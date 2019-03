Chi phí không ngờ của các cuộc ngoại tình

Vợ chồng anh kết hôn năm 1996 và ngày càng thấy nhàm chán, dễ bất đồng với nhau. Cả hai không làm "chuyện ấy" suốt 5 năm qua. Một cuối tuần năm 2015, trong chuyến đi công tác, Kit ngã lòng với một đồng nghiệp. Vợ anh phát hiện việc này khi đọc được tin nhắn trên iPad của chồng. Anh Kit chuyển ra ngoài ở.

Ngoại tình ngày càng trở nên dễ dàng. Có các trang hẹn hò phục vụ cho người có gia đình, nhiều ứng dụng cho phép kẻ ngoại tình gửi tin nhắn bí mật tới đối tác.

Nhưng công nghệ là con dao hai lưỡi khi cũng xuất hiện các ứng dụng khác hỗ trợ cho những người vợ, chồng đang nghi ngờ có thể theo dõi các hoạt động trực tuyến của bạn đời.

Anh Kit sống ly thân trong một căn hộ một phòng ngủ, với giá thuê 385 USD một tháng. Anh đóng phí khoảng 50 USD mỗi tháng cho trang hẹn hò để tìm bạn tình, và 200 USD vào việc mua sắm đồ mới, trau chuốt bản thân và khoảng 100 USD mỗi tháng đi ăn uống các tối.

Kit nói rằng việc ly dị không được bàn đến bởi anh và vợ đều gặp một số vấn đề tài chính sau khi ngôi nhà của họ bị lũ lụt tàn phá trong thời gian cả hai ly thân. Đóng học cho con gái ở trường tư cũng được ưu tiên hơn so với việc thuê luật sư ly hôn.

Anh Kit hiện qua lại với một phụ nữ đã có chồng. Anh tiêu 25 USD vào tiền xăng xe để đi gặp người tình và chi 100 USD cho quà tặng, đồ uống. Một cuộc đi chơi gần đây của cả hai khi vào sòng bạc tốn 110 USD một đêm. Thuê phòng và ăn uống mỗi buổi hẹn sẽ tốn khoảng 75 -100 USD.

Ảnh: Cosmopolitan.

Trường hợp của Kit không hiếm. Cứ 5 người (cả nam giới lẫn phụ nữ) thì có một thừa nhận đang phản bội bạn đời, theo một khảo sát với hơn 70.000 người lớn của MSNBC.

Nam giới có vẻ dễ ngoại tình hơn, theo khảo sát gần đây từ công ty điều tra tư nhân chuyên nghiệp Trustify. Trong số 200 người được hỏi, 36% đàn ông và 21% phụ nữ nói họ đã có quan hệ ngoài luồng.

Cũng theo khảo sát này, 40% nam giới nói rằng hôn nhân của họ kết thúc vì ngoại tình, trong khi tình huống này xảy ra với 19% phụ nữ.

Đàn ông và phụ nữ có những lý do "say nắng" khác nhau. Khoảng 14% nam giới lạc lối vì không thỏa mãn chăn gối trong hôn nhân và khao khát được chú ý nhiều hơn. Với phụ nữ, 22% nói rằng lý do họ thay lòng là mong muốn trả thù bạn đời.

Nhưng thường cái giá của việc ngoại tình không rẻ. Theo một khảo sát được thực hiện bởi VoucherCloud, chi phí trung bình cho các cuộc tình ngoài luồng là 444 USD mỗi tháng (hơn 10,3 triệu đồng) - và với việc các cuộc tình này thường kéo dài 6 tháng, tổng chi phí lên tới 2.664 USD (gần 62 triệu đồng).

Tất cả gồm tiền thuê khách sạn, đi chơi, ăn tối, quà tặng... Tuy nhiên, chi phí tốn kém nhất liên quan tới ngoại tình lại bắt nguồn từ việc ly dị.

