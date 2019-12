6 tuyệt chiêu trị chồng vô tâm mà bà vợ nào cũng nên biết

Gặp một người chồng vô tâm như vậy, bạn sẽ phải làm gì?

Theo các chuyên gia tâm lý của công ty thám tử Bảo Minh, đàn ông vốn dĩ sinh ra đã được trao cho sứ mệnh là trụ cột gia đình, là đại diện của phái mạnh, có trách nhiệm bảo vệ và che chở cho phái yếu. Thế nên chị em nào vớ được ông chồng vô tâm cũng đồng nghĩa với việc chồng mình bị lãng quên mất cái sứ mệnh vốn có của đàn ông trong họ. Vậy làm cách nào để giúp anh ấy nhớ lại và thực hiện nó một cách chu đáo và đúng mực? 5 tuyệt chiêu mà công ty thám tử Bảo Minh gợi ý sau đây sẽ giúp chị em trị được thói vô tâm này của chồng:

1. Không quá chiều chồng

Ai cũng biết vũ khí lợi hại của phụ nữ là … chiều chồng. Phụ nữ càng khéo chiều chồng, càng được chồng yêu. Tuy nhiên nếu chị em chiều chồng một cách thái quá, lúc nào cũng làm theo ý chồng, nghe theo mọi lời nói của chồng thì lại vô cùng nguy hiểm.

Chiều chồng cũng phải chiều đúng cách. Nếu cái gì cũng chiều theo ý chồng, chị em sẽ rất dễ dẫn đến bị chồng lấn áp.

Tâm lý người chồng vô tâm cũng tương tự một đứa trẻ con được bố mẹ chiều chuộng, chăm bẵm quá mức. Nếu bạn cứ mải lo lắng, chăm sóc con từng ly từng tý một trong khi chúng có thể tự làm, điều đó khiến con bạn trở thành những đứa trẻ lười biếng, thụ động, chúng bị phụ thuộc vào bố mẹ.

Chồng vô tâm cũng thế, anh ấy vô tâm bởi được bạn nuông chiều quá mức, việc gì bạn cũng làm, chuyện gì bạn cũng lo thì anh ấy đâu cần động tay, động chân nữa. Trong tư tưởng của anh ấy luôn cho rằng mọi việc đã có vợ lo, nên anh ấy cứ mặc kệ, phó mặc mọi thứ cho vợ, vợ làm được, vợ làm quen rồi, vợ luôn lo ổn thỏa nên mình chẳng cần bận tâm làm gì cho mệt.

Từ đó chồng bạn sẽ mặc kệ vợ muốn lo sao thì lo. Bởi trong mắt anh ấy, vợ luôn là người phụ nữ vạn năng, chồng chẳng cần lo gì. Âu cũng là do các chị chiều chuộng chồng quá mức mà ra.

Cách tốt nhất là nhờ cậy chồng giúp đỡ, san sẻ mọi việc. Bạn nên tránh ôm đồm mọi thứ. Đừng để đến lúc chồng vô tâm lại kêu than.

Ảnh minh họa

2. Nói chuyện thẳng thắn

Riêng với trường hợp chồng vô tâm, chị em nên thẳng thắn trao đổi, không phải nói gần nói xa làm gì. Hãy nói với chồng rằng, em là phận đàn bà, em chỉ lo được những việc nằm trong khả năng của mình. Em cần anh giúp đỡ, cần anh gánh vác trụ cột gia đình.

Hãy nói cho chồng biết những ấm ức, bức xúc mình phải chịu đựng, những tổn thương, tủi hờn mình phải nếm trải khi chồng vô tâm. Nói hết ra thì chồng bạn mới hiểu, mới biết được nỗi lòng của bạn, sự khổ tâm bạn đang gánh chịu. Đó cũng là cách khơi gợi bản năng người đàn ông trong con người anh ấy suốt bao năm anh ấy lãng quên.

3. Cương nhu đúng lúc

Đàn bà khéo là phải biết cương nhu đúng lúc, biết lúc nào nên cứng rắn, quyết đoán với chồng, lúc nào nên mềm mỏng, nhẹ nhàng với chồng. Có như thế, các chị mới đánh trúng tâm lý và bắt thóp được chồng. Khi trao đổi với chồng về vấn đề anh ấy vô tâm, các chị cần cứng rắn, quyết đoán rõ ràng với anh ấy một cách nghiêm túc, cương quyết không chấp nhận tính vô tâm của chồng. Ngược lại, khi hai vợ chồng vui vẻ, bạn nên nhẹ nhàng nhờ anh ấy giúp đỡ, anh giúp em việc này, em cần anh làm cùng em việc kia…đó là cách vừa làm vui lòng chồng, vừa giúp mình đạt được điều mong muốn. Biết cương nhu đúng lúc sẽ giúp người vợ chinh phục được người đàn ông "mềm lòng" bên trong chồng mình mà cũng góp phần "thuần hoá con ngựa chiến" luôn chực chờ nhảy xổ ra khỏi cái tôi góc cạnh của anh ấy.

4. Nói không với so sánh

Tuyệt đối không mang chồng ra so sánh với người này, người kia. Chồng mình là chồng mình, anh ấy không phải đồ vật hay bất cứ điều gì có thể mang ra cân đo đong đếm được, bạn phải luôn nhớ đừng bao giờ mang chồng ra so sánh với bất kỳ ai. Điều đó vừa làm chồng bạn tự ái, bất mãn, vừa khiến bạn trở thành một cô vợ ngu ngốc. Bởi xấu đẹp thì cũng là chồng mình, là sự lựa chọn của mình. Mang chồng đi so bì với người khác là một cách giảm giá trị của chồng và tự hạ thấp giá trị của chính mình.

5. Gậy ông đập lưng ông

Nếu chồng luôn vô tâm, nói xong để đấy, hứa mà không làm thì bạn hãy thử dùng chiêu áp dụng tương tự ngược lại như vậy với anh ấy. Nếu hôm nay bạn nhờ anh ấy làm gì, anh ấy nhận lời nhưng cuối cùng không làm mà chống chế bằng những câu như "anh quên mất", "anh bận quá nên không nhớ"…, thì lần sau anh ấy nhờ gì bạn cũng quên theo cách của anh ấy. Nếu chồng bạn thắc mắc thì nói, em cũng chỉ "quên" như anh vẫn thường quên thôi mà. Như vậy chồng bạn sẽ hiểu được cái cảm giác bạn đã từng phải chịu khi anh ấy luôn "quên" như thế.

6. Nhìn vào điểm tích cực của anh ấy

Nhân vô thập toàn, con người chẳng có ai là hoàn hảo. Nếu những khuyết điểm của chồng tới mức độ "vô tư quá hóa vô tâm" thì bạn cũng nên vừa sửa đổi, vừa chấp nhận anh ấy. Đúng là chẳng ai vui vẻ gì khi chồng vô tâm nhưng cũng không thể vì thế mà chán nản, buông bỏ anh ấy. Hãy suy nghĩ tích cực, nhìn vào những ưu điểm của anh ấy, để cùng nhau dung hòa, cố gắng hoàn thiện bản thân, cùng nhau chung sống hòa thuận. Cuộc đời chẳng ai được toàn vẹn, cũng chẳng ai bất hạnh mọi bề. Biết chấp nhận cũng là cách giúp ta có cuộc sống thoải mái, nhẹ nhàng hơn.

Ngân Khánh