Chồng nhờ chuyển 30 triệu đặt cọc nhập hàng, vợ phát hiện bí mật phía sau và màn ra tay nhanh hơn chớp khiến anh đứng tim

Đàn ông ngoại tình mỗi lúc một tinh vi song dù các anh "ăn vụng" có khéo tới đâu thì cũng khó hòng lọt qua được sự nhạy cảm của các bà vợ. Ví như màn bắt ghen của người vợ trong câu chuyện dưới đây.

"Vợ chồng em cưới nhau năm 2013. Em làm nhân viên văn phòng, chồng em mở một cửa hàng kinh doanh phụ tùng. Cách đây 2 năm công việc buôn bán của cửa hàng làm ăn tốt, em nghỉ việc ở nhà quản lý cửa hàng cùng chồng.

Trước giờ lúc nào em cũng tin tưởng chồng vì hai đứa lấy nhau từ hai bàn tay trắng, trải qua nghèo khổ, khốn khó rồi, em nghĩ lão sẽ biết trân trọng vợ.

Đợt gần đây lão đi suốt, việc cửa hàng chủ yếu em lo. Chồng em bảo phải đi tìm nguồn khách, nguồn hàng, mở rộng quy mô kinh doanh. Nghe chồng nói thế, em tin nên cứ cắm cúi ở nhà lo mọi việc để chồng thoải mái đi.

Sáng hôm đó, đang ngồi lau dọn kho hàng thì em thấy lão gọi điện về bảo chuyển giúp lão 30 triệu cho tiền đặt cọc nhập hàng. Lão đang ở tỉnh, không có đủ tiền chuyển.

Nhận số tài khoản xong, còn chưa kịp chuyển thì em lại thấy lão nhắn tin: 'Cưng yên tâm nhé, chỉ lúc nữa là sẽ nhận được tiền anh gửi. Mai gặp, nhớ phải chiều anh cả ngày đó'.

Em đơ người còn tưởng ai nhắn nhầm song nhìn lại thì đúng số gửi tới là chồng. Mà rõ lão bảo với em 2 ngày nữa mới về. Thế là em điếng người hiểu ra tất cả.

Cũng may lần trước lão mượn điện thoại vợ đăng nhập facebook, em lại lưu luôn tài khoản đăng nhập của hắn nên mò mẫm vào lại. Quả đúng như em nghĩ, vào phần tin nhắn em phát hiện lão đang qua lại với một con bé tên L.A cũng được vài tháng rồi. Anh ả vẫn thường xuyên hẹn hò sau lưng em. Bảo sao đợt này lão cứ đi suốt. Con bé kia là sinh viên mới ra trường, được lão chăn dắt, mua sắm cho nhiều nên quấn lấy. Lão đi vắng mà nó vẫn còn à ơi xin tiền tiêu trong lúc vắng người tình.

Xác định được chính xác đối tượng chồng muốn chuyển khoản cho rồi, em ra tay luôn.

Chưa đầy 2 tiếng, em đã hẹn gặp được con bé đó bằng chính tài khoản facebook của lão. Hí hửng tới điểm hẹn nhận tiền, bất ngờ thấy em, cô nàng hoảng lắm. Đặt cọc tiền lên bàn, em dọa cho mấy câu rằng có thích nổi tiếng với danh hiệu cướp chồng người khác, mất hết tương lai không cứ lấy. Con bé kinh ngồi im, vừa sụt sịt vừa van xin nỉ non.

Lúc ấy em mới gọi cho lão chồng thông báo: 'Anh à, em mang tiền mặt giao tận tay đặt cọc mà người ta không dám nhận'.

Em chụp cho chồng cái ảnh em đang ngồi với cô bồ bé bỏng ấy, thế là ngay lập tức lão gọi lại nhưng ấp úng nói không lên lời. Em cười bảo: 'Sao, hay để em mang tiền này đến gặp bố mẹ cô ta coi như làm cái lễ xin dâu giúp anh nhé'.

Lão cuống cuồng giải thích van xin. Em bật loa ngoài cho con bé đó nghe hết để nó biết lão đối với nó là thế nào. Nghe hết lời cần nghe, nó lủi thủi đứng dậy về. Còn lão ngay chiều đó có mặt tại Hà Nội. Em viết giấy ly hôn ký sẵn mà lão không ký, thề hứa sửa đổi bảo lần đầu cũng là lần cuối. Nói chung không tin được miệng lão nên em gối đơn đầu giường để nhắc nhở cho lão biết, lúc nào em cũng sẵn sàng ly hôn nếu lão không biết hối cải. Tính tới giờ cũng hơn 1 năm, mỗi lần em chỉ vào đầu giường, lão lại nhăn nhó bảo biết rồi, nhắc mãi mà em vừa tức vừa buồn cười".

Ảnh minh họa

Với phụ nữ, không gì khiến họ đau đớn hơn bằng bị chồng phản bội . Bởi khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân là họ đã mang hạnh phúc cả đời mình giao phó cho người đàn ông họ chọn.

Biết rằng cuộc sống nhiều cám dỗ, khó tránh khỏi những phút yếu lòng nhưng cũng không có một lý do nào có thể biện minh cho tội ngoại tình, quay lưng lại với người phụ nữ cả đời vì mình hi sinh. Tuy nhiên, tùy vào từng hoàn cảnh với nhiều lý do khác nhau người vợ sẽ cân nhắc xem có thể tha thứ cho sai lầm của chồng hay không. Khi còn yêu thì phụ nữ còn bao dung, nhân nhượng nhưng điều đó không có nghĩa họ yếu mềm không thể sống thiếu các anh. Bởi nếu các anh đã mang lại cho họ cảm giác tuyệt vọng thì nhất quyết họ sẽ buông tay các anh không nuối tiếc đó đàn ông ạ.

Hải Hương