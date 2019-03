Bí quyết dạy con của các chính khách (4): Cho con tuổi thơ bình thường và bồi dưỡng đức tính khiêm tốn

Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln : Tiên phong "nuôi con thả rông"

Với vai trò kép: vừa là người lãnh đạo cao nhất của quốc gia, vừa là “đầu tàu” của gia đình, Tổng thống Abraham Lincoln có những quan điểm độc đáo và thú vị riêng về cách nuôi dạy con cái.

Trước khi cụm từ nuôi con theo kiểu “thả rông” (free-range parenting) - chỉ cách nuôi con theo kiểu tự do - xuất hiện, Tổng thống Abraham Lincoln đã áp dụng cách thức này đối với các con của mình. Ông tiếp cận các con theo tiêu chí “để trẻ con là trẻ con”, tin tưởng các con, cho phép chúng được tự do nhất có thể. Hai người con trai của ông, Tad và Willie thường tận dụng lợi thế “dễ tính” của cha để làm điều mình muốn.

Trong cuốn sách White House Kids: The Perks, Pleasures, Problems and Pratfalls of the Presidents’ Children, tác giả Joe Rhatigan đã kể lại những trò đùa tinh nghịch của 2 con trai Tổng thống Lincoln. Một lần, Tad và Willie kéo tất cả chuông trong nhà Trắng, đồng thời triệu tập tất cả các thành viên nội các, thư ký, nhân viên gây náo loạn. Lần khác, 2 cậu bé tạo nên một “bãi chiến trường” từ sơn và màu vẽ được mang tới nhà Trắng để vẽ chân dung Tổng thống.

Ngài Lincoln còn cho phép Tad làm gián đoạn các cuộc họp quan trọng và chính ông cũng sẵn sàng hủy buổi làm việc với các vị tướng để cùng Tad đi chơi xe ngựa.

“Niềm vui của tôi đó là nhìn thấy các con được tự do, hạnh phúc và không bị trói buộc bởi những luật định nghiêm khắc của cha mẹ”, ngài Lincoln nói.

Dành thời gian vui chơi cùng các con giúp ngài Tổng thống thứ 16 của Mỹ có thể quên đi những gánh nặng quốc gia đại sự, đem lại cảm giác thư giãn tuyệt đối.

Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin: Ở bên con khi cần

Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin sinh là một chính khách nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng lớn nhất nhì thế giới. Trong suốt những năm tháng cầm quyền, Putin đã thay đổi toàn bộ cục diện nước Nga. Dù có là một người “hét ra lửa” trên chính trường, thì khi về nhà, tổng thống Nga Putin cũng là một người cha với 2 cô con gái và việc dạy dỗ con là điều tất yếu.

Trong một lần trả lời phỏng vấn về cách dạy con, bà Lyudmila, phu nhân cũ của Tổng thống Nga Putin đã nhấn mạnh: “Tôi không bao giờ sử dụng kiểu giáo dục cưỡng bức mà để các con tiếp nhận giáo dục từ nhiều phía. Tôi nghĩ rằng các con đã có tuổi thơ hạnh phúc, được tập múa, được chơi trò xếp hình. Đặc biệt là không bao giờ bị chửi mắng, dày vò. Chúng luôn sống trong niềm vui, tinh thần thoải mái, khỏe mạnh.”

Có lẽ do phu nhân có phương pháp dạy con rất tân tiến và hoàn hảo, nên Tổng thống Putin vô cùng tin tưởng và không bao giờ can dự vào phương pháp giáo dục con cái của vợ.

Khi chồng được bầu làm Tổng thống, bà Lyudmila đã "khóc cả ngày" vì lo sợ rằng "đời sống riêng tư của hai vợ chồng sẽ hoàn toàn kết thúc" và "các cô con gái sẽ phải nhìn thấy cha trên tivi còn nhiều hơn ở nhà".

Mặc dù vậy, bà Lyudmila vẫn nhận xét, ông Putin là một người cha mẫu mực, dù không có nhiều thời gian dành cho con nhưng vẫn luôn ở bên con khi cần. Dù mệt mỏi và đau đầu vì công việc đất nước đến mấy, khi về nhà cùng vợ con, ông luôn là người rất hay cười đùa.

Thậm chí khi con đã lớn, Tổng thống Nga vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho con giữa cuộc sống bộn bề trăm công nghìn việc và bao nhiêu mối lo nghĩ. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn của Nga Itar-Tass, Tổng thống Putin cũng đã từng nói: "Tôi đều đặn gặp các con mỗi tháng một hoặc hai lần. Công việc quá bận rộn, thời gian quá sít sao nên hoàn cảnh buộc bố con tôi phải luôn tận dụng dùng thời gian để có giây phút riêng tư bên nhau.”

Hiểu rõ "nỗi khổ" của cuộc sống nổi tiếng, ngay từ khi lên nắm quyền, ông Putin đã thực hiện quyết liệt việc bảo vệ gia đình khỏi truyền thông và bảo vệ quyền riêng tư cho con, để con có thể lớn lên như những đứa trẻ bình thường, không dựa dẫm vào bố để sống và làm việc.

Ông từng chia sẻ: “Con gái tôi chưa bao giờ được coi là con của tầng lớp thượng lưu hay con người nổi tiếng, chúng không bao giờ đứng dưới ánh đèn sân khấu và để ai đạo diễn cuộc đời chúng. Maria và Yekaterina sẽ sống cuộc đời của mình và rất khiên tốn".

Ngoại trừ những hình ảnh bên cha mẹ thuở bé, thông tin và hình ảnh về hai cô con gái của Putin cực ít khi được hé lộ. Tuy nhiên, theo thông tin ít ỏi truyền thông khai thác được thì cả hai cô con gái đều là những người rất thành công và giàu có.

Con gái cả của ông, Maria đã là Tiến sĩ, tự mình viết sách và thành lập nên một quỹ từ thiện cho các trẻ em bị mắc bệnh về nội tiết. Còn em gái Katerina đang nằm trong danh sách những người phụ nữ quyền lực thế hệ tiếp theo của giới quý tộc Mát-xcơ-va.

Phương Nghi (t/h)