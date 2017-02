Bị vợ chê 30 tuổi mà chỉ kiếm được 10 triệu/tháng, anh chồng được gợi ý nên... bỏ vợ

Kiếm 10 triệu/tháng ở tuổi 30 còn bị chê, tốt hơn nên... đổi vợ?

Vấn đề thu nhập của đàn ông (và kèm theo đó là khoản nộp cho vợ hàng tháng) luôn là chủ đề nóng bỏng nhất để các chị em đem ra so sánh, bàn tán, cả ngoài đời thực lẫn mạng xã hội. Có lẽ cũng vì vợ bị xoáy vào vòng xoáy buôn chuyện của hội eva tám mà một ông chồng 30 tuổi đã phải lên mạng than thở vì bị vợ chê. Đăng trên một diễn đàn lớn có hàng chục nghìn thành viên, đa phần là nam giới, anh chồng ấm ức chia sẻ: "Tình hình là em vừa bị vợ chê vì già đầu rồi mà không làm được trò trống gì. Lương ba cọc ba đồng không lo được việc gì to tát. Em nghĩ ngợi quá nên đem vấn đề lên đây hỏi các cụ. Em xin hỏi 2 câu.

1. Em đang làm Nhà nước, lương và các khoản thu nhập khác bình quân được 10 triệu/tháng. Thu nhập như vậy có phải kém lắm không? Em 30 tuổi nhé.

2. Em hạ quyết tâm phải kiếm được đều đặn 50 triệu/tháng. Vậy các cụ đạt được mốc này ở tuổi bao nhiêu?

Em cũng chỉ mong cuộc sống vui vẻ, nhưng không có tiền thì cái gì cũng trở nên phức tạp và không vui, Nên em quyết tâm năm nay sẽ bắt đầu làm gì đó để nhà đỡ cực. Có thể vay mượn và ra ngoài làm. Em cảm ơn các cụ các mợ trước. Em bổ sung tí là em làm ở Hà Nội".

Chỉ trong vòng vài giờ đăng tải, status "than thân" hiếm hoi của ông chồng vừa bước vào tuổi "tam thập nhi lập" theo quan điểm của các cụ (30 tuổi là thời điểm đã tự mình lập thân, lập nghiệp rồi) đã hút về hàng nghìn lượt like cũng như bình luận của dân mạng. Mục đích chính của anh chồng khi kể chuyện nhà mình lên mạng thế này, có lẽ để nói xấu vợ thì ít, mà muốn tham khảo ý kiến các anh em khác cách làm giàu cũng như mức thu nhập chung của đàn ông 30 thì nhiều.

Bài chia sẻ của ông chồng 30 tuổi lương "ba cọc ba đồng" nhận được nhiều quan tâm của dân mạng.

Nhưng có vẻ như anh chàng không đạt được mục đích, bởi trong hàng trăm lời bình luận, hiếm hoi mới thấy một lời khuyên chân thành, tử tế như của Facebooker Minh Nguyen dưới đây: "Mình có 3 lời khuyên giúp bạn:

1. Thường thì con đường môi giới là cách tốt để đạt thu nhập khá cho các bạn mới bắt đầu và không có vốn lớn. Môi giới cũng có nhiều sản phẩm: nhà cửa, đất đai, xe cộ, tài chính... Môn này được cái không khác tự doanh là mấy. Công sức của mình bỏ ra, mối quan hệ, thời gian do mình thu xếp. Cần cù và có phương pháp tốt là có thể thành công. Để thành công thì xem tiếp mục 2.

2. Hãy nhìn quanh những người bạn hay giao tiếp, tầm 20 người thôi, xem thu nhập của họ trung bình bao nhiêu? Nếu họ thu nhập tầm như bạn thì cần tìm những mối quan hệ mới, giao du với những người có thu nhập ít nhất bằng mục tiêu của bạn, tốt nhất là gấp đôi, gấp ba lần. Đây là con đường cần thiết để thành công như mục 1. Để thành công hơn nữa xem mục 3.

3. Có sự phát triển thu nhập rồi (kể cả khi chưa đạt đến thu nhập mục tiêu) thì cần dành ít nhất 10% (có thể lên tới 30%) để đầu tư cho chính mình. Đầu tư ở đây là để nâng cấp mình lên: kiến thức, mối quan hệ, hình thức, giáo dục... Tham gia các khóa học của các chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực bạn theo đuổi là điều nên làm vì kiến thức học được của họ 1 phần thì các mối quan hệ từ những người bạn đồng môn sẽ đem lại 3 phần.

Lý thuyết là vậy. Chúc bạn may mắn. Cái gia vị này không thể thiếu được".

Làm thế nào để có thu nhập hàng chục triệu/tháng là nỗi băn khoăn không của riêng ai.

Trên thực tế, người tư vấn cho anh cách làm giàu đã hiếm thì chớ, anh chàng còn nếm phải đắng cay vì không ít người vào bình luận để khoe rằng mình chưa đến 30 mà thu nhập đã gấp ba, gấp năm lần con số 10 triệu của anh, và cho rằng việc anh 30 tuổi mà chỉ kiếm được ngần ấy thì bị vợ chê là... đúng lắm (!). Một số chị em cũng thẳng tưng bình luận: "30 mà thu nhập chỉ có thế thì đúng là kém anh ạ, vợ anh nói chẳng sai đâu".

