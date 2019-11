Chồng khô khan bỗng nhiên 'sướt mướt', không ngờ gặp phải 'vợ conan' bắt được chứng cớ ngoại tình trong tích tắc thế này

Làm vợ thật khó! Ngày xưa, vợ chỉ cần ở nhà chăm lo nhà cửa, con cái, còn bây giờ, vợ chẳng những phải đi làm kiếm tiền, đảm đang nhà cửa, lại còn phải đủ thông minh, giỏi điều tra như Conan để theo dõi chồng ngoại tình thế này. Thảo nào mà hội chị em vẫn trêu đùa kháo nhau "thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm".



Mới đây, cộng đồng mạng lại được một phen xôn xao với câu chuyện "bắt gian đỉnh cao" của cô vợ trẻ. Chỉ bằng một vài thao tác đơn giản trên facebook, cộng thêm đầu óc suy đoán nhanh nhạy, chỉ chưa đầy 24h, kẻ phản bội đã phải quỳ xuống xin tha thứ.

"Chồng em, 10 năm yêu nhau chưa nói được 1 câu 'Anh yêu em', chứ chưa kể đến thứ ngôn từ gì cao xa khác. Bỗng dưng hôm nay chồng em viết: 'Chúng ta sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta...' đăng kèm 1 bức hình u sầu không giống vẻ bình thường hàng ngày của anh ta chút nào. Em giật mình, ồ người đàn ông khô khan của em đang làm cái quái gì thế này. Cái gì mà chúng ta, khi em vẫn còn ngồi đây, anh lo xa điều gì? Chúng ta là ai?

Tối hôm đó em nôn nóng đợi chồng về để hỏi chuyện. Bực thật mà chồng em lại về muộn, ngồi nhà như có lửa đốt. 9h tối anh ta mới xuất hiện. Em đưa cái hình chụp màn hình ra hỏi thẳng, hỏi thật : 'Thế này là thế nào?'. Anh chồng bối rối định giật lấy điện thoại trên tay em rồi sẵng giọng bảo: 'Thằng em đồng nghiệp lúc anh đi ra ngoài nó dùng máy anh nó trêu đấy'. Em liền đáp ngay: 'Vậy sao anh không xóa ngay đi'. 'Ối dào, trò trẻ con, xóa rồi nó lại càng có hưng trêu, kệ nó đi'. Em liền im lặng không nói gì nữa. Tối em vẫn đi ngủ bình thường.

Sáng hôm sau em bắt đầu mở cuộc điều tra vì cảm thấy có gì bất thường. Em search cái câu hỗn loạn em nghe cũng không hiểu nổi ấy trên google và ra tên 1 bộ phim 'Chúng ta sau này'. Em thì đầu tắt mặt tối con cái, biết phim ảnh gì đâu. Em bắt đầu xem kĩ hơn, toàn bạn bè anh ta trêu đùa, trong số những người bấm like em để ý đến cái tên bạn bè trên facebook của chồng: Tiểu Hiểu. Là nhân vật trong phim này theo những gì em đọc được. Em click vào thì thấy hơi thất vọng, toàn ảnh diễn viên. Tuy nhiên, lọt vào mắt em 1 bức hình tít phía dưới có 2 đôi bàn tay cùng 2 tách cafe có hình trái tim, kèm dòng caption: 'Tình yêu là do duyên trời còn việc ở bên cạnh nhau là do ta tự quyết định. Nếu còn đủ yêu thương, rồi sẽ quay lại với nhau thôi'. Và điều tất nhiên đi kèm dòng caption đậm chất ngôn tình trên, đó là 1 thứ quen thuộc em đã thấy, bàn tay của chồng em cùng hình xăm quen thuộc. Em choáng váng, thứ mình tìm thấy nhanh hơn mình tưởng thế này sao.

Em tiếp tục tìm kiếm thì không thấy có thông tin hình ảnh gì ngoài những câu caption và những bức ảnh vu vơ trên trang cá nhân này. Em lục tìm comment trên từng bài viết và phát hiện ra 1 dòng comment: 'Trưa mai tan làm thì đi ăn bún ốc nhé. Thèm quá!'. Em đoán là đồng nghiệp của cô ả này. Em liền vào facebook của cô kia và thấy có nơi làm việc. Em tiếp tục kéo xuống, kéo xuống thấy có mấy ảnh tag cô ả này và đã hiện ra 1 khuôn mặt.

