Đám cưới cặp đôi tí hon' như học sinh lớp 1 'gây bão' trên MXH khiến nhiều người xúc động

Những bức hình đám cưới của cặp đôi 'tí hon' Nguyễn Văn Hùng và Lê Thị Diễm My được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người xúc động và ngưỡng mộ.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ loạt hình ảnh đám cưới của cặp đôi tí hon khiến nhiều xúc động.

Theo tìm hiểu được biết, những hình ảnh hạnh phúc trên là của cô dâu Lê Thị Diễm Mỹ 30 tuổi, cao 1,18m nặng 18kg, quê ở Bình Thuận còn chú rể tên Nguyễn Văn Hùng, 31 tuổi, cao 1,20m và nặng 20kg, quê xứ Nghệ An. Cả anh Hùng và chị My đều không may mắc căn bệnh lùn tuyến yên do thiếu hormone tăng trưởng.

Như bao cặp đôi khác, trong ngày cưới của mình chú rể Hùng mặc một bộ vest đen cùng sơ mi trắng, sánh đôi bên cạnh là cô dâu Diễm My với chiếc váy trắng bồng bềnh, cùng chiếc vương miện công chúa, hạnh phúc tạo dáng bên nhau. Xung quanh rất đông quan khách có mặt chúc phúc cho cặp đôi trong ngày trọng đại này.

Theo tìm hiểu, ở Ninh Thuận xa xôi, cô gái Lê Thị Diễm My (30 tuổi), cũng mắc chứng bệnh như anh Hùng, đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu tiên thấy anh xuất hiện trên tivi nói về câu chuyện của mình. Khi đó, trong mắt cô, chàng trai bé xíu ấy đầy nghị lực và tài giỏi. My chủ động liên hệ với anh, thổ lộ tình cảm nhưng anh từ chối.

Không nản lòng, My xin ra Hà Nội học nghề tại Trung tâm Nghị lực sống, nơi anh đang làm việc. Nhưng ở đây, Hùng vẫn luôn tránh mặt và hạn chế liên lạc với cô.

Nhớ nhà, bỡ ngỡ trước cuộc sống mới và tình cảm không thuận lợi, 3 ngày liên tục My uống bia. Trong cơn say, cô gọi cho anh nấc nghẹn ngào. Những người bạn khác đã nhờ anh hỏi thăm và động viên cô. Cơ duyên này khiến đôi trẻ gần nhau hơn.

Có lần, My phải đi khám bệnh. Nhiều ngày liên tiếp, anh đi xe đạp đưa My đi và chờ chở về rồi mới tất bật chạy đi làm. Lâu dần, Hùng nhận ra trái tim mình đã rung động. Từ đó họ gắn bó với nhau thực sự. Vượt qua nhiều khó khăn, họ cuối cùng đã có cái kết đẹp viên mãn cho cuộc tình đầy xúc động.

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới cặp đôi 'tí hon' và không quên cảm ơn họ vì đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

TH (SHTT)