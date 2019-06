Đại tang trong căn nhà 4 người chết do tai nạn giao thông ở Tây Ninh

Chiều qua, không khí tang thương đã bao trùm quanh căn nhà của các nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thảm khốc tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh vào sáng cùng ngày.

Trước đó ít giờ, thi thể bà Nguyễn Thị Trợ (88 tuổi) ngụ tại ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) cùng 2 vợ chồng con gái út và cháu bé tử nạn trong vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) được đưa về nhà.

Cả 4 nạn nạn nhân đều được đưa về căn nhà này, tổ chức mai táng cùng 1 ngày. Thi thể tài xế Diệp cũng được bàn giao về cho gia đình an táng.

Hàng chục người dân tập trung tại nhà bà Trợ để phụ giúp gia đình dựng rạp, kê bàn ghế lo hậu sự cho các nạn nhân.

Người dân tập trung tại nhà nạn nhân để chia buồn và giúp gia đình lo hậu sự

Bà Nguyễn Kim Tiên (59 tuổi, con gái nạn nhân Trợ) kể lại, bà Trợ sinh được 8 người con, tất cả đều đã lập gia đình và có con cái, sống cách nhà mẹ không xa.

Riêng bà Tiên không lập gia đình nên sống cùng với mẹ tại căn nhà nằm trên mặt tiền đường ĐT782, khu vực này dân cư khá sầm uất; thường ngày bà Trợ hay giao lưu với hàng xóm và được đánh giá là người sống rất tình cảm.

Trong các con của bà, nạn nhân Nguyễn Ngọc Thúy (47 tuổi) là con gái út, chị Thúy lấy chồng là ông Trần Ngọc Hải (46 tuổi) và sinh được con gái là cháu Trần Ngọc Hải My (9 tuổi). Gia đình bà Thúy sống cách nhà mẹ khoảng 8km. Nạn nhân này có mở một công ty in ấn lấy tên con gái Hải My, dịp cuối tuần gia đình chị thường đưa con về thăm bà ngoại.

Bà Tiên cho biết thêm, mấy ngày nay mẹ mình kêu đau nhức trong người nên gia đình đình bàn nhau đưa mẹ đi Bệnh viện Bình Dân tại TP.HCM. Sẵn có chiếc xe ô tô riêng nên cả gia đình chị Thúy đưa bà Trợ đi khám bệnh. Tuy nhiên, do thấy quãng đường xa và không quen địa bàn nên ông Hải đã thuê tài xế Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, sống gần nhà) cầm lái, còn cả mấy mẹ con bà cháu ngồi sau.

“Từ nhà đi bệnh viện gần trăm cây số nên gia đình đi từ sáng sớm cho kịp giờ khám bệnh, khi đi mọi người cười nói vui vẻ lắm. Không ngờ vừa rời khỏi nhà được khoảng hơn 40km thì tất cả đã gặp nạn” – bà Tiên khóc nấc.

Bà Tiên kể, buổi trưa nhận được tin báo có 3 người mất, dù đau xót nhưng vẫn hy vọng ai đó vẫn còn sống. Nhưng khi biết cả 5 người thân trên xe đều tử nạn, bà ngã quỵ.

Phía người nhà các nạn nhân còn cho hay, ông Hải quê ở TP.HCM nhưng sinh sống tại Tây Ninh với vợ con, giờ cả gia đình gặp nạn nên người thân quyết định làm hậu sự cho tất cả nạn nhân tại nhà bà Trợ để thuận tiện trong việc ma chay, mai táng.

Hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn khiến 4 người trong gia đình thiệt mạng

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng này, Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ tài xế Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định) để điều tra. Bước đầu tài xế Trung khai do buồn ngủ nên không làm chủ được tay lái, dẫn đến việc chiếc xe lấn sang làn đường ngược lại, tông vào xe ô con chở gia đình nạn nhân trên quốc lộ 22.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn, cơ quan điều tra đang xem xét các dấu hiệu vi phạm, làm căn cứ để khởi tố vụ án.

Hiện trường chiếc xe ô tô con bị tông bẹp dúm khiến 5 người chết tại Tây Ninh

Như VietNamNet đã thông tin, sáng 14/6 xe container biển số TP.HCM do tài xế Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định) điều khiển chạy trên quốc lộ 22 hướng từ TP.HCM đi Tây Ninh. Khi đến đoạn xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng thì mất lái, lao qua làn đường ngược lại tông vào xe 4 chỗ do tài xế Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm tài xế Diệp và 4 người trong một gia đình tử vong, gồm: Nguyễn Thị Trợ (88 tuổi, ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu), Nguyễn Ngọc Thúy (47 tuổi, con gái bà Trợ), Trần Ngọc Hải (46 tuổi, chồng bà Thúy) và bé Trần Thị Hải My (9 tuổi, con gái vợ chồng ông Hải).

Theo Minh Tâm (VietNamNet)