vài lần căn đúng giờ em kia đến quán gội đầu, tán tỉnh em vài câu là em say như điếu đổ. Tất nhiên là nàng ta sẽ đặt lên bàn cân so sánh giữa 2 anh em Hùng, cậu em "ngon lành" thế kia thì việc gì phải mang tiếng cặp kè với kẻ đã có vợ, lại còn sợ vợ như Hùng. Coi như cô ta cũng còn chút khôn ngoan.

May mắn hơn cả là My xưa nay rất được lòng bố mẹ chồng, anh em nhà chồng nên chuyện cỏn con này cô được mọi người ủng hộ. Mọi bằng chứng hẹn hò của cặp đôi kia cũng được em chồng My gửi lại cho chị dâu đầy đủ. Cô ả thấy đối tượng có điều kiện nên tham lam, tìm cách "trói" em Hùng. Nhưng ai ngờ những hình ảnh lả lướt của cô nàng trong khách sạn đều bị cậu em gửi về cho Hùng.

Đến khi mọi chuyện vỡ lở, My chỉ nhẹ nhàng cảnh cáo chồng: "Trên đời này không có ai đáng tin bằng vợ anh, con anh và những người thân của anh. Thứ con gái ấy, nó hứa hẹn chung thủy với anh chỉ là vì nó chưa tìm được đối tượng tốt hơn mà thôi. Còn nếu anh chỉ có ý định vui chơi qua đường thì xin lỗi, đã muốn ăn phở không có đường quay lại với cơm đâu nhé".

Hùng rối rít xin lỗi vợ, nhìn ra ngoài phòng khác thấy cậu em đang đứng cười ẩn ý mà anh càng thêm hoảng. Gia đình đang yên ấm, nhỡ chẳng may chuyện say nắng này của Hùng mà bị bố mẹ anh phát hiện thì anh chết chắc. Thôi đành ngoan ngoãn xin chừa.

Theo Lạc (Helino)