Bị chồng chửi ngu như chó, vợ đòi ly hôn

Phương đã lấy chồng được gần 5 năm nay. Hồi mới cưới, ai cũng khen Phương tốt số vì lấy được Vũ - người chồng đẹp giai, lại chăm chỉ, tu chí làm ăn, là sếp một công ty nhỏ.

Song suốt gần 5 năm sống trong hôn nhân với người chồng do chính mình lựa chọn, Phương không thấy nhiều niềm vui. Mặc dù nhìn bề ngoài, Phương cũng xinh xắn, ưa nhìn, gia đình có của ăn của để. Cô cũng có công ăn việc làm với mức lương cao đủ nuôi cả 3 mẹ con.

Vũ –chồng Phương tự nhận mình là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, chăm chỉ kiếm tiền, hết giờ làm là về, thỉnh thoảng cũng giúp vợ việc nhà. Trong khi đó, Phương làm kế toán nên khá bận, hay phải đi làm về muộn. Dù vậy, cô vẫn cố gắng chu toàn việc gia đình bằng cách đi chợ tuần một lần, lên thực đơn sẵn và thuê người giúp việc theo giờ để nấu nướng, dọn dẹp.

Tuy nhiên, Vũ không bằng lòng với cách của Phương. Anh thường xuyên chê bai cô lười làm, vụng chăm con và hay so sánh vợ với chị gái, cháu gái mình. Nhiều lần về quê, dù ở nhà nội hay ngoại, anh cũng không e dè chê vợ trước mặt mọi người. Có lần, ngay ở nhà bố mẹ vợ, Vũ sẵng giọng quát "Câm mồm, đừng có láo" khi Phương nhẹ nhàng nhắc chồng đừng uống rượu nhiều vì lát phải lái xe chở vợ con về.

Ảnh minh họa.

Cứ chiều nào bước chân đi làm về nhà là Phương lại thấy nặng nề và buồn chán. Mặc dù ở nhà, Phương còn có bố mẹ chồng rất tâm lý và hai đứa con nhỏ đáng yêu. Cũng chính vì những người ấy mới có đủ động lực để kéo Phương ở lại ngôi nhà này tiếp tục gắng gượng.

Phương bảo, bình thường chồng cô cũng là người hiền lành, yêu thương vợ, biết cách giao tiếp nên được bạn bè cơ quan, hàng xóm quý lắm. Nhưng mỗi khi nổi nóng, cáu gắt với vợ, anh lại văng ra hàng trăm “mỹ từ” làm tổn thương lòng tự trọng của cô.

Lần đầu tiên nghe chồng phũ miệng nói “Em cứ suốt ngày khịt khịt phát ghê. Tởm thế” khi Phương bị viêm mũi dị ứng khiến cô há hốc mồm đau đớn, không tin rằng những từ “mỹ miều” ấy lại phát ra từ miệng chồng.

Phương chua xót tâm sự: “Nói không mấy ai tin, đau lòng lắm. Cả hai vợ chồng mình đều tốt nghiệp đại học cả nhưng cứ mỗi lần có chuyện gì không hài lòng là anh lại cằn nhằn, cáu gắt, chửi mình không ra gì, văng bậy không khác nào dân đầu đường xó chợ.

"Có hôm thấy chồng đang vui vẻ, mình lại mới mua một cái váy nên vui vẻ hỏi chồng “Anh thấy em mặc váy này hợp không?” thì chồng tương ngay câu “Em bị động cỡn à? Trông chả khác gì con dở” khiến mình như bị dội nước lạnh”, Phương kể.

Ra ngoài hay ở cơ quan, Vũ cư xử khéo léo, tế nhị bao nhiêu thì về nhà anh mắng chửi vợ thậm tệ bấy nhiêu. Anh hay mang chuyện bực tức ở cơ quan về nhà đổ lên đầu vợ. Phương vốn không phải là người cam chịu nên hai người thường lời qua tiếng lại.

Rồi lần gần đây nhất, Vũ đi về gần 12 giờ đêm, muốn đánh thức con gái dậy chơi, Phương bảo con gái hôm nay bị sốt, hãy để cho con ngủ. Vậy là Vũ hầm hè; “Mẹ mày, mẹ mày. Mày không phải dạy khôn tao. Con tao chứ có phải mỗi con mày đâu. Cái thể loại vợ gì mà “ngu như chó” ấy. Vừa nói Vũ vừa ném cốc chén vào cửa khiến hàng xóm phải mở cửa ngó nhìn. Tai Phương nghe lùng bùng rồi ù đi, nước mắt rơi lã chã. Quá hiểu chồng mình rồi nhưng trước những lời nói xỉa xói, miệt thị và đôi mắt long lên sòng sọc của chồng, Phương bị sốc. Cô nhìn người đàn ông trước mặt như người xa lạ chứ không phải chồng mình.

Tối hôm sau, khi trở về nhà, Vũ thấy vợ đưa ra lá đơn ly hôn. Nghĩ vợ giận mình hơi quá lời nên mới làm vậy, anh xin lỗi nhưng Phương vẫn quyết tâm chia tay và nói nếu anh không ký thì cô đơn phương ly hôn. Cực chẳng đã, Vũ nhờ bố mẹ vợ can ngăn với lý do: “Con đi làm vất vả cả ngày, tất cả vì vợ con vậy mà cô ấy còn sinh sự đòi chia tay". Tuy nhiên, cha mẹ Phương không cản con gái ly hôn mà bảo mọi chuyện do hai vợ chồng cô giải quyết bởi họ quá nhiều lần đau đớn, xót xa chứng kiến con gái bị chồng chửi mắng, coi thường.

Minh Anh