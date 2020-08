Cốc nước lọc với hai cách nghĩ và hai kết quả khác hẳn nhau

Từ một cốc nước lọc nhưng có hai cách nghĩ tiêu cực và tích cực đã đem lại kết quả khác hẳn nhau, minh chứng là câu chuyện sau:

Anh Nguyễn Văn Hòa (Hải Phòng) chia sẻ: “một ngày hè nóng nực hai vợ chồng về Hà Nội thăm một người bạn. Người bạn rót một cốc nước lọc mời uống. Tôi nghĩ: "Nước mát quá, đã khát lại có thời gian trò chuyện", và hai chúng tôi vui vẻ hàn huyên.

Vợ tôi lúc đầu có vẻ không vui, nhưng thấy chúng tôi nói cười hể hả nên cũng gượng vui dần. Thấy vợ vốn quý bạn chồng, lại hồ hởi với chuyến đi này, nay biểu hiện lạ thế nên khi ra về tôi gặng hỏi, vợ bảo:

- Bạn anh đúng là cái đồ ki bo keo kiệt, người ta đi xa giữa trời nóng như lửa thế này mà chỉ mời được mỗi một cốc nước lọc.

Tôi phì cười vì hiểu ngay cái ý nghĩ tiêu cực ấy đã khóa chặt tâm hồn vợ, khiến vợ không thể cởi mở trò chuyện được với bạn mình, còn hối tiếc thời gian đi thăm bạn. Vậy đó, một cốc nước lọc mà thái độ của tôi và vợ đã hoàn toàn khác nhau, dẫn đến những hành xử khác nhau, kết quả hoàn toàn khác nhau.

Một cốc nước lọc mà thái độ của hai vợ chồng hoàn toàn khác, dẫn đến hành xử khác nhau, kết quả hoàn toàn khác nhau. Ảnh minh họa.





Lần khác vợ tôi đem đôi giày tập khá mới đến hàng quen để sửa, nhưng hôm sau đến lấy giầy thì cửa hiệu đóng cửa. Đi lại 5 lần mới gặp được cậu thợ, nhưng cậu ta bảo vì bận nên đã gửi người bạn sửa hộ và hẹn tuần sau tới lấy. Đúng hẹn trở lại vợ tôi thấy cửa hé mở nhưng vừa cất miệng gọi thì một con becgie to tướng xộc ra… May mà xe vẫn nổ máy nên vợ tôi kịp phóng vút đi, không thì đã bị chó cắn. Về nhà vợ càu nhàu với những lời lẽ tiêu cực.



Tôi khuyên vợ đi mua đôi giầy tập mới. Cô ấy lại đem đến đóng đế ở hàng giầy gần đó, hỏi thăm mới biết cậu thợ giầy kia cờ bạc, đề đóm bị vỡ nợ, đang phải trốn nợ. Rồi vợ vui vẻ nói về đôi giầy mới đi rất thích, êm nhẹ và rất bật chân khi chạy. Điều tích cực trong chuyện này là nhờ nghịch cảnh khó chịu mất đôi giày cũ đem sửa mà vợ tôi có cơ hội mua và đi đôi giầy mới vừa đẹp, vừa thoải mái, dễ chịu hơn”.

Sự nhăn nhó, khó chịu làm những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Ảnh minh họa.





Suy nghĩ tiêu cực - tiền đề của bất hạnh và thất bại



Theo Vera Xuân Hường, Chuyên gia tư vấn tâm lý (Giám đốc Công ty tư vấn tâm lý Hạnh phúc Việt), bực bội, buồn phiền, chán nản… là những phản ứng rất tự nhiên của cơ thể con người. Những suy nghĩ tiêu cực đó làm vơi đi nguồn năng lượng sống của bạn. Sự nhăn nhó, khó chịu tiêu cực như đâm đầu vào ngõ cụt, lại thêm ca thán, càm ràm thì mất cả đồng minh, còn làm mọi người xung quanh thấy khó chịu theo. Hệ quả là họ sẽ rời xa bạn để tránh phiền phức – đó là chính là tiền đề của bất hạnh và thất bại.

Người có thái độ sống tiêu cực sẽ luôn cảm thấy khó khăn, phức tạp khi giải quyết mỗi vấn đề, hay tìm lý do để biện minh, không muốn bỏ qua lỗi lầm của người khác, không tin vào sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đặc biệt là họ hay chú tâm đến những mất mát, nuối tiếc thứ đã cho đi, luôn bi quan, chán nản, tuyệt vọng, chán chường, sống không có mục tiêu...



