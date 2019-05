Bị chồng chê bai nhiều, vợ không tự tin để gần gũi

Phi vốn đẹp giai, quê ở Hòa Bình, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc. Ngày còn yêu nhau, Lan biết mình có phần lép vế về nhan sắc với Phi nhưng cô không ái ngại vì Phi luôn tỏ ra chân thành. Chưa kể, ngày đó Lan còn trẻ, trông tổng thể xinh xắn.

Cưới nhau về, người ta bảo, vợ chồng “thương nhau củ ấu cũng tròn” nhưng chồng Lan thấy cái gì thuộc về vợ cũng xấu, không bằng người khác…khiến Lan rất buồn. Từ việc Lan không khéo nội trợ, không phân biệt được cá trắm với cá trôi, nhầm lá diếp cá với lá lốt… đến việc cô chậm chạp. Bạn học cùng cấp 3 đến chơi nhà, hỏi về cái bằng thạc sĩ Lan vất vả 3 năm mới có, thì Phi nói như vỗ vào mặt:

- Ôi trời! Bây giờ thạc sĩ nhiều như lợn con, bằng gì cũng mua được hết, đâu chỉ cao học, tiến sĩ, giáo sư còn có nữa là!

Lan ngượng không biết để đâu cho hết trước cái nhìn nghi hoặc và ái ngại của người quen.

Ảnh minh họa.

Cưới nhau xong, vợ chồng Lan cũng không có thời gian đi chơi, chào hỏi họ hàng hai bên. Phi đi làm từ sáng đến tối mới về. Ngày đó, Lan cũng chẳng mấy khi sánh đôi đi cùng Phi, bạn bè và họ hàng bên Phi biết cũng ít. Một thời gian sau, Lan mang bầu, bụng to rất nhanh. Đi khám thai cô biết mình mang thai đôi. Do đó, Lan rất tích cực ăn uống để đảm bảo dinh dưỡng cho hai con. Do cơ địa thấp bé, Lan tăng cân rất nhanh, mặt nổi nhiều mụn.

Những ngày có bầu, Phi liên tục chê bai vợ xấu. Những câu anh thốt ra: “Sao em có bầu xấu thế nhỉ? Mũi to, người to đùng như voi, mặt thì đầy mụn"; "Anh thấy mấy bà cơ quan anh có bầu đều xinh ra, em lạ nhỉ…”. Biết chồng không ác ý nhưng Lan vẫn chạnh lòng. Các buổi khám thai định kỳ, cũng chỉ mỗi mình Lan vác bụng lặc lè đi khám, gặp các mẹ khác được chồng đưa đi ân cần hỏi han, cô lại ứa nước mắt.

Đến ngày sinh, đưa vợ vào phòng đẻ, trước mặt bao nhiêu người, Phi thốt lên: “trời ơi, em béo thế. Nặng kinh khủng, em phải gấp đôi anh ấy chứ". Lan trong cơn đau mà vẫn thấy buồn.

Sau sinh, để có sữa cho hai con bú, Lan tích cực ăn uống nên tăng đến gần 70kg. Phải đến khi con được 1 tuổi, cô mới có kế hoạch giảm cân. Tuy vậy, thân hình sồ sề của Lan không giảm được nhiều. Cô không tài nào lấy lại được vóc dáng trước đây mặc dù bữa tối đã chịu khó ăn ít cơm, tinh bột, chủ yếu ăn rau và thịt. Còn thời gian tập thể dục thì Lan chưa thể sắp xếp được vì một nách hai con, nhà có một cô giúp việc nhưng cô ấy không xoay được cả chăm con và cơm nước. Lan đi làm chỉ mau về trông con, cho con ăn nói gì tới việc tập tành.

Vậy mà Phi không thông cảm cho vợ. Không dưới chục lần anh hậm hực: “Em phải lấy lại vóc dáng đi, người béo với lại ục ịch, nhăn nheo xấu lắm!’; Sao em lôi thôi, cẩu thả, ra ngoài người khác cười cho khiến Lan tự ti, không muốn gần gũi chồng. Từ lúc sinh đến khi 6 tháng, Lan với chồng chỉ quan hệ có 2 lần.

Nhưng đâu chỉ có chê vợ hình thức, Phi sẵn sàng chỉ trích Lan “chậm chạp như rùa” nếu như cô lơ đễnh không kịp làm vừa ý mình hoặc “đồ tớp hớp” khi vợ nhanh miệng. Rồi nào thì “đồ đàn bà không đái qua ngọn cỏ”…

Hôm rồi, trước mặt chị vợ, Phi thản nhiên chê vợ “ăn mặc giống y như bà ngoại”, “người gì mà chả có khiếu thẩm mỹ” khiến Lan và chị gái chưng hửng. Đã thế, Phi không để ý đến vẻ mặt sầm sì của vợ lại lặp đi lặp lại 2 lần câu “khen ngợi” này. Đỉnh điểm là đến bữa ăn trưa hôm qua, vừa ngồi vào bàn ăn, mới húp tô canh Lan nấu, Phi đã đặt xuống kêu “Em nấu có bát canh mà không xong, canh chua mà chả có vị gì. Bốn năm về làm vợ mà không nấu được bữa ăn ngon. Lấy vợ đoảng là khổ thế đấy, vợ người ta vừa làm việc nhà nước, biết bán hàng online lại cơm lành canh ngọt…”. Lan nghe mà lùng bùng lỗ tai, cô đổ hết bát canh còn lại vào thùng rác.

Lan thấy mình bị tổn thương vô cùng. Cô không ngờ chồng mình có ngày lại thốt ra những lời nói khó nghe như này. Từ sâu thẳm lòng mình, Lan vẫn còn yêu chồng. Ngoại trừ phũ miệng, anh cũng không làm gì khiến cô bị đau đớn. Lan cũng chưa một lần phát hiện ra anh ngoại tình hay có gì gian dối. Tuy vậy, “lời nói đọi máu”, thi thoảng lại phải nghe những lời “xát muối”, Lan thấy mình kém tự tin và nhiều khi phải rơi nước mắt vì tủi thân. Chưa kể cô càng ngày càng thấy có khoảng cách với chồng, không muốn gần gũi nữa.

Châu Anh