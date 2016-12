Bẽ bàng đi đánh ghen gặp tình địch... quá khỏe

Theo nội dung được chia sẻ, hai mẹ con vì quá bức xúc khi bắt "tại trận" chồng, cha mình ngủ cùng bồ đã tổ chức công cuộc đánh ghen với chiếc kéo trên tay. Tuy nhiên tình huống lại hoàn toàn ngược với kết quả mong đợi. Đến lúc đánh ghen cô bồ liên miệng xin lỗi nhưng với thái độ không hề hối hận còn hai mẹ con cầm kéo đến đòi cắt tóc thì cũng phải chịu thua trước tình địch quá khỏe. Suốt 3 phút đánh ghen, hai mẹ con không tìm được cách để cắt tóc tình địch vì cô bồ quá khỏe đã chống trả quyết liệt. Thậm chí có lúc người vợ còn bị cô bồ giật lại tóc.

Kết thúc công cuộc đánh ghen, "hội đồng" đánh ghen giải tán, cô bồ ra về "bảo toàn lực lượng" còn "chính chủ" thì bị thương ở tay, con gái phải vào hiệu thuốc mua thuốc cho vết thương của mẹ.

Theo dõi cuộc đánh ghen khiến không ít người cảm thấy hài hước thay vì thương cảm. Nhiều người tỏ thái độ không đồng tình: "Nhảm nhí làm trò cười cho thiên hạ. Về nhà mà giằng xé cạo trọc đầu ông ở nhà ấy. Người nhà còn chẳng làm gì thì thôi chứ ra đây mà ghen với ghét. Hai tay 2 kéo không cẩn thận đâm vào nhau xảy ra án mạng hay thương tích gì thì ngồi tù chẳng bõ".

Bàn về vấn đề đánh ghen và việc tung các clip đánh ghen lên mạng liên tục trong thời gian gần đây, trả lời trên một trang báo, chuyên gia Tâm lý – giáo dục Tiến sĩ Vũ Thu Hương, trường ĐH Sư phạm Hà Nội có những đánh giá chuyên sâu về vấn đề này.

Theo bà, thời gian gần đây, các cách ứng xử thiếu lịch sự đã có cơ hội phát triển khi mọi người trở nên chú trọng quá mức đến quyền lợi cá nhân. Trong các vụ việc, người trong cuộc chỉ quan tâm đến quyền lợi của mình, cảm xúc của riêng mình mà ít quan tâm đến xung quanh. Chính vì vậy, những vụ đánh ghen trở nên nhiều hơn.

Những người tham gia đánh ghen thường họ quan niệm tình yêu là sự sở hữu. Họ cũng có suy nghĩ người yêu của mình giống tài sản hơn là con người. Vì thế, khi có ai đó mon men tới gần người mà họ nghĩ là sở hữu, họ sẽ tức giận và có thể gây ra những vụ ẩu đả mà ta gọi là đánh ghen.

Hầu hết những người tham gia đánh ghen khi đó đã quá giận dữ. Họ không còn giữ nổi bình tĩnh nên khi đó, mối quan tâm tới tự trọng, sĩ diện ở mức thấp nhất. Sau này có thể họ sẽ cảm thấy xấu hổ khi nghĩ lại nhưng thời điểm đó thì không.

Phụ nữ, khi bực bội thường hay thể hiện ra ngoài. Đàn ông thì khác, họ sẽ âm thầm gặm nhấm nỗi buồn. Khi ghen tuông, phụ nữ hay có xu hướng đổ lỗi cho người cùng giới còn đàn ông thì hay oán trách vợ mình. Hay nói chính xác hơn, khi có vụ việc xảy ra, mọi người thường đổ lỗi cho phụ nữ và thường thì phụ nữ sẽ trở thành đối tượng để bị trách phạt nên mọi người sẽ tập trung vào phụ nữ để phán xử.

Ngoài những vi phạm về đạo đức, những vụ đánh ghen còn vi phạm pháp luật vì đó là hành hung người khác. Những người chia sẻ không biết rằng họ có thể sẽ bị xử lý trước pháp luật. Bên cạnh đó, theo tôi, các trang web đồng ý cho đăng tải những nội dung này cũng cần phải chịu trách nhiệm về chuyện này.

Phụ nữ thông minh "đánh ghen" như thế nào?

Tìm hiểu ”đối thủ”: Hãy chịu khó tìm hiểu kỹ ”người thứ 3” trước để xem cô ta và chồng mình đã có qua lại với nhau từ bao giờ, cô ta là người như thế nào.

