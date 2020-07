10 nguyên tắc vàng giúp cha mẹ Do Thái tạo ra những đứa trẻ thông minh

Người Do Thái được coi là dân tộc thông minh nhất thế giới. Sự thông minh của họ không chỉ diễn ra ở 1 vài thế hệ mà đã được khoa học chứng minh là di truyền qua nhiều đời. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh so với những cộng đồng dân tộc khác, người Do Thái có kỹ năng giao tiếp và tính toán vượt trội hơn hẳn. Chỉ số IQ trung bình của người họ là 110 so với chỉ số trung bình 100 của toàn cầu.

Số lượng nhà khoa học, những người đoạt giải Nobel là người Do Thái nhiều vô kể. Một số cái tên xuất chúng thuộc dân tộc này có thể kể đến như nhà văn, nhà thơ Paul Heyse, nhà hóa học Adolf von Baeyer, nhà sinh vật học Élie Metchnikoff, nhà hóa sinh học Hans Adolf Krebs, nhà vật lý học Albert Einstein,...

Lười biếng hay không làm gì cả ngày không bao giờ có trong suy nghĩ của trẻ Do Thái bởi các em được dạy làm việc chăm chỉ, biết quản lý thời gian.

Vậy lý do nào khiến cho dân tộc này trở nên siêu việt như vậy? Đáp án chính là dạy dỗ con cực kỳ thông minh, khéo léo của họ. Nhờ có nguyên tắc dạy dỗ con độc đáo mà người Do Thái có thể duy trì sự vượt trội của dân tộc mình qua nhiều thế hệ.

1. Không gán ghép những từ tiêu cực cho con

Cha mẹ Do Thái không bao giờ gán ghép những từ mang nghĩa tiêu cực cho con cái như "Con là người xấu/Con là đồ lười". Thay vào đó, họ sẽ nói rằng: "Một đứa trẻ ngoan ngoãn như con tại sao lại gây ra hành vi đáng tiếc như vậy?".

Người Do Thái ý thức và nắm bắt rất rõ những khuyết điểm, hành động xấu của con, nhưng trước mặt người ngoài và trước mặt trẻ, họ không chỉ trích mà sẽ tìm cách uyển chuyển hơn để truyền đạt. Ngoài ra, họ sẽ khéo léo uốn nắn, dạy dỗ lại con cái mà không để người ngoài can thiệp.

2. Dạy con tự lập ngay khi còn nhỏ

Người Do Thái có câu nói nổi tiếng là: "Bố mẹ đừng làm quản gia mà hãy làm quân sư cho con", ý nói hãy chỉ hướng dẫn, tư vấn cho con, đừng quá bao bọc và làm thay con mọi việc. Tuyệt đối không rơi vào căn bệnh 421 (4 ông bà nội ngoại, 2 bố mẹ vây quanh 1 đứa trẻ) vì điều đó chẳng khác cha mẹ sẵn sàng là nô lệ của con và chỉ đầu độc con mà thôi. Đây cũng là cách người Do Thái áp dụng trong việc rèn luyện tính tự lập và quyết đoán của con cái mình ngay từ khi còn nhỏ.

Sara Imas, tác giả của cuốn sách "Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương" đã viết: "Tình yêu đối với con cái của một số cha mẹ Trung Quốc giống như hình tử cung, họ luôn muốn bao bọc chúng trong tình yêu thương vô điều kiện của mình suốt cuộc đời. Còn tình yêu của các bậc cha mẹ Do Thái đối với con cái tựa như hình một đống lửa, tình yêu đó được dằn sâu trong lòng dưới vẻ ngoài sắt đá và cứng cỏi. Họ chỉ là một ngọn lửa rực sáng, soi rọi con đường phía trước cho con cái, để chúng có thể tự học cách sinh tồn và vươn lên trong cuộc đời".

3. Rèn luyện cho con tư duy vượt khó

Đối với người Do Thái, không chỉ có chỉ số thông minh IQ, chỉ số cảm xúc EQ, chỉ số vượt khó AQ cũng vô cùng quan trọng trong quá trình hướng đến thành công sau này của một đứa trẻ. Người Do Thái tự đưa ra công thức cho chỉ số vượt khó AQ của họ là: 20% IQ + 80% (AQ + EQ) = 100% thành công.

Ở các trường học Do Thái, ngay từ khi còn nhỏ đã được thấm nhuần tư tưởng không ngại khó khăn thử thách mà dám dũng cảm đương đầu với chúng để đạt được thành công. Còn ở nhà, bố mẹ là những người tạo tiền đề cho con phát triển suốt cả đời để trở thành một con người bản lĩnh và mạnh mẽ chứ không phải là bao bọc con từ bé cho đến lớn.

4. Dạy con tôn thờ trí tuệ

Người Do Thái có một tôn chỉ sống đặc biệt: "Người có trí tuệ là người hạnh phúc. Địa vị của học thức còn cao hơn địa vị của Quốc vương"… Trong văn hóa lâu đời của dân tộc này, trí tuệ, kiến thức luôn được sùng bái và coi trọng hết mực.

