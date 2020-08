8X Phú Yên có bầu với trai Tây, khám thai hết 2-3 triệu/lần, đi đẻ tốn 70 triệu đồng

Trải qua nỗi đau khi ba mất trước sinh 17 ngày cùng với áp lực đi sinh một mình ở Hungary, chị Mộc Miên (31 tuổi, Tuy Hòa, Phú Yên) bị sốc tâm lý, chuyển dạ sinh sớm hơn dự kiến. Khoảnh khắc con gái cất tiếng khóc chào đời, chứng kiến chị vất vả vượt cạn, chồng và mẹ chồng chị đã ôm nhau khóc nức nở.

Tổ ấm nhỏ của chị Mộc Miên.

Chị Mộc Miên (31 tuổi, Tuy Hòa, Phú Yên) và anh Harmos Miklós (35 tuổi, Budapest, Hungary) quen nhau vào năm 2017 nhờ một người bạn chung của cả 2 mai mối. Sự tình cờ và trớ trêu trong chuyện tình yêu của anh chị đó là người bạn chung chính là người yêu cũ của anh Harmos.

Chia sẻ về chuyện tình yêu của mình, chị Mộc Miên kể, ngày xưa chị là tình nguyện viên cho trung tâm giáo dục thường xuyên ở tỉnh Phú Yên. Trung tâm này hằng năm có nhóm tình nguyện viên ở nước ngoài về để hỗ trợ dạy tiếng Anh và làm những công việc thiện nguyện ở tỉnh, chị thường theo tham gia hỗ trợ các tình nguyện viên. Năm 2017, chị có làm việc chung với một người bạn Hungary – là người yêu cũ, bạn thân của anh Harmos và được giới thiệu với anh.

"Mình làm việc với người nước ngoài nhiều nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ cưới chồng Tây vì xa quá, mình muốn gần ba mẹ. Vậy mà có lẽ do định mệnh. Mình có đùa người bạn Hungary có bạn làm mai cho mình. Trước đó anh Harmos cũng dặn thấy cô gái Việt Nam dễ thương giới thiệu cho anh. Vậy là cô ấy tác hợp cho tụi mình. Mình ấn tượng và bị chinh phục bởi anh quá hiền, đúng với tiêu chí của mình.

Tháng 9/2017, tụi mình quen nhau. 3 tháng sau, anh qua Việt Nam ra mắt gia đình mình. Và 2,5 tháng sau, tụi mình tổ chức đám cưới ở Việt Nam vào tháng 4/2018 rồi mình theo anh qua đó chơi để thăm họ hàng, bà con. Tháng 6/2018 tụi mình tổ chức đám cưới ở Hungary", chị Mộc Miên chia sẻ.

Nói đến đây, chị Mộc Miên tâm sự, chị không phải là người ham hố trai Tây, trước khi đến với anh Harmos chị đã tìm hiểu khá kỹ và cả anh chị có một niềm tin duy nhất quyết định tiến tới hôn nhân sau 6 tháng quen đó là người bạn chung Hungary.

Anh chị kết hôn sau 6 tháng quen.

Được biết, không lâu sau khi kết hôn, vợ chồng chị Mộc Miên đón nhận niềm hạnh phúc lên chức bố mẹ. Mặc dù tin vui này nằm trong kế hoạch của 2 vợ chồng nhưng do nhiều lần thử hụt nên chị Mộc Miên phải thử mấy lần mới tin là mình chuẩn bị làm mẹ. Còn anh Harmos – ông xã chị trong buổi sáng "mắt nhắm mắt mở" ra bồn rửa mặt nhìn thấy que thử thai 2 vạch, anh phải chạy ngay lên hỏi chị để xác thực. Và rồi khi chị gật đầu, anh khóc sướt mướt, xúc động với cảm giác lần đầu nghe tin mình chuẩn bị lên chức bố.

Chị Mộc Miên mang bầu khá khỏe, chị không bị nghén nhiều mà chỉ bị nôn đúng 2 lần vào khoảng tuần thứ 8 và thứ 9. Mỗi khi thấy trong người ớn ớn chị lại chạy ra chợ Việt Nam mua xoài non về ăn để cơ thể trở lại bình thường. Mang bầu đến tháng thứ 4 vì thèm ăn đồ Việt Nam nên chị quyết định về quê 3 tuần để thỏa mãn cơn thèm của mình. May mắn nhờ có ông xã luôn quan tâm, kể cả lúc chưa có con cũng luôn lo cho sự an toàn của vợ, chăm vợ chu đáo nên thai kỳ của chị diễn ra khá thuận lợi. Đặc biệt, mang bầu lần đầu ở Hungary mọi thứ đều lạ lẫm nên ông xã đều một tay lo liệu hết cho chị từ khám thai đến chọn bệnh viện đi sinh.

Mang bầu tháng thứ 4 vì thèm đồ ăn Việt nên chị phải về Việt Nam.

Chia sẻ về chuyện khám thai ở Hungary, chị Mộc Miên cho biết, các bác sĩ ở Châu Âu đều khuyên trước và sau sinh nên bổ sung vitamin tổng hợp, canxi cùng chế độ ăn uống thèm gì ăn nấy quan trọng đủ chất mà không quá chú trọng về số lượng. Bên cạnh đó, bác sĩ luôn dặn chị mỗi tháng chỉ được tăng 1kg và sẽ bị yêu cầu ép cân, giảm khẩu phần ăn hoặc giảm nước uống nếu kiểm tra tăng hơn yên cầu bởi điều quan trọng ở đây là ăn uống khoa học để em bé hấp thu, tăng cân tốt, mẹ mang bầu nhẹ nhàng khỏe mạnh và có khả năng sinh thường cao.