Hôn nhân và cuộc sống luôn có những bất trắc, nhưng lựa chọn thái độ sống là do chính ta. Ảnh minh họa.





Suy nghĩ tích cực - nền tảng của thành công

Trong cuộc sống hôn nhân, có hai thái độ sống dễ thấy nhất là thái độ sống tiêu cực và thái độ sống tích cực. Đối mặt với cùng một tình huống mỗi người có suy nghĩ khác nhau sẽ cho kết quả không giống nhau.

Hôn nhân và cuộc sống luôn có những bất trắc, mọi thứ như người thân, tiền tài, tình yêu, công việc... đều có thể bị tước đoạt, hay mất đi. Nhưng lựa chọn thái độ sống tiêu cực hay tích cực thì do chính ta, chứ không ai có thể lấy mất. Trong mọi tình huống cần có suy nghĩ tích cực để tạo thói quen có thái độ sống tích cực, bởi thái độ sống thế nào thì bạn sẽ trở thành người như vậy. Để thường xuyên suy nghĩ tích cực không dễ, nhưng khi nhận ra được lợi ích lớn lao từ đó thì bạn sẽ làm được.

Ví dụ, người hay thốt ra lời "Ôi, may quá", là đã tự tạo vận may cho mình, tự truyền thêm động lực suy nghĩ tích cực mỗi ngày nên họ cảm thấy luôn thấy may mắn, thành công trong cuộc sống và mọi việc - bởi trong thực tế người có thái độ sống tích cực là nền tảng của sự thành công.

Một người hạnh phúc, thành công không phải do sống trong hoàn cảnh thuận lợi, mà họ có thái độ sống tích cực và đúng trong các hoàn cảnh khác nhau. Nhờ đó, họ có niềm tin, sức mạnh, bản lĩnh, khám phá khả năng tiềm ẩn vô hạn trong cơ thể... Sự khác biệt giữa người có thái độ sống tích cực với người có thái độ sống tiêu cực biểu hiện rất rõ trong cách cư xử hàng ngày, nhất là khi đối mặt với một khó khăn thực sự thì kết quả bộc lộ rõ rệt.

Rèn luyện thái độ sống tích cực, tư duy sống tích cực là con đường dẫn tới thành công, biến những ước mơ, khát khao ấp ủ thành hiện thực. Ảnh minh họa.





Người có thái độ sống tích cực khi đối mặt với khó khăn luôn tìm cách tốt nhất để giải quyết, luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp xung quanh và có niềm tin mãnh liệt rằng mọi chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Thái độ sống lạc quan này cũng giúp họ luôn quan tâm đến những điều đem lại hạnh phúc, sự hài lòng cho bản thân và những người xung quanh.



Thái độ sống tích cực giúp bạn nhanh chóng nhìn ra thế giới bên ngoài tươi sáng, rộng lớn, để có tâm hồn thanh thản, có thể lấy lại cả những gì đã mất sau mỗi thất bại hay hoàn cảnh bi đát nào đó; để có niềm tin, sự lạc quan, những giấc mơ, khát khao sống tốt đẹp trong cuộc đời.



Chuyên gia Vera Xuân Hường nhấn mạnh: Một người hạnh phúc, thành công không phải do sống trong hoàn cảnh thuận lợi, mà do họ có thái độ sống tích cực và đúng trong các hoàn cảnh nên họ có được niềm tin, sức mạnh, bản lĩnh, khám phá khả năng tiềm ẩn vô hạn trong cơ thể...

Rèn luyện suy nghĩ tích cực, thái độ sống tích cực, tư duy sống tích cực chính là con đường dẫn tới thành công, biến những ước mơ, khát khao ấp ủ thành hiện thực, tự chiến thắng chính mình, thoát khỏi sự đố kỵ, ganh ghét bon chen rất mệt mỏi của cuộc sống. Tự chiến thắng chính mình bởi cách nghĩ tích cực giúp bạn luôn nhìn thấy khía cạnh tốt trong mọi sự việc, mọi vấn đề, là kim chỉ nam cho lối sống hạnh phúc, thành công.



Ngọc Hà