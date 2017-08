Chiếc túi xách hàng hiệu mới của cô đồng nghiệp trẻ và sự thật ẩn giấu

Chị Mến và Chi là đồng nghiệp cùng một phòng nhưng vốn tính cách không hợp nhau nên chỉ qua lại ở mức xã giao, không thân thiết cho lắm. Chi tuy rằng khá xinh đẹp, ăn nói có duyên, nhưng đời sống cá nhân có phần phóng túng, thay bạn trai liên tục. Ngay trong công ty cũng đã có đến 2 chàng từng “qua tay” Chi cơ mà. Chị Mến tự thấy mình và cô nàng không cùng một kiểu người.

Thế nhưng mấy tháng này Chi lại đặc biệt quan tâm và muốn làm thân với chị Mến. Cùng làm với nhau đã 3 năm, sự thay đổi đột ngột đó của Chi khiến chị Mến khó hiểu mãi. Tuy nhiên, dù có vắt óc suy nghĩ thế nào chị cũng không tìm ra câu trả lời. Dẫu chả xác định sẽ trở thành chị em thân thiết gì với cô nàng, nhưng cùng là đồng nghiệp vẫn phải giữ hòa khí, cũng không tiện quá lạnh nhạt với người chủ động bày tỏ lòng yêu quý mình, cứ thế mà mối quan hệ của chị và Chi được cả thiện đáng kể. Ít nhất là đã cùng nhau tán gẫu, thi thoảng thì đi café hoặc mua sắm cùng nhau.

Trong những cuộc nói chuyện của 2 người với nhau, thường là Chi chủ động và cũng do cô nàng dốc bầu tâm sự với chị Mến. Có lúc cả buổi chị chỉ ngồi nghe cô nàng kể về anh bạn trai mới. Anh chàng chiều chuộng Chi thế nào, tâm lý, lãng mạn ra sao, thậm chí trên giường nồng nhiệt vô cùng, “chuyện ấy” giữa 2 người rất hợp nhau cũng được Chi tường thuật rõ ràng.

Ảnh minh họa

Hễ anh ta tặng quà Chi là cô nàng lại tíu tít khoe ngay lập tức với chị Mến. Rồi 2 người cãi nhau, giận hờn khi nào, làm lành ra sao cũng đều tự động “báo cáo” với chị. Đôi khi chị tự hỏi, cô nàng có bị làm sao không, đến bạn thân nhất cũng chẳng tới mức không giữ lại chút nào bí mật cho riêng mình như thế, nhất là chuyện yêu đương. Hơn nữa, chẳng lẽ cô ta không thấy thái độ không mấy phần nhiệt tình của chị ư?

Có lần cô đồng nghiệp thân của chị Mến còn phán “xanh rờn”: “Sao tao thấy em ấy cứ như thể đang muốn khoe khoang trước mặt tình địch vậy nhỉ?”. Nói rồi cả 2 cùng bật cười. Tuy rằng chuyện đó là không thể xảy ra, anh Tài - chồng chị, còn chẳng biết Chi là ai thì sao chị với cô ta thành tình địch được. Nhưng ngẫm lại thật kĩ, lại nhớ đến ánh mắt kì lạ và giọng điệu đắc chí của cô ta, giống bồ nhí đến giễu võ giương oai trước mặt vợ của bồ thật!

Hôm trước sinh nhật Chi, hôm sau cô nàng lên công ty đã tung tẩy xách một chiếc túi hàng hiệu ríu rít khoe với mọi người, cũng không quên chạy tới nhiệt tình hỏi thăm chị Mến xem có đẹp không, tự hào nói do bạn trai tặng. Chị Mến không mấy khi dùng đồ hiệu, hồi chưa có con thi thoảng chị còn sắm một món, có con rồi chị muốn tiết kiệm cho tương lai, không tiêu vào mấy món xa xỉ phẩm ấy nữa.

Chị Mến đã quăng chuyện chiếc túi xách hàng hiệu của Chi ra sau đầu, cho đến khi gặp vợ một người bạn của anh Tài – chồng chị. Hai người hàn huyên lúc lâu thì người phụ nữ ấy bỗng nhìn chị Mến với ánh mắt đầy hâm mộ mà thốt lên: “Em sướng thật đấy, kết hôn tới gần chục năm rồi mà chồng vẫn còn quà cáp chu đáo như thời yêu nhau. Cái túi kia đẹp thế không biết! Chị mấy lần nài nỉ lão chồng mua cho mà lão cứ kêu tốn kém”.

Chị Mến ú ớ chẳng hiểu những gì người phụ nữ kia đang nói với mình. Sau khi hỏi kĩ lại thì chị Mến mới rõ đầu đuôi câu chuyện. Hoá ra cách đây không lâu, khi giặt quần áo cho chồng, chị vợ lục được trong túi quần chồng một tờ hóa đơn mua hàng của trung tâm thương mại. Sản phẩm là một chiếc túi hàng hiệu. Chị túm lấy chồng hỏi thì anh vội vàng thanh minh là do anh Tài mua. Do lúc đó anh Tài có điện thoại nên anh ấy cầm hộ hóa đơn rồi thế nào mà đút túi xong quên luôn. Nhìn trên hóa đơn có số điện thoại khách hàng đúng là số của anh Tài thì chị mới tin đó không phải đồ do chồng mình mua. Chị hỏi chồng, anh ngần ngừ rồi bảo rằng đó là đồ anh Tài mua cho vợ.

Chị Mến nghe xong thì gần như chết lặng. Thế nhưng để truy xuất đến cùng, chị Mến đành nói thật là chị không nhận được quà. Sau đó chị hỏi rõ mẫu mã, nhãn hiệu. Không hỏi thì thôi, hỏi xong chị Mến hoang mang tột độ. Chiếc túi ấy giống hệt chiếc túi hàng hiệu quà sinh nhật của Chi! Chị Mến tiếp tục hỏi cặn kẽ người phụ nữ kia có nhớ ngày tháng ghi trên hóa chồng chị đi mua đồ cùng anh Tài thì càng bàng hoàng khi biết, thời gian đó là ngay trước ngày sinh nhật Chi 1 ngày!

Chị Mến càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào tin được, bởi chẳng có dấu hiệu nào ở anh Tài cho thấy anh và Chi có quen biết nhau cả. Thôi đúng rồi, lẽ nào là ở chuyến du lịch công ty ấy, chị Mến đăng kí cho chồng con cùng tham gia? Thái độ của Chi với chị có chuyển biến nghiêng trời lệch đất cũng chính là sau chuyến du lịch ấy không lâu!

Chị Mến bất an vô cùng, quyết định nhờ người theo dõi chính chồng mình. Qua một tuần, chị đã có kết quả chính xác trên tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, gã bạn trai chưa lộ diện kia của Chi chẳng ai khác chính là anh Tài – chồng chị!

Chẳng ngờ nhân tình của chồng lại là kẻ hàng ngày ngồi cùng một phòng làm việc với chị. Chẳng ngờ nhân vật chính trong những câu chuyện tình yêu của Chi lại là người đàn ông đầu gối tay ấp của chị! Và cũng chẳng ngờ, từ chiếc túi xách hàng hiệu của Chi tưởng như không liên quan, chị đã khám phá ra một bí mật kinh khủng nhường ấy!

Theo Giang Phạm (Trí Thức Trẻ)