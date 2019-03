Chồng cắp chăn đòi ra ngủ với 'chân dài' giữa đêm, biết lý do vợ vừa buồn cười vừa tức

Đối với người yêu động vật, những chú chó, mèo ... không chỉ là vật nuôi trong nhà mà còn là một người bạn, thậm chí là một thành viên gia đình. Xã hội ngày càng phát triển nên thú nuôi giờ đây được trang bị cả quần áo, quần áo, thậm chí là nhà cửa, dịch vụ chăm sóc lông, móng.

Có rất nhiều chị em luôn bị ấn tượng bởi những chàng trai mê thú cưng. Họ là những người sống tình cảm, chu đáo và thường rất nhân hậu. Thế nhưng sau khi nên vợ nên chồng, nhiều đấng mày râu lại cưng vật nuôi quá mức khiến vợ phải "ghen tuông".

Mới đây, một người vợ có chồng mê thú nuôi đã chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười của mình lên mạng xã hội.

"Chồng em các bác ạ. Tự nhiên nửa đêm thấy con chó mà hắn nuôi kêu oẳng oẳng mấy tiếng. Đang ngủ chồng em phi ra như tên để kiểm tra xem nó như nào. Được một lúc, em thấy anh ấy lò dò vào nhà, mặt xị ra.

Em hỏi thì chồng bảo: 'Không biết, chắc là Susu (tên con chó) bị kiến cắn. Chắc cậu bị giật mình mất ngủ. Thôi để anh ra nằm cho nó đỡ sợ'.

Và thế là như này đây mấy bác ạ. Được lắm, ngày mai em sẽ cho anh ta chọn chó hay người".

Bức ảnh được người vợ đăng tải cùng dòng chia sẻ.

Ngay sau khi chia sẻ, câu chuyện dở khóc dở cười của người vợ này đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong những dòng bình luận chia sẻ, không khó để nhận thấy hoá ra đây không phải trường hợp hiếm duy nhất chồng có 'chân dài'.

Chị Trang (30 tuổi, Hà Nội), một người có chồng mê thú nuôi chia sẻ: "Trong tủ lạnh nhà mình lúc nào cũng chất đầy đồ ăn. Có lần bà nội bà ngoại sang rồi cứ thắc mắc vợ chồng với đứa con thì ăn sao hết mà cứ trữ trong tủ cho chật ra. Mọi người có biết đâu tất cả những cá, phổi, tim rồi cả cháo đấy là chồng mình chuẩn bị để cho đám thú nuôi ăn".

Cũng trong cùng hoàn cảnh có chồng mê thú nuôi có khi "quên" cả vợ con, thành viên có tên Mai Thanh Tran bình luận: "Lão chồng mình thì lại say gà chọi như điếu đổ. Con cái thì chưa rửa cho cái mặt nhưng khăn mặt của gà thì cứ phải trắng tinh. Có lần ra vườn hái rau mình tức quá lấy viên sỏi to cho con gà chọi một "chưởng". Lúc sau mình vội chạy vào nhà gọi chồng bảo gà bị trúng gió hay sao ấy. May mà lão ấy không phát hiện ra. Thế là cả nhà tự dưng được bữa ăn đặc sản gà chọi".

Tuy có chút không hài lòng khi nhìn thấy chồng cưng chiều động vật quá nhưng phần lớn các chị em vẫn thông cảm vì dù sao thú vui này vẫn lành mạnh hơn nhiều thú vui khác. Hơn nữa những người đàn ông yêu chó, mèo ... có đi đâu cũng muốn trở về nhà bên gia đình và những thú nuôi đang chờ được vuốt ve, chăm sóc. Vậy cho nên một ông chồng hơi “cuồng” động vật quá cũng đáng yêu phải không các chị em?

