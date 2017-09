Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan...

Vậy mà thật khốn khổ cho Mỹ An, một phóng viên mảng xã hội có tiếng khi Minh, chồng cô lại phạm sâu sắc vào một trong ba điều tối kỵ ấy. Minh có sở thích sưu tầm “gái cơ quan”.

Lần đầu tiên phát hiện chồng “cặp kè” với cô nhân viên trẻ măng vừa được ký hợp đồng, An đã điên cuồng định lao đến cắn xé cô ta vì dám đụng đến chồng mình. Rồi sau đó chính An nhận ra rằng nếu người thứ ba kia làm việc ở một nơi khác thì An muốn làm gì cũng được, hành hạ thế nào cũng xong, nhưng vì cô ấy là đồng nghiệp của chồng thì một vụ đánh ghen kinh điển chỉ là hạ sách. Tổ ấm gia đình sẽ rã đám không thể cứu vãn và chính Minh cũng sẽ mất hết thanh danh và sự nghiệp.

An chẳng dại gì mà hành động ngu xuẩn như vậy. Giải pháp được lựa chọn là cảnh cáo chồng đừng đong đưa nếu không “sẽ mất tất cả”. Thực ra, chồng An là phó trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội của một cơ quan rất đình đám có trụ sở chính ở phía Nam. Có lẽ chỉ coi đó là thú vui, nên Minh cũng nhanh chóng tìm được cách rời bỏ người tình trẻ. Tất nhiên, An cũng chẳng tin tưởng tuyệt đối khi hai người có quan hệ vẫn làm cùng cơ quan thì làm sao cắt đứt dễ dàng?. “Có điều, đàn ông thời nay ai chả thế, không đào hoa thì cũng trăng hoa, phụ nữ cứ trầm trọng hóa vấn đề lên thì chỉ tổ thiệt thân và mệt mỏi thôi”- An tự trấn an.

Chỉ đến khi cô nhân tình bé bỏng của chồng đi lấy chồng, rồi suốt ngày tung ảnh hạnh phúc với chồng, An mới thở phào nhẹ nhõm.

36 tuổi, những trải nghiệm của cuộc sống hôn nhân đã cho An thấy dân gian đã có những đúc kết thật không thể chí lý hơn: “ngựa quen đường cũ”. Sau khi chia tay với cô nhân viên kia, Minh lại tiếp tục lao vào những cô nhân viên trẻ khác. Với lợi thế của một người ở vai lãnh đạo, có thể dìu dắt, tiến cử người này người kia từ vị trí cộng tác viên lên tập sự, rồi nhân viên chính thức, nên Minh nhanh chóng có được bộ sưu tập người tình đáng nể.

Lần nào bị phát hiện, anh cũng hứa hẹn đủ kiểu, chiều chuộng An hết mức, nào mua xe, nào đặt vé đi châu Âu để “hâm nóng” tình cảm, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Những cô bồ mới tinh, trẻ măng cứ nối dài trong danh sách quan hệ “ngoài luồng” của Minh.

Đến giờ, sau bao năm chinh chiến, người tình mới nhất của Minh chính là Thiên Thanh- cô sinh viên 9X trẻ trung vừa được nhận vào thử việc. Cũng đã đến lúc An mệt nhoài với việc theo dõi, ghen tuông và... tha thứ. An đã lên kế hoạch để tung hê tất cả. An giữ cho chồng công danh, sự nghiệp để làm gì khi bao năm qua anh cứ tái phạm hết lần này đến lần khác? Tính cách không thay đổi của Minh đã làm An ngấy đến tận cổ. Lá đơn ly hôn đã được soạn sẵn sẽ được đưa ra “chốt hạ” cho cuộc hôn nhân 10 năm đầy lừa dối, đau khổ và nước mắt!

Nhưng không phải ngẫu nhiên mà dân gian nhắc “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan...” nhằm ám chỉ những hệ luỵ khó lường, rắc rỗi khó tránh khi vướng vào những quan hệ này.

An không phải ra tay, mọi thứ đã kịp tung tóe. Chính cô bồ năm nào của Minh và cô nàng hiện tại đã lao vào nhau cắn xé ngay tại cơ quan. Sự ưu ái quá đà của Minh với cô bồ hiện tại khiến tình xưa uất ức, nhảy xổ ra ghen tuông. “Đời tư phức tạp, vi phạm luật hôn nhân và gia đình, quan hệ ngoài luồng khi vẫn đang có gia đình”- những dòng nhận xét ấy đã chặn đường thăng tiến của Minh dù anh đã nằm trong danh sách quy hoạch vị trí lãnh đạo chủ chốt cao hơn...

Sau thất bại trong cuộc hôn nhân với Minh, An nhận được nhiều lời động viên từ bạn bè với mong muốn cô giảm tổn thương: “gái cơ quan” khó tránh. Nhưng An hiểu không chỉ vì “gái cơ quan”, mà gốc rễ nằm ở chính chồng An, thói trăng hoa, lăng nhăng ấy trước sau cũng gánh hậu quả và phải trả giá đắt...Minh đã tự đánh mất cả hạnh phúc lẫn sự nghiệp - những điều mà bất cứ ai cũng mong ước và kiếm tìm cả cuộc đời.

Theo Phụ Nữ Sức Khỏe