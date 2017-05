15 điều các ông chồng đừng bao giờ nói với vợ để ấm êm cửa nhà

Thưa tất cả các ông chồng trên thế giới, nếu bạn từng nói bất cứ điều gì trong bản danh sách này với vợ của mình thì thực sự bạn cần phải tìm hiểu thêm nhiều điều về tâm lý phụ nữ. Hãy nhớ nằm lòng những điều dưới đây bởi giao tiếp (cách nói chuyện) giữa hai vợ chồng là chìa khóa của cuộc hôn nhân hạnh phúc.

'Em không quá già như em nghĩ'

Nếu bạn từng nói điều này với vợ của mình thì trước tiên xin chúc mừng bạn vì bạn đã "sống sót". Tiếp theo, hãy nhớ rằng đừng bao giờ nói lại lần nữa. Dù câu nói của bạn ở dạng phủ định nhưng các bà vợ có thể nghĩ rằng: "Không quá già có nghĩa là đã già". Bất kỳ phụ nữ nào cũng nhạy cảm với chuyện tuổi tác và bạn không cần khắc sâu thực tế này trong tâm trí họ.

Tùy em

Đôi khi, có vẻ như vợ của bạn dè dặt nhưng thực sự là cô ấy chỉ đang chờ đợi bạn đưa ra quyết định. Dù đó là điều nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng hãy cứ giúp nàng tìm kiếm câu trả lời bởi đó là cách thiết thực để thể hiện bạn quan tâm tới nàng. Chẳng hạn như khi vợ không biết chọn nhà hàng nào, bạn hãy là người quyết định. Câu nói "Tùy em..." giống như là phó mặc cho vợ hơn là trao quyền cho vợ.

Bất kể điều gì về bạn gái cũ

Trong bất kỳ trường hợp nào, việc nhắc đến người yêu cũ trước mặt vợ cũng là điều tối kỵ. So sánh vợ với người cũ là một cách chắc chắn gây ra "chiến tranh", sự ghen tuông hoặc một số câu hỏi mà chính bạn cũng không muốn trả lời.

"Thư giãn đi" hoặc "Bình tĩnh nào"

Trong một cuộc tranh luận, khi vợ đã giành được quyền lợi thế, đừng coi thường cảm xúc của cô ấy mà nói: "Bình tĩnh", "Thư giãn đi"... Bằng cách này, bạn đang vô hiệu hóa cảm xúc của cô ấy. Cách tốt hơn là hãy mượn một chiếc tai nghe và chờ cho đến khi "bầu không khí mát mẻ" đến với ngôi nhà bạn.

Em "đến tháng" à?

Ngay cả khi bạn biết chính xác điều mình đang hỏi nhưng cũng không nên nói ra. Nếu vợ bạn giận bạn hoặc tỏ thái độ bất thường, có lẽ đó cũng là một điều chính đáng. Hãy thử hỏi cô ấy về những điều không hay đang diễn ra và không đổ lỗi cho vấn đề hormone là nguyên nhân gốc rễ.

"Anh không thể chịu đựng được gia đình của em"

Thử tưởng tượng xem bạn sẽ như thế nào khi vợ mình nói rằng cô ấy không thích cha mẹ hoặc anh chị em của bạn? Bạn không thích điều đó, đúng không? Có lẽ bạn chỉ nên giữ suy nghĩ và ý kiến cho chính mình, đồng thời cố gắng giải quyết vấn đề bằng bất kỳ cách nào có thể.

Em đang khiến anh nhớ đến mẹ của em

Đây là một ví dụ điển hình của những điều không nên nói với phụ nữ... đặc biệt là vợ của bạn!

Bất cả bối cảnh nào, cô ấy cũng coi như đó là một cách xúc phạm. Tốt hơn hết hãy tránh so sánh vợ mình với bất cứ ai, các ông chồng ạ!

Em thực sự ăn tất cả những thứ đó?

Các ông chồng, hãy nhớ tới lần đầu tiên bạn bắt đầu hẹn hò với vợ của mình và cô ấy đã ăn ít như thế nào trong những buổi gặp gỡ?

Đừng làm cho cô ấy cảm thấy không an toàn! Cô ấy đã có quyền ăn nhiều như cô ấy muốn khi hai bạn bây giờ là một gia đình. Hãy để cô ấy cảm thấy thoải mái với bạn và đừng phàn nàn về chuyện ăn uống này.

Em đừng quá nhạy cảm nữa!

Phụ nữ không có lựa chọn là "tắt" độ nhạy cảm của họ. Vì vậy, thay vào đó, bạn chỉ nên nắm lấy sự nhạy cảm của vợ bạn... và thậm chí là của riêng bạn. Đừng thô lỗ và cố gắng lờ đi cảm xúc của cô ấy bằng cách nói điều này. Cuối cùng, nó có thể làm tổn thương tình cảm của cô ấy.

Đó là những gì em sẽ mặc?

Bạn không phải là một chuyên gia thời trang, vậy đừng nói điều này. Phụ nữ đã mất nhiều thời gian, công sức để lựa chọn một trang phục và chắc chắn không muốn nhận những lời chỉ trích, nhận xét thô lỗ.

"Mẹ của anh không thể làm như thế?"

Không nên so sánh vợ với mẹ của cô ấy và tất nhiên là cũng đừng bao giờ so sánh vợ với mẹ của mình. Mẹ của bạn có thể giải quyết mọi thứ theo những cách khác nhau, nhưng vợ không phải là mẹ của bạn. Các ông chồng ạ, đừng so sánh táo với cam.

Đúng! người phụ nữ khác thật hấp dẫn

Không cần phải hé lộ điều này rộng và sâu. Vợ của bạn đã không phải vừa mới được sinh ra và cô ấy biết rằng bạn có thể tìm thấy những người phụ nữ khác hấp dẫn, nhưng cô ấy cần phải biết rằng cô ấy là "một trái táo" trong mắt bạn mọi lúc. Nếu cô ấy hỏi bạn có đang quan tâm đến ai khác không, chỉ cần nói: "Không".

Cái váy đó khiến em béo hơn

Hãy chắc chắn rằng không bao giờ nói điều thô lỗ này. Khi cả khi đó là câu nói đùa thì cũng là không nên. Hãy luôn tử tế với vợ. Để đảm bảo vợ luôn cảm thấy an toàn bên cạnh bạn, hãy nhanh chóng (và chu đáo) trả lời: "Không" khi được hỏi về chuyện trang phục và vóc dáng.

Đừng quấy nhiễu anh nữa

Điều này có thể khiến cô ấy "phát điên" hoặc có thái độ không tốt với bạn. Nếu cô ấy "cằn nhằn" bạn, có lẽ có một lý do trong đó. Bạn nên cố gắng làm hài lòng cô ấy thay vì nhấn mạnh rằng cả hai đang ở ngoài đường hoặc đang gây phiền nhiễu cho người khác.

Anh kiếm nhiều tiền hơn em

Điều này làm phật lòng người nghe dù họ là bất kỳ ai. Nếu vợ của bạn là người làm việc chăm chỉ, cô ấy sẽ cảm thấy bị hạ thấp như thế nào khi nghe câu nói đó từ bạn. Thậm chí, nếu đó là sự thật thì lời nhận xét thô lô như thế này cũng không có chỗ trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Theo Ngôi sao