Nhưng phũ phàng hơn, phần đông cánh mày râu khuyên anh chàng nên... đổi vợ hơn là nghĩ đến chuyện tăng thu nhập gấp 5 lần trong thời gian ngắn. Những lời bình luận như: "Thế vợ chú làm gì ? Cô ấy có đi làm cùng chú gánh vác gia đình không, thu nhập bao nhiêu, hay chỉ ở nhà bế con rồi sang hàng xóm hóng hớt để rồi đứng núi này trông núi nọ?"; "Thôi tôi khuyên thật lòng, ông nên rèn lại vợ đi là hơn, chứ ông không kinh doanh, không làm gì bên ngoài, tăng thu nhập lên 50 triệu/tháng thì khó lắm. Lòng tham của đàn bà là cái giếng không đáy, khi ông lên đến 50 triệu rồi vợ ông lại so kè với người kiếm được 100 triệu, rồi vài tỉ, thì không bao giờ ông đáp ứng nổi đâu. Đàn ông phải có chí tiến thủ thì đúng rồi, nhưng đàn bà mà không biết người đàn ông của mình năng lực đến đâu, thì nên trả về "nơi sản xuất" thôi ông ạ"; "Anh hãy bảo vợ: "Đến khi anh thu nhập 50 triệu thì chưa chắc em còn là vợ anh" xem chị nhà bảo sao, nếu vẫn khăng khăng ý cũ thì anh nên tìm cô nào chấp nhận mức lương 10 triệu mà lấy nhé"... nhan nhản phía dưới post than thở trên. Thật lạ, không hiếm cánh đàn ông nô nức hưởng ứng nhiệt tình những lời tư vấn đổi vợ trên.

Phía sau một người đàn ông giàu có là một người phụ nữ biết đòi hỏi

Câu chuyện so kè "chồng nhà người ta", "vợ nhà người ta" chẳng bao giờ là cũ, nhất là khi các màn khoe chồng "soái ca", khoe vợ xinh đẹp, đảm đang trên mạng xã hội cũng nhiều chẳng kém các cuộc "dìm hàng", nói xấu chồng, bêu riếu vợ. Chị em phụ nữ, khi bị chồng chê thì thường chỉ do ngoại hình so súi, "xuống cấp", cách ăn mặc úi xùi sau khi sinh nở; hoặc do vụng về chuyện cơm nước. Và khi bị chê, người phụ nữ sẽ nghĩ ngay đến việc sửa mình, tút tát nhan sắc, hùng hục tập gym, giảm cân cấp tốc, đi học nấu ăn... sao cho chồng được vừa lòng.

Ngược lại, có hàng trăm thứ để chị em so sánh chồng mình với chồng nhà người ta, từ sự quan tâm săn sóc, cách yêu thương chiều chuộng, độ đẹp trai, lãng mạn... cho đến thu nhập trong mơ, nhà sang xế xịn. Nhìn lại chồng mình, chị em sẽ "moi" ra hàng nghìn tật xấu, nào là lười nhác việc nhà, nào là biếng tắm, mê chơi, nào là vô tâm, nào là tiền ít... Nhưng cánh mày râu, thay vì khuyên nhau thay đổi, lại xúi giục bỏ người phụ nữ chưa hài lòng với chồng mình, vì, như một số người đã tư vấn cho anh chồng công chức thu nhập 10 triệu nhận định, lòng tham của phụ nữ là vô đáy?

Phải chăng "tình yêu" của phụ nữ với tiền là vô hạn?

Không phủ nhận chuyện đàn bà hay ghen tị với nhau, hay so bì chồng mình - chồng người và thường ngưỡng mộ đàn ông vì cái ví của anh ta. Nhưng điều đó không có nghĩa, đàn bà chỉ đánh giá phong độ đàn ông qua độ dày của ví tiền. Họ còn "đong đếm" sự thành đạt của người đàn ông của mình qua ý chí tiến thủ, chí hướng, uy tín xã hội, mối quan hệ với các đồng nghiệp, đam mê công việc và cả sự thăng tiến của anh ta nữa. Một người vợ đòi hỏi chồng mình gia tăng thu nhập từ 10 triệu lên 50 triệu hoặc hơn, chưa hẳn vì chị ấy hám của, mê giàu, mà có thể chị muốn kích thích tiềm năng của chồng, muốn chồng không an phận và hài lòng với hiện tại (dù ai cũng thuộc câu: biết đủ đã là đủ).

Suy cho cùng, phía sau một người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ biết cách "đòi hỏi", biết cách khiến chồng mình "nóng mặt" mà tiến lên. Hẳn nhiên, cái sự "biết" cực kỳ quan trọng. Bởi họ cần biết năng lực của người đàn ông, biết động viên, biết giới hạn, biết thời điểm, và biết đồng hành. Trên đời, đâu phải ai cũng là kiều nữ và đại gia, và cần cẩn trọng chuyện, khi chưa thành đại gia, chỉ cần giàu có hơn, sang trọng hơn, mình bỗng trở thành "người cũ" của chồng. Lúc ấy, chẳng những mình chẳng có người chồng thu nhập 50 triệu ở tuổi 30, mà còn mất toi cả anh chồng thu nhập 10 triệu nữa, thế thì rầu lắm!

Muốn làm vợ của một ông chồng 30 tuổi giàu có, sang trọng, đẳng cấp, nhà sang xế xịn, thu nhập 8 - 9 con số, bản thân người phụ nữ cũng cần là bệ đỡ, là người tư vấn, hỗ trợ, là động lực thúc đẩy người đàn ông của mình, chứ không phải cứ càm ràm ca thán là được đâu, các chị ạ! Đừng ngồi ôm cái máng lợn cũ mà trách cứ chồng vô dụng. Muốn làm vợ của vua, bản thân mình cũng phải có tư chất hoàng hậu đã, nhé!

Theo Trí thức trẻ