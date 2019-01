Cuốn sổ chứa điều bí mật mẹ chẳng bao giờ nói ra nhưng đủ sức khiến đứa con nào cũng bật khóc

Để nuôi lớn những đứa con, công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ là không thể đo đếm. Thế nhưng, trong hành trình ấy có không ít những cay đắng, gian truân mà những người làm cha, làm mẹ chẳng bao giờ nói lên lời. Giống như tâm sự của cô gái trẻ có nick C.C dưới đây. Nhờ có cuốn sổ nhỏ mà chị em C.C mới đọc được những dòng tâm sự của mẹ, mới hiểu hơn hết về những ngày tháng mẹ nén chịu nỗi đau nuôi các con nên người. Những dòng chữ không được nắn nót có sức lay động cảm xúc hơn bất cứ hình ảnh hoặc ngôn từ nào đẹp đẽ.

Ngay khi được đăng tải trên một fanpage lớn, tâm sự của C.C lập tức đã gây sự chú ý của cư dân mạng. Được biết, đây là cuốn sổ cô dành tặng cho mẹ của mình đã rất lâu rồi. Nhưng điều khiến C.C bất ngờ chính là việc mẹ vẫn giữ để viết những lời mẹ chẳng bao giờ nói ra.

Dòng nhật ký xúc động mà mẹ luôn giấu kín. Ảnh: C.C

Kể thêm về hoàn cảnh gia đình mình, C.C cho hay bố mất sớm, từ lúc cô mới 12 tuổi. Mẹ gạt hết đau khổ sang một bên, ban ngày quần quật làm việc nuôi 5 chị em ăn học, ban đêm mẹ lại khóc thầm. "Đã mười mấy năm qua rồi, trải qua muôn ngàn cay đắng thì nhiều, ngọt bùi thì ít mẹ ngày càng già đi, tóc có pha sợi bạc, da có đồi mồi. Nhưng trong tâm trí những đứa con mẹ vẫn đẹp nhất".

Các chị em gái của C.C đều đã lập gia đình, duy chỉ có cô vẫn cứ lần nữa. Dù mẹ luôn miệng giục con gái lấy chồng để được nhìn thấy con hạnh phúc nhưng sâu thẳm trong lòng C.C luôn lo sợ sẽ không còn ai ở bên mẹ. "Mình bây giờ đi làm cách nhà 250km, nhưng dù sao cũng được toàn tâm, toàn ý lo cho mẹ, dù điều kiện cũng chẳng dư giả... Dù đã 26 tuổi nhưng mình vẫn chỉ muốn ngày nghỉ, lễ, Tết được về với mẹ, ngủ cùng mẹ, được cùng mẹ chuẩn bị và ăn bữa cơm giao thừa. Sáng hôm sau cũng vẫn được mẹ lì xì như lúc nhỏ. Ngày Tết quanh đi quẩn lại cũng có 2 mẹ con, mình không dám nghĩ tới ngày có mỗi mình mẹ...".

Bức ảnh kèm theo dòng tâm sự của cô gái trẻ đã khiến cộng đồng mạng thổn thức. Rất nhiều bình luận cũng đã được gửi tới bày tỏ cảm xúc, cũng như chia sẻ câu chuyện của những đứa con về mẹ.

Thành viên có nick Minh An nói: "Quả thật mấy dòng chữ chẳng hề nắn nót lại đủ sức lay động trái tim. Mình vẫn nhớ hồi học cấp 3 mình nghịch lắm, hay trốn học đi chơi điện tử, mẹ giận tím mặt, không ít lần vừa đánh mình vừa khóc. Hồi ấy còn có sổ liên lạc giữa phụ huynh với nhà trường, khi cô giáo phê bình mình vào sổ, mẹ viết: "Mong cô hãy giúp cháu A, cháu không có bố, tôi lại quá vất vả nên chẳng dạy dỗ cháu bằng bạn bè. Tôi sẽ dành thời gian nói chuyện và để ý tới cháu nhiều hơn". Kể từ đó, tối nào mẹ cũng đi làm về sớm, ăn xong ngồi bên cạnh xem mình học bài, để quản mình thì đúng hơn, vì mẹ chẳng biết gì về Toán, Lý hay Hóa cả. Mình vẫn cứ nhớ mãi những dòng mẹ viết và sau này đó cũng chính là động lực để mình sống tốt hơn".

Bên cạnh đó, không ít bình luận lên tiếng cảm phục trước những gì mà người mẹ trong câu chuyện trên đã hy sinh vì các con. "Thực sự 2 vợ chồng nuôi 5 đứa con còn vất vả, huống gì chỉ có một tay mẹ lo vun vén. Sự hy sinh của mẹ bạn quá lớn lao, chúc bác sẽ có thêm sức khỏe để sum vầy cùng con cháu", thành viên có nick Thu Hoài thổ lộ.

Trước một vài bình luận góp ý về lý do... chẳng muốn lấy chồng trong câu chuyện trên, thành viên có nick Thu Hằng lên tiếng: "Trong đây những ai đã lấy chồng xa sẽ hiểu bạn ấy nói không muốn lấy chồng là hoàn toàn có lý. Đã là bố mẹ thì đều muốn con cái yên bề gia thất. Nhưng như gia đình mình đây, 2 chị em gái lấy chồng xa, mỗi cái Tết ngoài mùng 3 mới được về bên ngoại. Năm nào cũng vậy, lúc giao thừa nghĩ đến bố mẹ già lủi thủi một mình mà buồn muốn khóc. Nếu con gái lấy chồng gần, chắc bố mẹ sẽ không cô đơn đến vậy. Vẫn biết an ủi là do duyên phận, nhưng không ít khi vẫn nhói lòng".

Hiện, bức ảnh và những dòng chia sẻ của cô con gái về mẹ vẫn lay động được trái tim của hàng nghìn cư dân mạng. Một câu chuyện rất đỗi giản dị, rất đỗi đời thường nhưng lại khiến đứa con nào cũng rưng rưng nước mắt.

