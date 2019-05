Cách nuôi con tự nhiên của người mẹ không sợ thua ở vạch xuất phát

Bài viết là quan điểm của Guo Ma - mẹ của một cậu bé 5 tuổi, thích đọc sách và chia sẻ những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Câu lạc bộ đọc sách của cô thu hút gần 3.000 thành viên.

Là một người mẹ, tôi đã tham gia nhiều khóa học kiến thức khác nhau, đọc vô số các loại sách liên quan đến nuôi dạy con cái. Nhiều bà mẹ gửi tin nhắn muốn tôi chia sẻ cách nuôi dạy con. Nhưng nghĩ kĩ, chẳng có cách nào chung cho mọi đứa trẻ. Mọi thứ nên thuận theo tự nhiên mà nuôi dạy.

1. Tôn trọng sự trưởng thành và phát triển của trẻ, học cách chờ đợi

Nuôi con "thuận theo tự nhiên" nghe có vẻ dễ, nhưng làm rất khó. Lúc đứa trẻ vẫn chưa biết bò, chúng ta đã đòi hỏi trẻ phải học đi. Rất nhiều bố mẹ như vậy, vì họ sợ những đứa trẻ sẽ thua ở vạch xuất phát.

Song với tôi, đời người không phải một cuộc đua, cho dù một cuộc đua chăng nữa, cũng không phải kiểu chạy nước rút mà là kiểu chạy đường trường, không nhất định phải chạy thật nhanh để về đích, điều quan trọng là hưởng thụ quá trình đó. Cuộc sống cũng như vậy, tại sao cứ phải cạnh tranh để về đích?

Tôi đưa ra 8 từ này để dạy con tôi: "Thuận theo tự nhiên, học cách chờ đợi", để được cùng con trải qua quãng thời gian vui vẻ nhất, không gò ép, không vội vàng, tĩnh đẳng khai hoa (Mỗi đứa trẻ là một bông hoa và thời kỳ nở sẽ khác nhau).

2. Bảo vệ sự hứng thú học tập của con

Có câu nói "Biển học không bờ, chỉ có chuyên cần mới là bờ", song tôi không đồng ý với câu này. Vì tôi nghĩ việc học là một điều rất hạnh phúc, nếu như khổ như vậy, ai mới có thể kiên trì. Trẻ con bây giờ thực sự chơi và học là một, căn bản không thể tách rời.

Con tôi từ khi một tuổi đã nói chuyện rất nhiều. Lúc 14 tháng đã có thể học thuộc thơ Đường. Mọi người đều rất kinh ngạc, nhưng trên thực tế, sự việc này rất tự nhiên. Tôi có một bức tranh thơ Đường treo tường trong nhà. Khi tôi chơi với con thường đọc một vài bài thơ đó. Một hôm, tôi bất chợt nói đến cậu bé mục đồng, Gua Gua liền nói ngay: Thôn Hạnh Hoa (nơi ở của cậu bé mục đồng trong bài thơ Đường).

Nếu như tôi cứ dạy Gua Gua những thứ tôi muốn, không phải thứ con thích thì con sẽ không có hứng thú, như thế sẽ không có động lực để học. Vì vậy, bảo vệ hứng thú học tập của con bạn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

3. Không so sánh con mình với những đứa trẻ khác

Nhiều người nhìn vào những thứ trên Weibo và WeChat của tôi, họ rất ghen tị vì con tôi không kén ăn, không bệnh tật, thích cười, thích chơi, thích nói chuyện... thực tế, những gì bạn nhìn thấy là phía của thiên thần, còn phía tiểu quỷ bạn lại không nhìn thấy. Nửa đêm con khóc rất to. Khi ăn cơm, thức ăn trở thành một món đồ chơi...

Song tôi không hề phiền lòng. Người lớn không hoàn hảo, làm thế nào bạn có thể yêu cầu trẻ em phải hoàn hảo. Tôi không so sánh con cái mình với con gia đình khác. Trẻ em là những cá thể độc lập và không thể so sánh được. Nếu bạn luôn so sánh những thiếu sót của con bạn với những lợi thế của n

hững đứa trẻ khác thì chỉ làm con bạn yếu kém mà thôi.

4. Nuôi dạy con là quá trình tự tu luyện của cha mẹ

Khi đọc một số lượng lớn sách, cha mẹ có thể tìm thấy một phương pháp nuôi dạy con phù hợp với mình. Không có cuốn sách nào là Kinh thánh và mọi người trên khắp thế giới có thể dựa vào đó để nuôi dạy một đứa trẻ hoàn hảo. Người hiểu rõ đứa trẻ nhất nên là cha mẹ, bởi vì mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập và có những đặc điểm riêng. Hoàn toàn không có phương pháp nuôi dạy con phù hợp với tất cả.

Một khi có kiến thức, cho dù ngay cả khi chúng ta đi đường vòng, đi sai đường thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ đi đúng hướng. Nuôi dạy con cái là để giáo dục chính mình, bạn muốn đào tạo con bạn như thế nào thì hãy trở thành thành tấm gương như thế.

