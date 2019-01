Ánh mắt của người đàn ông sống cùng nhà khiến cô dâu mới bối rối và lý do đáng sợ phía sau

Giang là cô gái hiền lành, đảm đang nhưng ngoại hình hơi xấu, chân đi tập tễnh và nét mặt khá thô. Nhiều lúc cô buồn mãi vì không có ai yêu thương mình.

Rồi bỗng một ngày cô có ca trực nên đi làm về khuya, hơn 10h tối cô gặp người đàn ông nằm trên đường, bên cạnh là chiếc xe máy đã vỡ nát đầu xe, đổ ngang dưới gốc cây. Cô hốt hoảng lại gần kiểm tra, hô hoán người đi đường giúp đỡ và gọi xe cấp cứu. Sau một ngày cô chăm sóc anh trong bệnh viện gia đình mới biết tin và đến nhận.

Không ngờ, sau đêm định mệnh ấy, Huy thường xuyên tìm đến và thể hiện tình yêu với cô. Anh bảo: "Nhờ có em mà anh còn sống, anh tin rằng em thực sự là người vợ mà anh tìm kiếm. Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em, nếu em cũng rung động với tình cảm của anh, chúng ta sẽ đến với nhau". E ngại với ngoại hình khiêm tốn của mình, trong khi Huy quá đẹp trai, nhà lại có điều kiện. Giang từ chối. Nhưng sự kiên trì suốt một năm của Huy đã khiến cô thay đổi. Cô thực sự tin anh không coi trọng ngoại hình tầm thường của cô.

Và đám cưới đến, cô chờ đợi, khát khao được trở thành người phụ nữ của anh. Gia đình chồng vui vẻ đón cô và những buổi tiệc ra mắt được tổ chức linh đình. Cô vốn có tửu lượng khá tốt, lại được mẹ chồng khuyến khích nên uống khá nhiều. Mỗi đêm, cô và Huy đều ngập tràn trong men rượu và men tình.

Sau một tháng thì cô có bầu. Có bầu cô càng xấu hơn, người sồ sề và mũi nở to. Cô cảm thấy dường như chồng né tránh chuyện chăn gối. Mỗi khi cô muốn gần gũi anh luôn tìm đủ lý do để đẩy cô ra: "Anh mệt","Em mới có bầu nên giữ gìn để con phát triển an toàn", "Anh đang bị cảm, đừng lại gần kẻo lây"... Anh từ chối cô nhưng cũng thể hiện vẻ mặt khá buồn, cô không dám mạo hiểm nữa.

Hình như bầu bí cô nhạy cảm hơn, cô thấy mình xấu xí nên e ngại khi mọi người nhìn đến mình. Vậy mà người anh họ của chồng sống cùng nhà luôn nhìn cô với ánh mắt đặc biệt, lúc trìu mến anh ta vừa nhìn vừa cười, có rất nhiều lần cô bắt gặp anh ta nhìn trộm, có lúc anh ta cố tình sờ vào bụng cô để hỏi thăm đứa bé khiến cô giật mình né tránh.

Ảnh minh họa

Băn khoăn mãi cô tâm sự với chồng: "Em thấy lạ lắm, em bầu bí có xinh đẹp gì đâu, sao anh họ lại nhìn em với ánh mắt đấy? Đấy là ánh mắt rất tình cảm. Em thấy sợ". Huy cười ái ngại và xua tay bảo cô lẩn thẩn, đấy chỉ là sự quan tâm vì gia đình anh sống rất tình cảm, anh họ sống cùng anh từ năm 6 tuổi nên gần gũi như anh em ruột trong nhà.

Đêm hôm ấy, khi cô tỉnh dậy vì khát nước, sờ sang bên cạnh không thấy chồng. Lẳng lặng xuống bếp tìm nước uống, cô không bật đèn mà dựa vào ánh sáng hắt từ bên ngoài vào để đi, tránh mọi người thức giấc. Đi qua phòng anh họ, cô thấy cánh cửa khép hờ và ánh sáng hắt ra, tiếng chồng cô và anh họ tranh cãi có vẻ gay gắt nên cô ngạc nhiên lắng tai nghe.

Tiếng của Huy: "Anh làm sao vậy, anh đừng để ý Giang nữa, nếu cô ấy biết được sự thật thì sao? Anh có hiểu nỗi đau của em không? Lấy vợ mà không thể có đứa con của mình. Dù nó là con anh thì anh cũng phải giấu kín cảm xúc của mình chứ. Đừng để bất kỳ ai trong ngôi nhà này nghi ngờ nữa". Anh họ tiếp tục giải thích trong lúc cô ngã gục ngay trước của phòng anh ta.

Trời ơi, hóa ra người chung chăn gối với cô những đêm đầu tiên trong ngôi nhà này là anh ta. Trong men rượu và có thể có thuốc ngủ, cô đã không phân biệt được vì bọn họ khá giống nhau. Sao chồng cô có thể lừa gạt cô như vậy? Có phải vì "bất lực" mà anh đã hạ cố cưới một cô gái xấu về làm vợ? Bởi vì cô xấu xí nên anh không tiếc khi trao vợ mình cho người đàn ông khác hay sao? Lúc này cô bắt đầu khóc nấc lên.

Hai người đàn ông bước ra và bàng hoàng nhận ra cô đã nghe hết sự thật. Nhanh chóng, Huy bế cô về phòng và đóng cửa lại. Huy vừa khóc vừa nói: "Xin em hãy tha thứ cho anh. Anh là con trai duy nhất mà sau di chứng một căn bệnh hồi bé mắc phải anh đã bị vô sinh. Anh đã giấu kín chuyện này nhiều năm. Anh biết em lương thiện, nếu em có phát hiện ra cũng sẽ không bỏ đứa bé. Hãy cho anh cơ hội được làm bố. Anh họ cũng sẽ chuyển ra ngoài sống để đảm bảo bí mật này".

Đau đớn, tim Giang như bị người ta xé nát, từng lời nói như dao cắm vào cô. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mà không biết phải làm gì.

Theo Daisy (Helino)