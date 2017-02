Chỉ 2 chữ này thôi là đủ giúp bạn trói chân người đàn ông của đời mình

Với những cặp đôi đã yêu nhau một được một khoảng thời gian và mọi chuyện có vẻ tiến triển tốt đẹp thì hẳn việc kết hôn là điều mà ai cũng mong muốn. Thế nhưng trong một số trường hợp, khi mà các cô gái tỏ ra vô cùng sốt ruột, chỉ đợi chờ lời cầu hôn để gật đầu đồng ý, thì các chàng trai lại tỏ vẻ thờ ơ, do dự.

Có rất nhiều lý do khiến cho người đàn ông phớt lờ chuyện kết hôn mặc cho nỗ lực đánh tiếng hay “bật đèn xanh” liên tục của phụ nữ. Có thể là anh ấy thiếu tự tin vì công việc chưa ổn định, anh ấy đang hưởng thụ cuộc sống tự do, thoải mái theo đuổi những sở thích, sợ lập gia đình sẽ phải đối mặt với những ràng buộc… hay đơn giản vì anh ta chưa thật sự thấy được những tính chất của một người vợ anh ấy cần từ bạn. Dù là lí do nào đi nữa thì việc thẳng thắn nói chuyện về chuyện kết hôn sẽ dễ gây ra những tranh cãi nảy lửa thậm chí là đổ vỡ nếu như người bạn gái vẫn cứ khăng khăng với chính kiến của mình hoặc gây sức ép đòi cưới.

Thay vì cố để đạt được điều mình muốn một cách tiêu cực rồi sau đó lại đâm ra hận đàn ông thì người phụ nữ có thể lật ngược ván cờ nếu sử dùng hai “chữ vàng” dưới đây.

Phản ứng đầu tiên của phụ nữ khi nghe một đống lý do tại sao chàng chưa muốn kết hôn có lẽ là giận dữ, khóc lóc và giải thích thế này thế nọ… Đừng làm như thế! Một người đàn ông mà đã sẵn sàng thì họ sẽ tự biết phải làm thế nào. Việc giải thích và nói năng dài dòng chỉ làm cho họ cảm thấy bạn chẳng khác gì một bà mẹ đang càm ràm và cố để dạy dỗ con mình.

Hãy nói “em hiểu” với bất cứ lý do nào mà bạn nhận được, cho dù có khó nghe và bất hợp lý đến đâu, và không nói thêm gì cả.

Tiếp sau sự im lặng, chàng sẽ lại đưa ra thêm một số lời bào chữa và lý do chưa muốn cưới bạn, có thể sẽ làm cho bạn kích động và làm ầm lên. Nhưng không, đừng đay nghiến, hãy nói “em hiểu”.

Nói như vậy tất nhiên không có nghĩa là bạn đồng ý với những điều anh ấy đưa ra, nhưng nó sẽ giúp chàng cảm thấy rằng bạn là một con người hiểu lý lẽ và thể hiện sự tôn trọng của bạn với suy nghĩ và quyết định của chàng.

Thời điểm này, anh ấy có thể sẽ có những câu nói an ủi, làm bạn nhẹ lòng hơn như: “Anh vẫn muốn mình gặp nhau”, “Anh vẫn quan tâm đến em nhiều lắm”... Bạn hãy đáp lại rằng: “Em tôn trọng quyết định của anh và rất vui vì anh vẫn muốn quan tâm, nhưng em không thấy thoải mái với chuyện đó.”

Và anh ta sẽ bỏ đi vì không biết nói gì thêm nữa. Để mặc anh ấy! Đây sẽ là giai đoạn quyết định, bạn chớ nên vội vàng nhắn tin hay gọi điện hỏi han gì cả. Đàn ông chỉ nhận thấy rõ nhất về tình cảm của mình khi không còn được ở cạnh người phụ nữ mà mình quan tâm nữa.

Nếu bạn đủ kiên nhẫn để chờ đợi để anh ta mở lời trước, lần này chàng sẽ sẵn sàng để được gắn kết với bạn vì đó là quyết định do chính chàng đưa ra. Còn nếu không, đây rõ ràng không phải là người đàn ông dành cho bạn vì thế cũng không nên lưu luyến làm gì.