Thực sự, ngoại tình là nguyên nhân phổ biến nhất của những người chọn kết thúc hôn nhân, là lý do của 37% số vụ ly hôn, theo một báo cáo năm 2014 từ Viện nghiên cứu gia đình và văn hóa Austin (Mỹ).

Cũng vì những chi phí đắt đỏ khi ly hôn, nhiều người đã nghĩ tới việc phải có hợp đồng hôn nhân. Trong một khảo sát với 1.600 thành viên Học viện luật sư hôn nhân gia đình, khoảng 63% số luật sư nói rằng họ thấy ngày càng tăng số khách hàng làm hợp đồng hôn nhân.

Eve Helitzer, một luật sư hôn nhân gia đình tại thành phố New York cho biết, vì kết hôn muộn hơn, nhiều người thường tích lũy được tài sản đáng kể khi bước vào hôn nhân, nên càng muốn làm hợp đồng trước khi đám cưới. Hơn nữa, theo Helitzer, có thể họ muốn tách bạch việc kinh doanh với mối quan hệ vợ/chồng trong trường hợp ly hôn. Giá bất động sản tăng cũng khiến người ta cân nhắc việc làm hợp đồng này.

Hôn nhân, bản thân nó đã là một cuộc đầu tư. Bên cạnh cả ngàn đôla đổ vào đám cưới, nuôi dưỡng mối quan hệ đôi lứa cũng cần dồn nhiều thời gian và tiền bạc. Do đó, dính líu tới mối quan hệ ngoài luồng giống như là ném bỏ món đầu tư đó. "Thật lãng phí tiền nếu bạn không sẵn sàng đặt vợ/chồng ở vị trí ưu tiên trong đời mình", Tom Gagliano, tác giả cuốn sách "The Problem Was Me", viết.

"Ly dị giống như trải qua một cuộc suy thoái khủng khiếp", Sterling Neblett, một nhà hoạch định tài chính tại Virginiaagement, Mỹ, nói. "Thường các đôi phải chia đôi tài sản cảm thấy như họ mất đi 50% sự giàu có".

Với nhiều người, vì các lý do khác nhau, họ không ly hôn nhưng cũng phải trả giá đắt cho cuộc sống "đồng sàng dị mộng" sau cuộc tình ngoài luồng.

Elizabeth và chồng kết hôn năm 2003.

"Chúng tôi là một gia đình với mảnh vườn xinh, những đứa trẻ và một chú chó", chị kể. "Tôi đi dạy rồi về nhà nấu ăn cho chồng. Tôi đúng kiểu phụ nữ nội trợ, chỉ biết gia đình, không còn bạn bè nào".

Sau khi có con trai năm 2008, họ đều thấy nhàm chán trong hôn nhân. "Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi tự hỏi không biết những người khác thế nào", chị kể.

Elizabeth gặp người đàn ông khác tại một trạm xăng trên đường đi dạy. Anh này đã có vợ nhưng không hiểu sao cả hai nhanh chóng quấn vào nhau. Họ gặp gỡ ở nhà anh ta khi người vợ đi vắng. "Anh ta là kiểu người ngoại tình keo kiệt nhất", chị kể về việc người đàn ông này không chịu chi tiền vào phòng khách sạn hay tiền xăng mỗi ngày.

Cuộc tình này kéo dài 6 tháng nhưng kết thúc khi người đàn ông ly hôn và hy vọng Elizabeth cũng làm vậy. Nhưng chị không hề có ý định bỏ chồng. Chị thú nhận với anh. Chuyện này gây rạn nứt cho quan hệ hôn nhân của hai người nhiều năm. Họ vẫn là vợ chồng nhưng sống tách bạch về tài chính, ai có tiền người nấy tiêu vì không còn niềm tin vào nhau nữa. "Chúng tôi cãi vã thường xuyên. Tôi vẫn yêu chồng, chúng tôi có chung một nông trại 5 mẫu và đã cùng gây dựng cuộc sống này. Nhưng giờ mọi thứ đã khác", Elizabeth nói.

Theo VnExpress