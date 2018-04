11 dấu hiệu chứng tỏ chồng đã ngán vợ đến tận cổ, chỉ muốn ly hôn

Tất cả phụ nữ đều lo sợ một ngày nào đó chồng sẽ không còn yêu vợ nữa. Thậm chí nhiều khi họ còn có ý nghĩa muốn che đậy, trốn tránh sự thật này bởi cảm giác phát hiện ra chồng chán mình sẽ rất đau đớn và cô đơn.

Khi nhận ra điều này, phụ nữ thường đặt hàng loạt những câu hỏi như: Tôi đã làm gì sai? Tại sao điều này lại xảy ra với tôi?”…

Nhưng thực tế vẫn là thực tế và bạn buộc lòng phải đối diện. Một khi bạn nhận biết các dấu hiệu càng sớm thì càng có khả năng cứu vãn mối quan hệ với chồng:

1. Để mọi việc cho vợ làm

Một người chồng chán vợ sẽ không muốn quan tâm xem cho con học ở đâu, mua sắm gì trong gia đình, công việc bên đằng ngoại thế nào, nhà cần sửa chữa những gì… Tất cả anh ấy sẽ phó mặc hoặc kệ bạn tự xoay sở. Có nhiều lúc bạn thấy chồng như “khách trọ” trong gia đình mặc dù thời gian trước anh ấy luôn vui vẻ chia sẻ mọi công việc với bạn.

Ảnh minh họa: Gewoonvoorhem

2. Có nhiều mối quan tâm, sở thích khác hơn là vợ

Nếu như trước đây anh ấy không dành thời gian cho các thói quen, sở thích đó nhưng hiện tại, anh ấy bắt đầu nảy sinh các đam mê khác, nó là một phần dấu hiệu cho thấy anh ấy không còn tập trung vào bạn.

Một người đàn ông trong tình yêu sẽ luôn đặt vợ mình ở vị trí ưu tiên. Ngược lại, ngoài công việc, anh ta bắt đầu có những thú vui mới và tiêu tốn nhiều thời gian cho nó là lúc bạn nên nhìn nhận lại mối quan hệ vợ chồng.

3. Không còn trò chuyện nhiều trong khi ăn

Lần đầu tiên điều này xảy ra, bạn có thể nghĩ: “Thật là tuyệt vời, chúng ta lại có thể yên lặng ngồi bên nhau”. Nhưng đến lần thứ 12, bạn có thể cảm thấy lạnh người, sự lạnh lẽo mơ hồ đến mức bạn tìm cách đổ lỗi cho nhiệt độ phòng. Rõ ràng vợ chồng bạn ngồi đây, bên cạnh nhau, trong một không gian rất đẹp và hoàn toàn không có gì để nói với nhau.

4. Thường xuyên chê bai ngoại hình của vợ

Anh ấy không khen ngợi bạn, cũng không để tâm tới bất cứ việc gì bạn làm. Anh ấy chê bai tính cách, quần áo, cơ thể và tóc của bạn, chê những thứ bạn ăn, những việc bạn làm. Tóm lại, anh ta luôn thấy bạn không đủ tốt và không làm bất cứ điều gì đúng. Ngay cả khi bạn làm được điều gì đó rất tuyệt vời, anh ta cũng tìm thấy những sai sót của bạn. Nếu đây là điều được lặp đi lặp lại nhiều lần thì rõ ràng tình cảm của anh ấy dành cho bạn gần như không có.

5. Lảng tránh ánh mắt của vợ

Người ta vẫn nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Khi chồng bạn không còn hướng ánh mắt nhìn về bạn nữa bạn sẽ thấy một sự thật về mối quan hệ của mình. Trong khi bạn cố gắng nhìn chồng, trò chuyện với anh ấy thì anh ấy lại lảng tránh và nhìn đi chỗ khác… Đó là lúc bạn nên nghiêm túc nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình.

6. Luôn có lý do không về nhà, nếu ở nhà cũng chỉ muốn được ở một mình

Khi có biểu hiện phản bội, đấng mày râu cảm thấy về nhà là điều gì đó như gánh nặng và vô vị, vì thế chàng ta sẽ tìm lý do (như tụ tập với bạn bè, công ty có họp đột xuất) để không phải về nhà. Hoặc nếu phải về nhà thì sẽ một mình xem ti vi, ăn cơm xong thì đóng cửa chơi game. Cho dù có rỗi rãi thì cũng không thích dành thời gian bên cạnh vợ mình.

7. ‘Bơ’ trong phòng ngủ

Không quan hệ tình dục là một trong những dấu hiệu chứng tỏ hôn nhân của bạn đang rạn nứt. Nếu một ngày anh ấy chuyển ra ghế sa lông, nghĩa là sự rạn nứt đã lên đến cao trào. Khi hai người không còn tình cảm với nhau, họ cũng sẽ chẳng thiết tha gì đến chuyện chăn gối.

8. Hay so sánh vợ với người khác

Trong hôn nhân đặc biệt tối kỵ việc so sánh bạn đời của mình với người khác. Nếu một người đàn ông chỉ vì một lỗi nhỏ nào đó của bạn mà luôn miệng than trách, cố ý chì chiết hay mang điều đó ra để so sánh với người phụ nữ khác thì cuộc hôn nhân này sẽ ngày càng vô vị mà thôi.

9. Nổi khùng lên khi hai người có dấu hiệu cãi vã

Những cuộc cãi vã thường xuyên luôn khiến hôn nhân sứt mẻ, dù đây là chuyện thường xảy ra trong hôn nhân nhưng không có nghĩa là chồng được phép nổi khùng lên đánh mắng bạn. Nếu chồng thường xuyên làm thế này, ắt hẳn anh ấy đã chán vợ 8 phần rồi.

10. Khó chịu với sự quan tâm, tình cảm của vợ

Không chỉ ngừng làm những điều lãng mạn cho vợ, ngay cả khi được đón nhận những yêu thương từ vợ anh ta cũng dửng dưng, khó chịu: Đó là biểu hiện không thể chối cãi của việc tình yêu đã nguội nhạt. Không một người đàn ông yêu vợ nào lại có cảm xúc tiêu cực như thế khi được đón nhận sự ấm áp từ người phụ nữ sống chung với mình. Chỉ khi bản thân anh ta chẳng còn hào hứng, mặn mà mới thấy sự quan tâm, yêu thương của vợ là phiền phức.

11. Không còn nhớ những ngày kỷ niệm

Một người đàn ông chán vợ sẽ không bao giờ để tâm đến bất kì sự việc nào của đối phương. Ví dụ như luôn nhầm lẫn hoặc quên hẳn ngày sinh nhật của vợ, kỷ niệm ngày cưới… hoặc chỉ mua đại một món quà “tạm bợ” để tặng cho vợ. Khi đàn ông đã hết yêu, cho dù họ có muốn che giấu bằng hành động “quan tâm giả tạo” ấy thì cũng không thể nào làm cho nó thật chu đáo được.

Lily (th)