Bố mẹ Do Thái luôn dạy con cái: "Nếu nhà mình bị cháy, con cần mang theo trí tuệ của mình, vì trí tuệ sẽ mãi mãi ở bên cạnh con, không ai có thể lấy trí tuệ của con". Họ dạy con biết quý trong sách vở, chăm chỉ học hành để có kiến thức uyên bác. Không chỉ cổ vũ, bố mẹ còn hướng dẫn con khả năng tự học, tiếp nhận kiến thức thông qua nhiều hình thức như thu thập, lựa chọn tài liệu hợp lí, giao lưu với nhiều người để học hỏi,... Với người Do Thái, không bao giờ là quá muộn cho việc học tập.

5. Khen ngợi trẻ ngay khi có thể

Những bà mẹ Do Thái luôn khen ngợi con, ngay từ khi trẻ được sinh ra và chưa hiểu ngôn ngữ của cha mẹ. Mọi động tác của trẻ như biết nói hoặc biết vẽ đều sẽ nhận được những lời khen ngợi từ cha mẹ. Đặc biệt, trẻ em Do Thái thường được khen ngợi ở chốn đông người để các em có thể cảm nhận sự hiện diện và vị trí của mình trong xã hội.

Nếu thành tích của trẻ ấn tượng hơn, các em sẽ nhận được sự vỗ tay, chúc mừng từ tất cả thành viên trong gia đình. Người Do Thái tin rằng việc được khuyến khích sẽ nâng cao lòng tự trọng, thúc đẩy tinh thần và cung cách làm việc của trẻ.

6. Cha mẹ không kiểm soát trẻ

Trẻ Do Thái thường tự quản lý thời gian của mình và cha mẹ Do Thái cảm thấy không cần thiết phải lập trình từng thời gian hoạt động cho trẻ. Ngoài ra, cha mẹ Do Thái cũng không có thói quen can thiệp vào hoạt động của con nên nếu trong quá trình con và bạn chơi với nhau, trẻ có những xung đột thì người lớn cũng ít khi can thiệp mà để cho các bé tự giải quyết.

Tuy nhiên, chúng vẫn không được phép vượt quá một giới hạn nhất định: thiếu tôn trọng đối với gia đình. Trẻ sẽ chỉ nhận được ánh mắt chỉ trích nếu chẳng may nhuộm con mèo màu hồng, nhưng sẽ nhận được hình phạt nghiêm khắc nếu xúc phạm cha mẹ.

7. Vẻ bề ngoài không phải là tất cả

Những đứa trẻ Do Thái thường được thoải mái chơi với bùn đất, chân tay bám bụi hay mặc một chiếc áo thiếu nút... Các bố mẹ ở đây cho rằng việc luôn giữ quần áo sạch sẽ chẳng có ích gì cho sự phát triển thể chất và tính cách của trẻ. Bản thân trẻ cũng không quan tâm đến việc trông chúng như thế nào.

8. Chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân

Tinh thần trách nhiệm là điều người Do Thái rất coi trọng và họ dạy con từ rất sớm thông qua việc làm gương cho con. Trước mặt con, cha mẹ Do Thái luôn hành động thận trọng và tỏ ra nghiêm túc với mọi hoạt động, quyết định.

9. Uốn nắn thay vì trừng phạt

Trong gia đình người Do Thái, cha mẹ không phạt trẻ bằng cách lấy khỏi trẻ thứ gì đó. Thay vào đó, họ đặt ra một vài quy tắc nhất định khiến trẻ phải tự điều chỉnh hành vi của bản thân. Vì vậy, tư duy của trẻ không gói gọn trong sự nghiêm khắc hay những hình phạt của cha mẹ, mà trẻ học được cách điều chỉnh bản thân theo hướng tốt hơn.

Cha mẹ Do Thái hiểu rằng con mình đang trong quá trình lớn lên, khám phá và học hỏi. Nên việc trẻ phạm sai lầm là chuyện bình thường và họ chấp nhận những sai lầm đó của trẻ. Ngoại trừ trong những tình huống gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng thì trẻ em Do Thái hoàn toàn được tự do khám phá và được quyền làm sai.

Nếu buộc phải trừng phạt con, cha mẹ Do Thái cũng tránh mỉa mai, móc nhiếc bọn trẻ. Họ cho trẻ có một không gian yên tĩnh để suy xét lại hành động, lời nói của mình, từ đó trẻ mới dễ dàng tiếp thu lời nói của cha mẹ. Khi lên cơn nóng giận, cha mẹ Do Thái chọn cách lánh mặt hoặc giữ im lặng, sau đó khi đã bình tĩnh, họ chọn cách nói ra tâm trạng của mình cho con hiểu. Đặc biệt, họ không bao giờ nổi giận với con trước mặt người khác đồng thời tìm cách xoa dịu để bù đắp cho trẻ, đôi khi chỉ là bằng một nụ hôn, một cái ôm, hoặc một câu nói "Mẹ yêu con".

10. Dạy trẻ cách quản lý thời gian

Trẻ em Do Thái được dạy rằng phải làm việc chăm chỉ và biết cách quản lý thời gian hợp lý để mọi việc không chồng chéo lên nhau. Cha mẹ Do Thái cho con học rất nhiều bộ môn cùng lúc với khối lượng thời gian lớn như đàn violin, tiếng Anh, Toán học.

Nhiều em sinh ra trong gia đình kinh doanh buôn bán có thể tham gia làm việc cùng cha mẹ từ rất sớm. Thông qua những hoạt động trải nghiệm lớn và liên tục như vậy, các em phải học cách quản lý thời gian, sắp xếp công việc và luôn tự nhủ phải làm việc chăm chỉ.

Lily (th)