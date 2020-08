10 lý do hàng đầu khiến phụ nữ ngoại tình, lý do đầu tiên trái ngược hẳn với đàn ông

Lâu nay nhiều người vẫn thường hiểu nhầm rằng, ngoại tình được xem như một thói xấu mang tính đặc thù của đàn ông. Tuy nhiên hiện nay xu hướng này đã có nhiều thay đổi. Không chỉ đàn ông ngoại tình mà hiện tượng chị em ngoại tình đang trở thành vấn đề đáng lo ngại.

Theo khảo sát, đa phần phụ nữ ngoại tình xuất phát từ nhu cầu tình dục.

Phụ nữ cũng có nhu cầu về tình dục như đàn ông. Họ cũng muốn thưởng thức cảm giác được chiếm hữu, khao khát. Thực tế, một số chị em có nhu cầu nhiều hơn bạn đời của họ. Một khi ham muốn không được thỏa mãn sẽ thôi thúc họ tìm đến mối quan hệ bên ngoài để khỏa lấp nhu cầu bị thiếu hụt đó.

Ảnh minh họa

Có rất nhiều chị em luôn khao khát được "yêu", được thăng hoa để thỏa mãn cảm xúc bản năng của họ nhưng chồng lại không thể làm họ mãn nguyện nên việc họ tìm đến người thứ 3 rất dễ xảy ra.

Đây là nhu cầu sinh lý thầm kín của mỗi con người nên không ai giống ai bởi vậy mới nói điều quan trọng để tạo nên hạnh phúc gia đình đó chính là sự hòa hợp và đồng điệu trong chuyện "chăn gối" giữa hai vợ chồng.

Với phụ nữ, tình dục cũng là một khía cạnh thể hiện tình yêu. Đó không chỉ đơn thuần là vấn đề sinh lý, nó còn là khao khát yêu thương tình cảm. Ngoài ra, những phụ nữ đã tìm đến tình dục để khỏa lấp và thỏa mãn. Những người này thường có ham muốn theo hướng… thêm chứ không… bớt.

Ngoài ham muốn tình dục, phụ nữ ngoại tình còn do 9 nguyên nhân phổ biến sau:

Không vượt qua được cảm xúc cá nhân

Những phụ nữ mắc chứng trầm cảm, ám ảnh từ trải nghiệm ấu thơ hoặc thiếu các mối quan hệ lãng mạn, nghĩ tình dục ngoài luồng sẽ khiến họ cảm thấy xứng đáng. Trước một người theo đuổi, họ thấy được chăm sóc, lôi cuốn, đáng được ngưỡng mộ, khao khát và đáng được yêu. Từ đó, họ dễ sa đà vào mối quan hệ này và khó lòng dứt ra.

Hôn nhân thiếu vắng tình yêu

Không gì tuyệt vời bằng một cuộc hôn nhân nồng nàn tình yêu. Tuy nhiên không phải cuộc hôn nhân nào cũng được xây dựng trên nền tảng đó. Phụ nữ kết hôn có thể vì nhiều lý do khác như sức ép về tuổi tác, công việc, hoàn cảnh…và họ hoàn toàn có thể làm một người vợ người mẹ tốt với một người đàn ông mà họ không yêu, nhưng họ sẽ không thể toàn tâm toàn ý với một người đàn ông không yêu mình.

Đó là lý do nhiều phụ nữ mạo hiểm đánh đổi sự bình yên của mình cho những xúc cảm vô tình chợt ngang qua, sẵn sàng vứt bỏ những ấm êm đủ đầy chỉ được sống với thứ gọi là rung động của con tim, là tình yêu đích thực theo cách nghĩ của họ.

Tuyệt vọng với thực tại

Một trong những lý do khởi nguồn cho một cuộc ngoại tình ở phụ nữ là cảm giác tuyệt vọng. Họ tuyệt vọng với cuộc hôn nhân hiện tại. Khi đàn ông không cho phụ nữ đủ cảm giác an toàn trong hôn nhân, họ thường tìm một người khác để lắng nghe và thấu hiểu. Vì phụ nữ luôn có nhu cầu được sẻ chia nhiều hơn đàn ông. Dần dà, người đàn ông xa lạ có thể đem đến cảm giác an toàn, họ sẽ dễ ngã vào lòng anh ta lúc nào không hay.

