Cuộc hôn nhân hoàn hảo bỗng nhiên rơi xuống vực thẳm chỉ sau 1 tin nhắn

Sau khi kết thúc mối tình đầu nửa năm, Trang nhanh chóng tìm tới một mối quan hệ mới. Trước khi đến với Nam, cô cũng từng kể qua về mối tình đầu gần 10 năm sóng gió cho anh nghe. Cảm thông và chia sẻ với Trang, người đàn ông tốt tính này đã giúp cô xóa bỏ hình bóng của tình cũ và cùng xây dựng tương lai mới cho cả hai. Anh chỉ nói chuyện quá khứ không quan trọng miễn rằng cô đã kết thúc hoàn toàn với anh ta. Anh yêu con người cô hiện tại và mong cô sớm quên đi quá khứ.

Những lời an ủi của Nam không chỉ làm Trang thêm tự tin vào bản thân mà còn sưởi ấm trái tim vốn đã đóng băng của cô sau cuộc chia tay với mối tình đầu. Cô hoàn toàn tin tưởng người đàn ông đã đưa tay kéo cô ra khỏi vũng bùn của quá khứ để cùng nhau xây dựng gia đình, đến với một tương lai tốt đẹp hơn.

Ảnh minh họa

Không bao lâu sau, lễ cưới của cả hai diễn ra trong niềm vui và sự hân hoan của hai họ. Người thân, hàng xóm và bạn bè cùng tới chúc mừng cho hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Ngoài cô dâu và chú rể, người mừng nhất có lẽ là mẹ Trang. Bà rất buồn khi con gái chia tay mối tình đầu sâu đậm 10 năm và càng xót xa hơn khi hiểu Trang đã dành nhiều tình cảm với người yêu cũ. Sau cuộc chia tay, để giúp con gái nhanh chóng vượt qua nỗi buồn và gây dựng tổ ấm, chính bà là người đã tìm cách mai mối cho đôi vợ chồng trẻ đến với nhau. Biết Nam là người đáng tin cậy, có trách nhiệm, bà hoàn toàn yên tâm gửi gắm con gái mình cho anh.

Tin nhắn lúc nửa đêm

Sau lễ cưới, cặp vợ chồng trẻ bay thẳng vào Đà Nẵng để hưởng tuần trăng mật ngọt ngào. Do mệt mỏi trong chuỗi ngày chuẩn bị kết hôn kết hợp với việc đi xa, anh và cô nhanh chóng thiếp đi ngay khi vừa nhận phòng. Nửa đêm, cô chợt tỉnh dậy và phát hiện một tin nhắn mới nhận. Khá nghi ngờ bởi ai cũng biết đây là ngày cưới của cô và chẳng người thân hay bạn bè nào lại làm phiền giữa đêm hôm thế này, Trang tò mò mở ra xem. Hóa ra đó là Đạt, người yêu cũ của cô. Nội dung tin nhắn toàn những lời thương nhớ và nói rằng anh vẫn yêu cô. Quá bất ngờ, cô vội vàng xóa toàn bộ và trở lại giường với chồng.

Dù hành động cương quyết nhưng cảm xúc về mối tình kéo dài 10 năm vẫn khiến Trang không tài nào ngủ được. Tin nhắn đó khiến lòng cô bối rối, thổn thức và lo sợ. Hiển nhiên, mối tình đầu 10 năm không thể xóa nhòa chỉ trong thời gian ngắn, đặc biệt khi thời gian quen Nam chỉ vỏn vẹn nửa năm. Cô sẽ sẵn sàng bỏ qua hiểu lầm khi xưa và trở lại vòng tay anh nếu tin nhắn này đến sớm hơn. Gạt giọt nước mắt đang lăn trên má, cô tự nhủ: "Mình đã có chồng, anh ấy đang nằm bên cạnh mình". Nghĩ rồi cô ôm lấy Nam rồi từ từ thiếp đi.

Ảnh minh họa

Sau tuần trăng mật ngọt ngào, đôi vợ chồng trẻ bắt đầu cuộc sống mới. Trang nhanh chóng mang thai và sinh con. Nam xứng đáng là người chồng tốt và là người cha hoàn hảo. Anh chăm sóc cho hai mẹ con vô cùng chu đáo từ khi vợ mang thai tới lúc kiêng cữ. Trang tưởng rằng mọi thứ sẽ mãi hoàn hảo và tuyệt vời như vậy nhưng Trang nào ngờ mọi thứ chẳng hề đơn giản.

Điều chẳng thể ngờ

Sau khi sinh, Trang quyết định chuyển việc để có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cô cảm thấy khá may mắn khi công ty mới có chế độ khá tốt đồng thời không quá khắt khe về thời gian. Tuy vậy, ngay ngày làm việc đầu tiên, cô sững người khi phát hiện tình cũ của mình cũng làm việc tại đây. Do đã chặn mọi hình thức liên lạc, cô chẳng biết Đạt cũng làm cùng công ty mình, thậm chí cùng bộ phận. Anh vẫn vậy, hoàn hảo và thậm chí thời gian còn làm anh thêm phong độ và trải đời. Trong phút chốc, tình yêu ngày nào vốn bị chôn giấu bùng cháy dữ dội. Hiển nhiên, anh cũng nhận ra và nhìn Trang với ánh mắt khiến cô không thể lờ đi. Đêm đó, cả hai đã quyết định nối lại mối tình năm nào. Dù có chút tội lỗi, cô nghĩ rằng sẽ chẳng ai biết điều này và gia đình cô sẽ an toàn.

Ảnh minh họa

Thế nhưng người tình chẳng bằng trời tính. Ngay tối hôm sau, khi đang thiêm thiếp ngủ cùng chồng, cô giật mình khi thấy tay mình bị gạt khỏi người anh. Nam vẻ mặt vô cùng giận giữ cầm chiếc điện thoại của cô với một tin nhắn trên màn hình: "Em thế nào rồi? Anh không thể quên được đêm tuyệt vời hôm qua với em. Hãy liên lạc lại với anh sớm nhé, tình yêu của anh!"

Dù có giải thích thế nào, Trang cũng chẳng thể khiến Nam tin rằng việc gặp Đạt là tình cờ. Anh cho rằng cô đã sắp xếp tất cả mọi việc từ khi nghỉ làm để chuyển tới cùng tình cũ. Không thể chấp nhận một người vợ như vậy, anh nhất quyết ly hôn. Cuộc hôn nhân đang hoàn hảo và ngọt ngào bỗng chốc sụp đổ và tan vỡ chỉ vì một giây phút bồng bột không thể kiềm chế được cảm xúc của Trang. Dù có tự trách mình thế nào, cô cũng chẳng cứu vãn được thực tại.

Theo Quân (Helino)