Đừng nhiếc móc, lắm lời: Thông thường khi các chị em phát hiện ra bồ của chồng trẻ-ngon-xinh hơn mình, các chị thường cay cú, muốn cào cấu cắn xé ả ta. Tuy nhiên đó là điều ngốc nghếch chỉ khiến đứt dây động rừng, không những không ”mang được chồng về” mà còn biến mình thành bà vợ già xấu xí, lắm lời. Cho dù ”ông đã ăn chả” song bạn cũng nên bình tĩnh, tránh thể hiện thái độ thái quá. Đây cũng là chiêu đánh ghen thông minh, hãy cứ theo dõi một thời gian, tỏ ra chẳng có chuyện gì, cơm vẫn lành, canh vẫn ngọt để chồng mất cảnh giác, từ đó bạn sẽ có nhiều phương án cao tay hơn khi trị chồng.

Nếu muốn đem ra nói chuyện, phải có bằng chứng rõ ràng: Nếu muốn nói chuyện, bạn chỉ nói khi có đủ bằng chứng. Nói ngắn gọn, rõ ràng, và thật nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Không tin lời kẻ phá hoại, chỉ tin vào mắt mình: Nhiều người ác miệng khi thấy gia đình bạn hạnh phúc thường sẽ nói bóng gió. Nhưng hãy mỉm cười và nói rằng, bạn tin tưởng chồng bạn tuyệt đối. Tuy nhiên, đó là với người ngoài, đối với chồng bạn hãy thử nửa đùa nửa thật để hỏi người ấy về tính xác thực của những thông tin trên. Tất nhiên đừng tỏ ra bực tức hay tra khảo sẽ khiến chàng thêm khó chịu. Hãy tỏ ra không ghen tuông trước mặt mọi người nhưng thực chất vẫn ghen trước một người, đó mới là cách hành xử thông minh.

Bình tĩnh khi bị khiêu khích: Nếu bạn bị tình địch của chồng khiêu khích bằng cách gọi điện, nhắn tin ”thách đấu”, thậm chí up ảnh của cô ta và chồng bạn lên mạng. Hãy khoan ”xù lông” bằng cách đáp trả y như vậy. Việc của bạn cần làm là bình tĩnh tìm hiểu những điểm yếu của đối phương, tạm thời hãy cứ mặc kệ bởi nếu bạn ra tay đánh ghen ngay đôi khi sẽ biến mình thành kẻ ác, còn chồng bạn sẽ chỉ thông cảm cho ả kia mà thôi.

Gặp mặt tình địch nói chuyện riêng: Đây cũng là cách đánh ghen thông minh mà bạn nên áp dụng để ”vẹn cả đôi đường”. Có rất nhiều trường hợp ”tình địch” vô tình trở thành người thứ 3, nếu là do chồng mình giấu diếm việc đã có gia đình mà chủ động cầm cưa thì bạn chỉ cần mềm mỏng để người kia hiểu ra. Lúc này chắc chắn cô ta sẽ chủ động rút lui mà bạn chẳng cần mất công, mất thời gian của mình.

Trường hợp người thứ 3 chủ động chen chân vào gia đình bạn, bạn cũng nên gặp mặt trực tiếp nói chuyện. Lúc này cần kết hợp mềm mỏng và cứng rắn. Tốt nhất bạn nên rủ thêm bạn bè đi cùng, có thể dùng chiêu ”lấy nhu thắng cương” để ”trị” người tình của chồng.

Làm ấm lại quan hệ vợ chồng: Một trong những lý do khiến chàng "đánh bắt xa bờ" là quan hệ vợ chồng không thực sự nồng ấm. Có thể hai người không có nhiều thời gian dành cho nhau, có thể bạn không chăm chút cho đời sống tình cảm và đôi khi do bạn quá khắt khe khiến chàng mất tự do, cảm thấy nhàm chán.

Điều chỉnh bản thân: Sau khi đã dùng "kháng sinh" để "chữa bệnh" bạn cũng cần thêm "thuốc bổ" cho hạnh phúc gia đình mình. Có thể bạn không có lỗi nhưng hãy nhìn nhận lại bản thân, cách sống, những thói quen sinh hoạt của mình và của cả gia đình. Chắc chắn trong cuộc sống đó có những mắt xích chưa thật sự ổn thỏa và "đối thủ" mới có cơ hội xen vào.

Đừng bao giờ tuyệt đối hóa, đổ lỗi hoàn toàn cho chàng dù rằng chàng đã sai khi "xé rào". Hãy chú ý nhiều hơn đến những biện pháp chăm lo gia đình. Nếu nhà bạn luôn vui vẻ, yên ấm, bạn cũng chẳng cần lo nghĩ quá nhiều đến nạn "ngoại xâm".