Cách vợ Chánh Văn không làm gì vẫn khiến chồng yêu nhiều

“Me- Time” là một từ mới khá thú vị. Nếu dịch ra tiếng Việt thì “Me- Time” chính là khoảng thời gian mà nàng dành riêng cho bản thân, chính là “giờ của riêng nàng. Trong những lúc đó, mỗi người có thể làm bất cứ điều gì mà họ cảm thấy yêu thích. Gác qua hết tất cả những bề bộn công việc, đây chính là khoảng thời gian sung sướng mà ta “tự thưởng” cho mình sau khi đã hoàn thành một ngày làm việc mệt nhọc.

Vợ tôi, quay cuồng nhiều công việc và phải xoay sở với áp lực cuộc sống. Vợ cũng rất cầu toàn. Nàng mong chồng và con lúc nào cũng được chăm lo tốt nhất, mong khách đến quán lúc nào cũng hài lòng, và mong mọi người xung quanh ai cũng hạnh phúc. Có muốn lắm, tôi cũng chỉ có thể đỡ đần cho nàng những việc tay chân. Có lúc tôi không cho vợ làm nữa, bắt nàng đi xa cho khuây khỏa, thì nàng bảo Tết bận lắm, lại còn bảo muốn tiết kiệm cho gia đình. Thực ra, tôi hiểu nàng sợ nếu không có nàng, không ai sẽ hoàn thành những công việc mà vợ đang đảm trách. Nhưng vợ yêu của tôi, cần nhiều hơn thế.

“Me-Time” của vợ, không cần phải hai đứa dắt tay nhau vào một chốn sang trọng, cũng chả phải là hàng giờ lang thang mua quần áo. Tết này bận lắm, công việc vợ lo không xuể. Thế nên vợ chỉ dùng một ít thời gian trong ngày, để chăm chút bản thân, để là chính mình nhưng thoải mái hơn, và bớt lo toan hơn. Tại thời điểm đó, nàng tự do cho phép bản thân không quan tâm đến thời gian, bỏ qua những trăn trở, trách nhiệm hay nghĩa vụ ấm ớ. Nàng trọn vẹn chìm đắm trong “Me-Time” của nàng, nàng đang tận hưởng chính mình, cuộc đời mình, khoảnh khắc này của riêng mình. Sau đó, như chiếc bình được sạc đầy năng lượng để lại bừng cháy như chính con người của mình, trở lại bên tôi và những đứa con của chúng tôi, một Nguyễn Lê Trang hoàn toàn mới, đầy sức sống, đầy thiết tha nhiệt lượng để cùng tôi hoàn thành giấc mơ chung của hai vợ chồng.

“Me-Time” của vợ thiệt đơn giản. Vợ thích vấn cao mái tóc đen dài để lộ phần gáy trắng ngần. Sau đó vợ sẽ thư thả thực hiện hết những công đoạn chăm sóc da mà nàng yêu thích. Tất cả sẽ bắt đầu bằng việc vợ tháo bỏ lớp tẩy trang trên mặt. Hôm nay nhìn lén vợ. Chu choa, cách mà nàng bắt đầu dùng bông tẩy trang thoa nhẹ lên da mặt, miệng lẩm nhẩm theo lời của bài “Fly me to the moon”, chân nhịp nhịp theo tiếng nhạc mới khiến cho người ta ngưỡng mộ làm sao. Có lúc, vợ đè cả tôi ra mà tẩy trang rồi giải thích đủ thứ. Nhờ nàng mà chồng già cũng phân biệt được nước tẩy trang không cồn thì không làm hại da. Những lúc như vậy, tôi thấy vợ của mình đẹp lạ lùng, vì nàng tràn đầy năng lượng, trẻ trung và đáng yêu biết bao. Sau công đoạn tẩy trang, nàng thích vỗ vỗ vào hai má, môi hơi chu chu và tự cười trong gương. Nhìn vợ đáng yêu, tôi cũng phá ra cười. Nàng của tôi đã tận hưởng niềm vui “nho nhỏ” của mình như vậy đó.

Đối với tôi, mỗi phụ nữ là một bông hoa quý. Và người phụ nữ nào cũng xứng đáng có một “Me- Time” riêng mình. Các nàng hãy cố gắng tận dụng một vài tiếng cuối ngày, hay cuối tuần, để cho những niềm vui tưới mát cho cuộc sống. “Me-Time” cho mình theo cách riêng, nơi chốn, thời điểm riêng. Để được tận hưởng chính mình, tận hưởng cuộc đời mình theo cách mà mình muốn.

Khi vợ bắt đầu “Me-Time” một cách hứng khởi: tự ngắm nhìn trong gương, nhẹ nhàng tẩy trang, ngân nga vài câu hát… thực sự là khoảnh khắc mà tôi muốn thấy nhiều nhất mỗi ngày. Trong những ngày cận Tết, công việc xoay vần, tôi hay thầm cám ơn vợ. Vì em luôn tràn đầy năng lượng để làm việc, được cống hiến. Chính vợ đã dạy cho tôi một bài học lớn, khi em biết tự chăm lo cho bản thân, tôi cũng cảm thấy cần chăm lo cho em nhiều hơn. Chính nhờ “Me-Time” đã giúp nàng của tôi yêu đời, yêu cuộc sống và yêu những công việc thường ngày. Tôi ước vợ mình lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc như thế.

Và tôi cũng mong rằng “mỗi bông hoa quý” đều dành ra “Me- Time” cho mình như thế để cuộc đời này chúng ta có thể cùng nhau sống trọn vẹn hơn ngày hôm qua, một chút.

