Chị em phụ nữ dễ bị lợi dụng, hiếp dâm, cướp tài sản, thậm chí nguy cơ mất mạng nếu quá tin tưởng những người này

Ngày 5/4, Robert Wilson (32 tuổi, ở thành phố Melbourne, Australia) đã phải hầu tòa với các cáo buộc về tội hiếp dâm, giam cầm, cố ý gây thương tích và ăn cắp tài sản. Nạn nhân là một phụ nữ 39 tuổi người Việt Nam, sang Australia sống được 3 năm.

Theo các tài liệu của tòa án, Robert và người phụ nữ này quen nhau qua mạng được hơn 2 tháng thì bắt đầu hẹn gặp nhau vào ngày 25/3 vừa qua.

Tuy nhiên, ngay khi đưa “người tình” về nhà, Robert bắt đầu đấm, đá, đạp vào đầu, bụng nạn nhân rồi đẩy mạnh cô này ngã xuống sàn. Sau đó, hắn kéo cô vào phòng ngủ để hiếp dâm và đánh bất cứ khi nào người phụ nữ chống cự.

Nạn nhân bị giam cầm và hãm hiếp trong suốt 4 ngày mới được một người bạn giải cứu. Ngay khi được tự do, người phụ nữ này đã đến trình báo với cảnh sát trong tình trạng người đầy vết thương và hai mắt hầu như không nhìn thấy gì.

Sự việc trên một lần nữa là hồi chuông cảnh báo chị em phụ nữ, không nên quá tin tưởng những người chỉ quen qua mạng mà trước đó không hề biết thông tin gì tránh gặp những rủi ro không đáng có. Bởi lẽ, trên thực tế, đã có rất nhiều những câu chuyện đau lòng xảy ra cũng chỉ vì sự nhẹ dạ cả tin của chị em đối với những “bạn tình”.

Như vụ việc xảy ra cách đây không lâu đối với em H.K.C. (khi ấy 21 tuổi, trú tại huyện Châu Thành, Tây Ninh) bị bạn trai quen trên mạng khống chế, hiếp dâm và cướp tài sản. Đối tượng thực hiện những hành vi trên với em C là Trần Minh Luân (SN 1994, huyện Châu Thành).

Theo đó, C và Luân quen nhau qua Zalo, sau đó, Luân mời C về nhà ăn “bữa cơm thân mật” và cô này đồng ý. Luân đón C tại điểm hẹn và chở cô gái đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường vắng. Cuối cùng, hắn dừng lại ở khu đồng ruộng, cách xa nhà dân và thực hiện hành vi đồi bại.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi xong chuyện, Luân đã đánh C bất tỉnh và cướp tài sản của nạn nhân gồm điện thoại iPhone 5, đồng hồ đeo tay, nhẫn và dây chuyền vàng. Sau đó, hắn còn lấy thắt lưng trói chân nạn nhân, xé áo khoác nhét miệng và trói tay nạn nhân lại. Sau khi kiểm tra thấy nạn nhân bất động, hắn mới lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tương tự, dù đã có người yêu nhưng Nguyễn Văn Hòa (trú huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế) vẫn lên mạng xã hội làm quen tán tỉnh những cô gái khác. Bằng tài ăn nói khéo léo, Hòa đã làm quen được H.B.Đ (18 tuổi, trú tại TP Huế).

Trong lần đầu gặp gỡ, Hòa đã lừa Đ đến phòng trọ và thực hiện hành vi giao cấu. Quá hoảng loạn, Đ chống cự nhưng không được. Sau sự việc, Đ chạy ra khỏi phòng điện cho người thân rồi đến trình báo cơ quan công an.

Thận trọng với những mối tình qua mạng

Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Hòa Bình, tình yêu chân thành sẽ được xây dựng trên những mối quan hệ vững chắc, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, sự tương đồng về tuổi tác, hoàn cảnh, sở thích.

Vì vậy, chị em trước khi quyết định dấn sâu vào mối quan hệ yêu đương với một ai đó cần tìm hiểu kỹ về nhân thân của họ qua các mối quan hệ từ gia đình, bạn bè của anh ta, không nên vội vàng hò hẹn, thậm chí đưa về nhà mình để rồi nếm phải trái đắng.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, có rất nhiều người chọn cách tìm bạn trai/bạn gái qua mạng Internet vì ưu điểm tiết kiệm thời gian, chi phí làm quen, thuận tiện trong giao tiếp cũng như hạn chế bộc lộ những khuyết điểm của mình với đối phương vì không phải gặp trực tiếp.

Thế nhưng, việc quen nhau qua mạng, sau đó tiến tới những cuộc gặp gỡ cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm nếu chẳng may đối phương là người xấu, cố tình lên kế hoạch tiếp cận đối phương để nhằm vào những mục đích xấu.

Do đó, để không biến mình thành “mồi ngon” cho tội phạm, các chuyên gia khuyến cáo, mỗi cá nhân khi sử dụng mạng xã hội không nên chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân, hình ảnh của mình ở chế độ công khai, đặc biệt, hạn chế tối đa việc "khoe" nhà cửa hay những của cải vật chất có giá trị để tránh thu hút những kẻ xấu có cơ hội chú ý tới.

Trong trường hợp có người lạ trên mạng “bắt quen”, chị em cần lưu ý những điều sau: - Nói chuyện chậm dãi, không nên quá vồ vập, hỏi dồn thông tin của đối phương để tránh rơi vào bẫy thông tin giả mà không được kiểm chứng. - Không tiết lộ nhiều thông tin cá nhân, nhất là ngày tháng năm sinh, nơi ở, số điện thoại, số chứng minh nhân dân… - Không nói chuyện với người lạ liên tục. Cần có thời gian để “check” những thông tin mà người đó cung cấp. - Từ chối việc gặp mặt chỉ sau 1-2 ngày trò chuyện qua mạng. Ít nhất, bạn cần có đủ thông tin đáng tin cậy về đối phương trước khi quyết định gặp trực tiếp. - Trong trường hợp đồng ý gặp, cần chọn địa điểm là nơi an toàn, nơi đông người qua lại hoặc có thể rủ thêm bạn bè, người thân đi cùng. - Trong cuộc gặp, nếu đối phương có những “tín hiệu”, lời lẽ dung tục, gợi tình… cần kết thúc ngay màn làm quen này để tránh bị lợi dụng hoặc xâm hại về sau.

