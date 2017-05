Chuyện tình sau hành động lồng tay dưới áo chồng của người vợ mất trí nhớ

Mỗi khi ngồi bên nhau, vợ của người đàn ông này vẫn thích luồn tay xuống dưới áo để cảm nhận làn da của chồng. Ảnh: Humans of New York.

Chuyện tình đáng ngưỡng mộ của một người đàn ông lớn tuổi đăng trên trang Humans of New York từ tháng 11/2016 đến giờ vẫn khiến nhiều người đọc xúc động. Bài viết thu hút hơn 85.000 lượt chia sẻ, 708.000 like và 32.000 bình luận.

Trong câu chuyện, ông lão kể về người vợ bị mất trí nhớ và giải thích tại sao bà thích đặt tay lên người, dưới lớp áo sơ mi của chồng. Chuyện bắt đầu năm ông 19 tuổi, còn bà 16 tuổi. Họ là những người đơn giản, và yêu nhau như mọi cặp uyên ương khác. Cả hai sớm kết hôn, bên nhau suốt nửa thế kỷ và cùng kỷ niệm ngày cưới lần thứ 50. Trên đường trở về nhà, ông phát hiện có điều gì đó không ổn. Vợ ông khăng khăng rằng chồng đang đi sai đường. Ông không phản kháng mà làm theo ý của bà.

"Cha của bà ấy mắc chứng mất trí nhớ nên tôi biết chuyện gì đang xảy ra", ông lão tâm sự với Brandon Stanton, người sáng lập trang Humans of New York.

Từ đó, căn bệnh của người vợ bắt đầu tiến triển theo chiều hướng xấu, khiến bà dần mất đi trí nhớ. Một buổi sáng nọ, người chồng phát hiện vợ bỏ nhà đi từ nửa đêm. Sau đó, ông tìm được vợ nhưng bà không muốn về. Vợ ông không còn nhớ cách chơi piano, dù đó từng là thú vui yêu thích của bà những lúc rảnh rỗi.

"Nhưng tôi không xem điều ấy như một tai họa hay sự nguyền rủa, mà là một hân hạnh. Đó là những gì đấng tối cao ban cho tôi làm. Vợ tôi đã phục vụ gia đình này cả đời và giờ tới lượt tôi phục vụ bà ấy. Tôi không thể mang lại trí nhớ nhưng tôi có thể làm cho bà ấy cười. Mỗi sáng, chúng tôi đều ngồi trên chiếc ghế này và ôm nhau tới tận trưa. Bà xã thích lồng tay xuống áo sơ mi của tôi để cảm nhận làn da của chồng. Bà ấy vẫn thích hôn, và chốc chốc lại ngước nhìn rồi hôn tôi một cái. Thỉnh thoảng, vợ tôi lẩm bẩm những từ vô nghĩa nhưng tôi chẳng bao giờ bảo bà ấy im lặng, bởi thế còn tốt hơn là không nói gì", Shareably trích chia sẻ của người chồng.

Những lời tâm sự của người đàn ông này chứng minh tình yêu thực sự vẫn tồn tại. Sự tận tâm cùng tình cảm chân thành ông dành cho vợ mình mang đến sự ấm áp và niềm hy vọng cho mọi người. Dẫu khó khăn trong cuộc sống, ông vẫn nỗ lực để chăm sóc vợ và trở thành người chồng yêu thương, chỗ dựa vững chắc cho bà.

Mỗi sáng, ông bà đều ngồi trên chiếc ghế này và ôm nhau tới tận trưa. Ảnh: Humans of New York.

Theo Ngôi sao