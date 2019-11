Chạnh lòng với quan niệm của cha mẹ: Con cái bỏ chồng, bỏ vợ là 'hỏng'

Đó là những lời bàn tán, hỏi thăm chuyện gia đình trong cuộc gặp gỡ CLB hưu trí xóm tôi ngày cuối tuần, hễ nhà nào có con cái đã ly hôn, dù là con trai hay con gái, cứ bỏ chồng, bỏ vợ vì bất cứ lý do gì đều được gán cho chữ “hỏng”.



Quan niệm của các bà U70: con cái cứ bỏ chồng, bỏ vợ vì bất cứ lý do gì đều được gán cho chữ “hỏng” (Ảnh minh hoạ)

Bà Nghiêm than thở về chuyện nhà bà Lành: “Bà Lành khổ sở với 2 đứa con gái, cả 2 đứa có nghề nghiệp đàng hoàng, toàn làm công ty nước ngoài, xinh xắn đáo để, ấy thế mà đều hỏng. Đứa con gái thứ 2 lấy chồng được hai năm thì dắt theo đứa con trai mới 1 tuổi về ngoại, sau đó đứa con gái đầu cũng lấy chồng rồi ly hôn, về ăn vạ bà Lành nốt, thật tội bà ấy”.



“Giờ chúng nó sống tồi lắm bà ạ. Nhà bà Tuyết cũng có 3 đứa con, thì 2 đứa đều bỏ chồng, bỏ vợ, hỏng hết rồi. May mà nhà bà ấy còn đứa út lấy chồng Hàn Quốc lại ổn” – bà Quý nói.

Trái với quan niệm của bà Nghiêm và bà Quý, bà Bình cũng có con gái đã ly hôn bảo: “Thôi thì con cái chúng nó không may lấy phải người chồng không tốt, mình là cha mẹ, cũng phải cưu mang con cháu mình chứ biết làm sao?. Chúng nó không ở được với nhau, thì cho chúng nó quay về làm lại. Tôi động viên con cái Ngân nhà tôi mãi, giờ mẹ con nó sống vui vẻ, yên ổn làm ăn, không khóc lóc như trước, tôi cũng yên tâm hơn”.

Chia sẻ về quan niệm cha mẹ sau khi ly hôn, chị Nguyễn Thị Loan, ở TP Phủ Lý, Hà Nam buồn bã kể: “Mẹ em cũng khiến mấy mẹ con em day dứt và buồn nhiều. Chồng em ngoại tình, đánh em nhiều lần, đã thế anh ta còn bóp cổ em, bắt em phải ký vào đơn ly hôn. Dù không muốn làm mất mặt gia đình, nhưng trong lúc quá sợ hãi, em đành ký đơn ly hôn cho chồng rồi dắt 2 con về nhà ngoại cậy nhờ. Vậy mà gần 2 tháng trời, hiếm có ngày nào mẹ em không khóc lóc, than vãn mỗi khi nhìn thấy 3 mẹ con đi học, đi làm về tới nhà, thậm chí ngay cả trong bữa cơm, mẹ cũng tấm tức lau nước mắt khiến 3 mẹ con em chỉ biết ôm nhau khóc theo như kẻ tội đồ”.

Loan cho biết, sau những ngày trái tim tan nát, xót xa vì thương 2 con thiếu tình cha, chông chênh vì đồng lương công nhân một mình nuôi 2 con trong chật vật, thiếu thốn, nhưng nỗi đau tan vỡ hôn nhân còn như được xát muối thêm với mẹ con cô bằng những than vãn của mẹ: “Khổ các cháu tôi quá, giờ cả 3 mẹ con mày về đây ăn vạ thế này, tao còn mặt mũi nào với hàng xóm, láng giềng nữa đây?”,

Quyết định rời xa quê hương, đến vùng đất khách quê người tìm kế sinh nhai đã bất ngờ đến trong thế đường cùng với mẹ con Loan. Cô cầm theo 50 triệu đồng tích góp được từ trước ly hôn, liều mình dắt 2 con gái nhỏ vào Đà Nẵng xin việc ở khu công nghiệp, nơi có người bạn cũ giúp đỡ, cô thuê trọ gần nơi làm việc rồi bắt đầu cuộc sống mới. Đến nay đã 5 năm trôi qua, cuộc sống thiếu thốn ban đầu của mẹ con Loan đã dần ổn định với nỗi niềm xa quê không hẹn ngày về.

Nếu vì lý do bất khả kháng nào đó phải từ bỏ hạnh phúc riêng trở về với cha mẹ, chỉ mong các cha mẹ hãy từ bỏ suy nghĩ cổ hủ (Ảnh minh hoạ)



Biết rằng, không cha mẹ nào muốn con cái mình lỡ dở, đứt gánh giữa đường, mang tiếng là bỏ chồng, bỏ vợ, thế nhưng những quan niệm sai lầm, cố hữu của nhiều cha mẹ cần phải thay đổi. Bởi tình thương con khi bị vùi lấp trong những suy nghĩ cố hữu này có thể sẽ vô tình dồn con cháu mình vào ngõ cụt, vào bước đường cùng khi con cái gặp khó khăn, bế tắc trong cuộc sống riêng mà không tìm ra lối thoát. Đó cũng là nguồn cơn dẫn tới không ít bi kịch đau lòng không đáng có như nhiều vụ việc tự tử của cha con hay mẹ con thương tâm, gây kinh động xã hội xảy ra thời gian qua.

Hầu hết những người con khi đã lập gia đình riêng là đều đã ở tuổi trưởng thành, không ai muốn làm đau lòng cha mẹ. Nhất là khi đã bước lên xe hoa, ai cũng mong cuộc hôn nhân của mình hạnh phúc trọn đời. Nhưng nếu vì lý do bất khả kháng nào đó phải từ bỏ hạnh phúc riêng trở về với cha mẹ, chỉ mong các cha mẹ hãy từ bỏ suy nghĩ cổ hủ, đừng vì sự ích kỷ giữ danh dự cá nhân với xóm giềng mà làm con cháu tổn thương thêm khi không may hôn nhân tan vỡ. Bởi nếu các con không may lỡ bước giữa đường, lúc cuộc đời tăm tối nhất thì cha mẹ là nơi đầu tiên các con nghĩ đến, là chốn đi về bình yên nhất, tin tưởng nhất sau những năm tháng bị sóng gió cuộc đời dồn dập bủa vây. Chỉ có tình yêu của cha mẹ mới là điểm tựa vững chắc cho con cháu đủ can đảm tìm lại cuộc sống mới, tìm lại hạnh phúc của chính mình sau những vấp ngã không may gặp phải trên bước đường đời đầy khó khăn này.

Theo Phụ Nữ Việt Nam