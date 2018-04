Bắt quả tang vợ lên giường với em họ, hành động của chồng khiến ai cũng ngỡ ngàng

Ảnh minh họa

Dương gặp An trong lần vào miền Nam làm việc. An là gái miền Tây, cô không phải tuýp người phụ nữ chịu thương chịu khó, biết vun vén gia đình nhưng bù lại tính An xởi lởi, dễ gần, không hay để bụng và cũng có chút nhan sắc. Yêu nhau rồi lấy nhau, cuộc sống ở xa quê cũng không mấy dễ chịu, Dương quyết định đưa vợ về Bắc làm ăn cho gần bố mẹ, anh em.

Nhờ chịu khó làm ăn và sự hỗ trợ của ông bà nội, 5 năm sau Dương cũng cất được ngôi nhà khang trang, còn An cũng bắt đầu nhàn rỗi hơn sau khi sinh hai đứa con đều được ông bà nội chăm bẵm giúp. Giờ hai con đã đi học nên An cũng mở thêm quán nước gần nhà để gọi là hỗ trợ thêm chồng.

Thế nhưng cũng từ quán nước này mà xảy ra những chuyện không ngờ. Số là nhà Cường, em họ Dương ở ngay gần quán nước. Cường chạy xe chở hàng nên lúc nào có hàng thì mới bận, còn lúc rảnh việc là Cường lại lân la ngồi quán nước của bà chị dâu họ. Càng ngồi chơi Cường càng thích nghe cái giọng miền Tây ngọt ngào của chị dâu vốn cách nhau chỉ vài tuổi.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, trong lúc Dương mải làm ăn để nuôi vợ con thì ở nhà An và Cường tằng tịu với nhau. Cùng ở trong làng với nhau nên chuyện của An và Cường dù giấu kĩ đến đâu thì vẫn có kẽ hở. Chẳng mấy chốc cả làng đã đồn ầm lên và đến tai Dương. Dương về truy hỏi vợ thì An bảo do hàng xóm họ ghen ăn tức ở. Tuy không truy vấn nữa nhưng Dương vẫn âm thầm theo dõi An.

Cuối cùng, Dương đã bắt được quả tang An và Cường tại nhà nghỉ ở làng bên. Dường còn gọi cả mấy anh chị em họ đến làm chứng. Tang chứng vật chứng rõ ràng ngay trước mắt nhưng An vẫn cố van nài Dương rằng không có chuyện gì xảy ra, cô ta và Cường chỉ vào đây để tâm sự. Dương hất tay An ra, thong thả ngồi xuống ghế, từ từ bảo với đôi gian tình: “Cô tưởng tôi là thằng mù sao, tôi đã theo dõi hai người từ lâu, đây không phải lần đầu tiên cô vào đây với em họ tôi. Tôi đã nhiều lần ngầm cho cô cơ hội nhưng cô vẫn không biết quay đầu”. Rồi Dương quay sang bảo với Cường: “Cô vợ này anh nhường chú đấy, anh không còn gì để nói với chú.”

Cường lúc này mới phân trần: “Anh à, em cũng đâu muốn thế này đâu, tại chị dâu cứ mồi chài em, bắt em vào đây bằng được”. Thôi thì bao nhiêu tội lỗi cậu em họ đổ hết lên đầu An. Thế là một trận cãi nhau nổ ra giữa An và Cường, hai người đổ lỗi cho nhau, cãi nhau ỏm tỏi hết cả lên. Dương lắc đầu ngán ngẩm đi ra khỏi nhà nghỉ để lại đôi gian tình đang đổ tội cho nhau.

Tại sao phụ nữ "ăn nem?" Nếu như hầu hết đàn ông ngoại tình vì động cơ tình dục thì đa số phụ nữ ngoại tình vì lý do tình cảm. Chính điều này khiến cho tỷ lệ ngoại tình ở nữ ít nhưng lại khó chấm dứt hơn. Không những thế, đàn ông nóng tính hơn nên cách giải quyết của họ thường thiên về bạo lực nên càng làm cho hôn nhân khó cứu vãn. Trên thực tế, những người đàn bà ngoại tình đều có sức hấp dẫn nhất định nên chồng thường đau đớn và không muốn mất vợ. Không những thế tòa án lại thường ưu tiên quyền nuôi con cho người mẹ. Vì thế nếu ly hôn thì người đàn ông sẽ cô đơn thực sự. Để khôi phục tình cảm Khi biết vợ ngoại tình, các bạn cần phải làm được những điều sau đây : Thứ nhất, hãy thẳng thắn đối mặt với sự thật. Đây là cách giải quyết của người thông minh, trưởng thành trong suy nghĩ. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh và thẳng thắn là điều tối cần thiết lúc này. Không nhút nhát, không lảng tránh những phản ứng tiêu cực từ người vợ - người yêu của mình. Ai có lỗi thì người đó cần phải nhận lấy trách nhiệm. Thứ hai, tự tin và giải quyết. Bạn cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao vợ mình lại ngoại tình. Tìm ra được thì hãy khắc phục nó, cho cô ấy biết giá trị thấy được giá trị của mình. Thứ ba, chu toàn bổn phận. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì ta vẫn phải hoàn thành tốt trách nhiệm và bổn phận của một người chồng. Hãy cứ vui vẻ, lịch sự, cởi mở, và thân mật. Bạn cần phải chỉ cho cô ấy biết, những người đàn ông kia đang trục lợi cô ấy mà thôi. Chỉ có tình yêu của mình mới mang lại mái ấm hạnh phúc cho cô ấy. Những lúc thề này, hai vợ chồng cần có khoảng thời gian bên nhau và hãy nói, chia sẻ mọi thứ mà bạn suy nghĩ về tình cảm của hai vợ chồng. Điều cuối cùng, là hãy tha thứ cho vợ - người yêu khi mà cô ấy nhận ra lỗi lầm của mình. Người xưa có câu : “Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại”. Cho cô ấy cơ hội cũng là cho mình một cơ hội để có thể giữ gìn hạnh phúc gia đình. Hãy để cho cô ấy bù đắp lại những điều đã gây ra cho bạn, và bạn cũng cần phải tiếp nhận lấy nó một cách vui vẻ.

Lily