7 bí mật về đàn ông không nhiều phụ nữ biết

Có những hành động của nam giới phụ nữ cảm thấy rất lạ lùng và không thể giải thích được. Dưới đây là những kết luận được đưa ra từ các nghiên cứu khoa học và thông qua các cuộc điều tra, bảng câu hỏi. Nhiều kết luận có thể khiến chính những người đàn ông bất ngờ, theo Brightside:

1. Không đưa số điện thoại trước cho phụ nữ

Một trong những điều đàn ông cần nhất là sự tự do. Đó là lý do tại sao hầu hết trong số họ đều muốn có số điện thoại của các cô gái, nhưng không để lại số của chính mình. Đàn ông thích được tự do lựa chọn và kiểm soát mọi thứ. Họ không thích ở thế bị động.

2. Thích phụ nữ nói nhiều một chút khi hẹn hò

Đàn ông thích phụ nữ nói nhiều trong những buổi hẹn, hơn là chỉ giữ im lặng và giữ ý. Các cô gái có thể thoải mái chia sẻ về bản thân, sở thích, quan điểm... Đàn ông sẽ cảm nhận được sự gần gũi, chân thành và đáng yêu của đối tác. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ luyên thuyên về tất cả vấn đề đang gặp phải, những nỗi sợ hãi, cuồng tín... đặc biệt khi mới bắt đầu mối quan hệ.

3. Thể hiện sự hào phóng tùy thuộc vào phản ứng của phụ nữ

Các nhà tâm lý học cho biết đàn ông bị kích thích bởi phản ứng của phụ nữ với những hành động của họ. Nếu cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt và giọng nói của cô gái ấy, đàn ông sẽ không ngần ngại tặng quà hay làm cho cô ấy những điều tốt đẹp khác. Nếu thấy cô gái không hào hứng, tỏ ra thờ ơ, họ sẽ không cảm thấy có động lực phải làm vậy tiếp theo.

4. Luôn dành một sự để ý nhất định cho mối tình đầu

1/4 số đàn ông được hỏi trong một nghiên cứu khoa học thừa nhận rằng họ muốn bắt đầu lại mối quan hệ với tình đầu, ngay cả khi phải dừng mối quan hệ hiện tại. Các nhà tâm lý học khuyên phụ nữ nên tránh xa những người đàn ông nặng tình, không thể quên tình đầu, vì nó thường dẫn đến các tranh cãi, xung đột lặp lại khiến cuộc tình mới gặp nhiều trắc trở.

5. Có xu hướng trở nên thừa cân khi kết hôn

Qua nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học từ Đại học Bath, Anh, kết luận rằng những người đàn ông có gia đình hạnh phúc có xu hướng trở nên béo hơn so với trước đây, nhất là khi được làm cha. Vì thế khi thấy một người đàn ông trở nên nặng ký hơn là tín hiệu tốt, biểu hiện sự tự tin, thoải mái, chứ không hẳn là sự lười biếng.

6. Buôn chuyện nhiều hơn phụ nữ

Bạn có thể không tin điều này nhưng các nghiên cứu cho thấy đàn ông dành nhiều thời gian để tán gẫu hơn phụ nữ. Vì vậy, hãy thực sự cẩn thận với những người đàn ông đang giữ bí mật của bạn. Nếu đó không phải là người bạn thực sự tin tưởng thì không nên thổ lộ mọi chuyện.

7. Tích cực mua sắm online

Theo thống kê, đàn ông chi tiêu trên mạng nhiều hơn phụ nữ tới hơn 20%. Họ mua nhiều quần áo và phụ kiện hơn là các thiết bị điện tử. Họ dành nhiều thời gian để đọc mô tả và đánh giá về sản phẩm.

Theo VnExpress