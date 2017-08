Chiến lược đào tạo ông chồng vô tư thành vô cùng tuyệt vời

Chồng Quyên là người đàn ông tốt. Tuy nhiên, từ khi vợ chồng lấy nhau, chồng Quyên như biến đổi thành con người khác. Anh hờ hững, khô khan, lười biếng.

Vợ bầu bí, nhưng anh chẳng hề giúp đỡ, chia sẻ với vợ. Mỗi ngày đi làm về, Quyên lại tủi thân vò võ trong căn nhà 3 tầng. Chồng Quyên ăn tối xong, chơi game đến khuya, mặc kệ vợ ăn ngủ thế nào.

Với Quyên, ông chồng như một đứa trẻ to xác: “Ngay cả việc nấu một bát mỳ tôm để ăn khuya, anh cũng không làm được. Việc sửa chữa điện đóm hay bất kỳ cái gì trong nhà hỏng hóc anh cũng không sửa được. Điều này khiến mình mệt mỏi và chán chường vô cùng. Cuộc sống vợ chồng cứ nhạt nhẽo và vô vị dù là vợ chồng trẻ” – Quyên thở dài nhớ lại.

Mỗi ngày đi làm về, Quyên lại tủi thân vò võ trong chính căn nhà 3 tầng của 2 vợ chồng mà chẳng thấy được vui vẻ. Ảnh minh họa.

Quyên tìm hiểu lý do. Không phải do chồng Quyên có bồ mà là do từ bé, anh ta vốn là con độc nhất nên được bố mẹ chồng chiều chuộng, không bắt làm gì. Vì thế, anh cũng không biết quan tâm, lo lắng đến ai.

“Nhiều lúc, mình thấy tủi thân vô cùng. Người ta bầu bí được chồng quan tâm, yêu thương tràn ngập. Còn mình thì muốn ăn gì thì ăn, nghén ngẩm cũng không được chồng hỏi han. Mình thật sự buồn, thất vọng về chồng. Vì thế, mình quyết định nếu không cải tạo được chồng, mình sẽ ly hôn”, Quyên quả quyết.

Chiến lược cải tạo chồng của Quyên bắt đầu từ việc Quyên không đi làm về sớm như mọi khi. Lúc thì Quyên đi cà phê cùng bạn, lúc lại đi thăm người nọ người kia. Một tuần Quyên về nhà muộn khoảng 3-4 lần.

Khi về nhà, Quyên cũng không còn quan tâm tới chồng như trước nữa. Chồng Quyên đi đâu, làm gì, ăn gì, chơi gì, Quyên cũng mặc.

Sau khoảng 2 tuần thấy vợ hay đi làm về muộn và thờ ơ với chồng, ông chồng bắt đầu lo lắng và chủ động hỏi Quyên lý do tại sao vợ lại như thế.

Quyên kể lại: “Chính vào thời điểm này mình uất nghẹn và bao nhiêu ấm ức về chồng vô tư mình tuôn hết ra với chồng. Mình phê phán, chì chiết chồng rằng, mình quan tâm đến chồng đến gia đình chồng mà chẳng hề nhận được bất cứ một sự chia sẻ nào từ anh. Rằng mình cảm thấy mình như đang sống với một khúc gỗ vô cảm không hơn không kém khiến mình chán ngán. Chồng mình nghe và im lặng”.

Từ sau lần ấm ức nói hết với chồng một cách nghiêm túc, tình hình ở nhà Quyên đã khác hơn. Chồng Quyên bỗng nhiên đi làm về là giúp đỡ vợ bầu. Anh cũng cai game và dành nhiều thời gian chăm sóc vợ bầu.

Thấy chồng thay đổi, Quyên bắt đầu thực hiện tiếp phương án lạt mềm buộc chặt. Thỉnh thoảng, Quyên lại ngọt ngào vài câu kiểu như "2 vợ chồng mình hôm nay cùng dọn nhà, lau nhà, giặt rũ, đi chợ anh nhé”. Hay có những hôm, Quyên bảo chồng: “Anh ơi, em loay hoay 1 mình trong bếp buồn quá, vào đây giúp em. Em kể cho anh nghe cái này…”.

Thật sự buồn, thất vọng về chồng, Quyên quả quyết nếu không cải tạo được chồng, cô sẽ ly hôn. Ảnh minh họa.

“Mình kiên nhẫn theo kiểu 'mưa dầm thấm lâu', không thể vội được. Bởi vì thay đổi một người đàn ông rất khó". Quyên nhận định.

Hiện nay, anh xã Quyên còn giành làm hết việc nhà cho vợ. Quyên chỉ việc nấu ăn. Nhưng, hôm nào Quyên kêu mệt là sẽ có cơm canh ngon lành do chồng đứng bếp.

“Thế mới biết, không có gì là không thể thay đổi. Chồng mình nấu ăn rất ngon, chỉ là trước đây anh lười và không biết quan tâm đến vợ con thôi. Vì thế, các bà vợ muốn huấn luyện chồng hãy kiên nhẫn nhé rồi sẽ đạt được kết quả”, Quyên chia sẻ.