Tối hôm đó em lại chờ chồng về. Chồng em bước vào nhà hét lên thất kinh: 'Trời ơi, em làm cái gì thế này'. Mặt anh ta tái xanh, em chỉ bảo: 'Anh có điều gì muốn nói?' và hất hàm về bức hình em đã in to đùng ngã ngửa treo giữa nhà. Em đọc luôn: 'Công ty X. Tiểu Hiểu. Tôi biết hết cả rồi. Tôi cho anh khai tất cả, xem độ trung thực của anh đến đâu tôi mới xem xét. Anh còn cứng đầu là còn muốn tiếp tục chơi bài dối trá với tôi'. Chồng em vứt vội chiếc cặp xuống ôm lấy chân em: 'Vợ ơi, anh biết lỗi rồi. Là cô ấy cứ nhắc chuyện cũ nên anh cũng bị cuốn theo. Cô ấy giờ là mẹ đơn thân rồi nên cũng trống vắng. Cô ta tự tay lấy facebook của anh để gõ dòng đó, anh cũng không biết ý gì nhưng kệ. Anh vẫn nghĩ em sẽ không biết đâu. Nên...'.

À hóa ra đó chính là cô ả người yêu cũ mà thỉnh thoảng bà chị chồng vẫn nhắc đến vì đang yên đang lành bỗng dưng bỏ bạn trai để lên xe hoa với ai đó. Giờ cô ta bỏ chồng thì quay lại nói thương nhớ chồng em và anh ta cũng quên hết ân oán cũ mà lại lên giường lại từ đầu.

Em chốt 1 câu thế này: 'Chúng ta sau này vợ con gì cũng không có, chỉ có chúng ta thôi. Xin mời anh chị tác hợp. Tôi vỗ tay'. Lão kia vẫn tư thế quỳ, nước mắt lưng tròng: 'Không vợ ơi, gia đình là quan trọng. Anh chỉ nhất thời hồ đồ. Vợ tha lỗi cho anh lần này. Anh sẽ không bao giờ dùng facebook hay MXH nào nữa. Anh sẽ chấm dứt tất cả.

Cuối cùng thì các chị ạ, có khả năng thám tử cũng tổn thương ra phết. Mắt không thấy, tim không đau. Giờ anh ta thú nhận tất cả rồi thì có gì để nói nữa đây. Đấy hôm nay cứ ở nhà chăm con đi, em đầu tắt mặt tối bao nhiêu năm cuối cùng thì vẫn nhận về sự phản bội. Giờ em sẽ đi xem 1 bộ phim ngôn tình đã. Còn thì mai tính'.

Câu chuyện nhanh chóng được chia sẻ đi nhiều diễn đàn lớn. Trong hàng ngàn bình luận để lại, phần lớn ý kiến đều tỏ ra bức xúc với người chồng và cô người yêu cũ, nếu không thì cũng khâm phục đầu óc quá đỗi nhanh nhạy của cô vợ:

- Người ta bảo "Người yêu cũ của chồng là thứ gì đó rất hãm" quả thật chẳng sai. Ngày trước có mới nới cũ, giờ thấy cái mới chẳng ra sao lại quay về tìm cũ à? Trơ tráo đến thế là cùng.

- Nếu là em, em phải tung hê lên cho cả thiên hạ thấy bộ mặt của "con hồ ly tinh" kia mới được. Thấy người ta có vợ con rồi còn xán vào.

- Mom giỏi quá luôn! Chỉ có mỗi vài bức ảnh thôi mà cũng điều tra được! Lần này phải làm tới bến cho lão chồng tởn đến già đi. Đúng là ăn no rửng mỡ!

Đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", các anh ăn vụng dù có chùi mép giỏi đến đâu nhưng cũng có lúc lộ ra vết nhọ nồi sau tai trái. Muốn cuộc sống yên ổn hãy làm 1 ông chồng tử tế, trước khi quá muộn.

Theo Dung (SHTT)