"Cả thai kỳ mình tăng 8kg nhưng tầm 30 tuần cân nặng tăng nhanh hơn nên mình bị lên gần 2kg/tháng. Bác sĩ yêu cầu mình giảm khẩu phần ăn và giảm nước uống nếu uống nhiều. Điều lạ lẫm nhất của mình khi khám thai ở đây là chi phí khám vì mỗi lần đi khám hết ít nhất 2-3 triệu/lần bất kể khám gì. Hơn nữa ở bên đây lỡ có vấn đề gì phải gọi cho bác sĩ hẹn chứ không như ở Việt Nam chạy đi khám dễ dàng hơn", chị Mộc Miên cho hay.

Chị mang bầu tăng 8kg.

Chị Mộc Miên sinh con ở tuần thứ 38 sớm hơn dự kiến sinh 17 ngày tại một bệnh viện tư với dịch vụ vô cùng tốt. Khác với nhiều mẹ Việt sinh con ở nước ngoài được hỗ trợ, không phải lo lắng nhiều chi phí đi sinh, chị chưa đi làm nên chưa có bảo hiểm và không được nhà nước hỗ trợ.

Nhớ lại ngày đi sinh của mình, chị Mộc Miên kể, trước ngày sinh 17 ngày, ba chị đột ngột qua đời. Mặc dù có chồng và mẹ chồng tâm lý, luôn sát cánh ở bên, đặc biệt mẹ chồng vô cùng thương con dâu nhưng do nỗi đau mất ba, cộng thêm áp lực sinh con một mình ở Hungary nên chị bị sốc tâm lý khiến chuyển dạ sớm.

2h sáng ngày 23/11/2019, chị có dấu hiệu chuyển dạ, bụng co thắt từng cơn. Sau khi anh Harmos gọi hỏi bố chồng là bác sĩ sản khoa, anh chị phải chờ 6h sáng gọi điện cho bác sĩ hẹn khám. Lúc này, chị đã mở được 2 phân và cơn chuyển dạ của chị diễn ra vô cùng nhanh chóng chỉ từ 14h-15h35 đã sinh xong. Con gái chị chào đời nặng 3,3kg.

"Trước lúc chuẩn bị lên bàn sinh, bác sĩ có dặn mình khi nào đau quá chịu không mới la còn không thì cố gắng đừng rên nhiều mất sức. Y tá hướng dẫn mình cách hít thở để mỗi khi cơn gò tới sẽ giúp cho cơn đau qua nhanh, cả 1 buổi sáng chờ sinh không được ăn gì cả, chỉ được ăn đường viên loại ngậm trong miệng là tan ra luôn nên mình đói dã man.

Sinh xong mình mệt quá không cảm giác được gì hết còn chồng mình và mẹ chồng ôm nhau khóc khi con cất tiếng khóc đầu tiên", chị Mộc Miên nhớ lại.

Bé nhà chị chào đời nặng 3,3kg.

Sinh con ở bệnh viện tư với gói khám tới lúc sinh hết 30 triệu và chi phí đi sinh tốn 70 triệu nên chị Mộc Miên được chăm sóc vô cùng chu đáo. Em bé được đưa đến phòng y tá chăm sóc để mẹ nghỉ ngơi, y tá và bác sĩ luôn vào hỏi thăm chị. Mỗi lần có vấn đề chị chỉ cần ấn nút trên đầu giường để gọi người vào.

Khác ở Việt Nam, sau sinh phải kiêng cữ nhiều, sinh xong chị tắm luôn mà không kiêng khem. Chế độ dinh dưỡng ở bệnh viện vẫn như thường ngày của người dân nơi đây với đồ buổi sáng và tối là bánh mì với thịt nguội hoặc trứng luộc với rau củ quả, hamburger, bánh mì. Còn buổi trưa là cơm, thịt, soup,…

"Ở bên đây trong nhà kín nên không cần đeo bông hay mang tất, không hơ hay xông gì hết, vẫn đụng nước bình thường, và hạn chế nước quá lạnh. Khi tắm và đánh răng dùng nước ấm. Bác sĩ dặn hạn chế không bế bé ra ngoài trong 3-4 tuần, mẹ hạn chế ra ngoài khoảng 2 tuần. Tuy nhiên ở đây nếu sau 2 tuần không ra ngoài mọi người sẽ thắc mắc mình bị gì. Hồi mình cứ trốn trong nhà nên mấy cô hàng xóm hỏi ông xã rằng mình bị làm sao mà không thấy ra ngoài", chị Mộc Miên cười.

Mẹ chồng và chồng mát xa chân cho chị đỡ mỏi sau sinh.

Sau sinh, ông xã chị nghỉ làm 4 tuần để ở nhà chăm vợ, mẹ chồng cũng lên phụ vợ chồng chị 2 tuần nên chị được nghỉ ngơi khá nhiều. Chị được mẹ chồng và chồng chăm sóc chu đáo, hỗ trợ tắm rửa, cơm bưng nước rót và cả mát xa chân cho khỏi mỏi. Tuy nhiên vì mẹ chồng và chồng không nấu được đồ Việt, phải đặt nhà hàng nên sau 1 tuần vết thương đỡ đau chị đã có thể xuống bếp nấu ăn.

Làm mẹ lần đầu có chút khó khăn vì con còn nhỏ, chưa quen với môi trường, sinh hoạt giờ giấc bên ngoài nhưng nhờ có đủ sữa cho con nên chị không phải lo lắng nhiều. Hiện tại, bé nhà chị đã được 8kg vô cùng đáng yêu và kháu khỉnh.

Nàng công chúa đáng yêu của vợ chồng chị.

Theo Hồng Nhung