Thèm được thể hiện tình cảm

Phụ nữ dễ thấy mình có giá hơn thông qua các tương tác cảm xúc như đụng chạm, hôn hít, ôm ấp, được tặng quà, được nhớ nhung… Người đàn ông nào hiểu và đánh trúng vào tâm lý này sẽ "câu" được một phụ nữ từ trong gia đình của họ ra một quan hệ ngoài luồng!

Muốn trả thù

Đôi khi phụ nữ bị phản bội bởi người bạn đời của mình (thường bắt nguồn từ chuyện tài chính, các mối quan hệ chăn gối ngoài luồng), và chọn việc ngoại tình như cách để trả thù. Trong trường hợp này, phụ nữ không che giấu điều đang làm để trả đũa những lỗi lầm mà chồng đã gây ra.

Ảnh minh họa

Chồng vô tâm

Phụ nữ không sợ chồng nghèo, không sợ chồng xấu mà sợ nhất là chồng vô tâm. Không được yêu thương, chia sẻ, quan tâm, nhiều người cảm giác như mình bị bỏ rơi ngay chính trong ngôi nhà của mình. Suốt ngày đối diện với một người chồng hững hờ, lạnh nhạt khiến phụ nữ cảm thấy cuộc đời vô vị, nhàm chán, buồn tủi. Và việc ngoại tình sẽ nảy sinh khi một người đàn ông ấm áp xuất hiện.

Một chút quan tâm, một chút lãng mạn cũng đủ để phụ nữ thấy mình được yêu. Và họ đã chạy theo thứ tình cảm sai lầm đó, như một người đói được cho ổ bánh mì. Họ chỉ cần khỏa lấp nỗi trống vắng cô đơn, khoảng trống mà chồng họ đã vô tâm tạo ra và khoét rỗng trong lòng họ.

"Nghiện" sex

Phụ nữ có nhu cầu cao, nghiện tình dục hay mua sắm thường dễ ngoại tình. Căn bản là vì họ không được đáp ứng đủ từ người đàn ông bên cạnh nên muốn tìm kiếm một người khác để được thỏa mãn.

Thiếu sự thân mật trong gia đình

Phụ nữ được thỏa mãn nhu cầu tình dục nhưng chưa chắc điều này khỏa lấp được nhu cầu cảm xúc của họ. Đơn giản là phụ nữ rất đề cao giá trị của sự quan tâm, đó không chỉ là tình dục mà còn muốn được nhận quà, được nhớ đến, được ghi nhận, được trò chuyện... Nếu những điều này không xảy ra trong gia đình thì họ thường hướng đến đối tượng mới để thỏa mong muốn này.

Những phút yếu lòng

Phụ nữ thường có xu hướng ngoại tình khi không hài lòng về chồng? Vậy tại sao có những người có chồng giỏi, được chồng yêu, gia đình hạnh phúc mà vẫn ngoại tình? Đó chính là những phút yếu lòng mà không phải ai cũng có đủ sức mạnh và bản lĩnh để vượt qua.

Những người phụ nữ trải qua những phút yếu lòng thường vì không vượt qua được sự cám dỗ của cảm xúc. Nhưng họ ý thức được mình sai và sẽ tìm cách dừng lại. Họ luôn mang cảm giác ăn năn, tội lỗi, và nếu không bị bạn đời phát hiện, họ sẽ tìm cách để bù đắp cho đối phương, coi như là cách sửa sai…

Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Tư pháp gia đình và vị thành niên Singapore, đàn ông dễ ngoại tình ở độ tuổi 40 còn phụ nữ thì ở độ tuổi 37, tương đương với thời điểm sau kết hôn khoảng 10 năm. Cũng theo điều tra này, phụ nữ ở độ tuổi 37 có tỉ lệ ngoại tình cao hơn nam giới là 2%.







Lily (th)