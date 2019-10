10 cách nhận diện chính xác bạn đời có chung thủy hay không?

Một số dấu hiệu cho thấy chính xác chàng có chung thuỷ hay không đều nằm ở những hành động, cách ứng xử của đối phương dành cho chính bạn.



Trung thực với bạn về mọi thứ: Trong gia đình, người ấy có thể chia sẻ mọi thứ với bạn, không chỉ niềm vui mà cả những nỗi buồn. Nếu bạn nhận thấy chồng mình thậm chí tránh cả những lời nói dối vô hại thì đó là dấu hiệu họ chung thủy và bạn hoàn toàn có thể yên tâm để chia sẻ mọi thứ.

Không ngại thể hiện tình cảm: Nếu chồng bạn tận dụng mọi cơ hội để thể hiện tình cảm với bạn (một cái ôm, nắm tay hay âu yếm...) thì đó có thể là một người bạn đời chung thủy. Thể hiện tình cảm bằng những động chạm cơ thể giúp tạo ra sự thân mật và một kết nối cảm xúc mạnh mẽ.

Ghen tuông nếu không kiểm soát sẽ là “đại họa” cho hôn nhân của mỗi cặp đôi. Ảnh: T. L.





Có trách nhiệm với mối quan hệ gia đình: Tất cả các mối quan hệ đều trải qua những thăng trầm. Nếu người ấy luôn sẵn sàng nói chuyện và không làm ngơ với bạn khi mọi thứ trở nên khó khăn hay bế tắc, luôn cố gắng làm cho mối quan hệ trở nên tốt hơn thì đó là dấu hiệu họ cam kết và có trách nhiệm.

Cảm xúc không dễ bị thay đổi: Nếu bạn cảm nhận một điều gì đó không đúng thì linh cảm chắc chắn sẽ cho bạn biết ngay lập tức. Nếu cảm xúc của chồng bạn luôn luôn trước sau như một, bạn không phải chịu đựng những lúc tâm trạng buồn vui thất thường thì điều đó có nghĩa bạn luôn có vị trí quan trọng trong cuộc sống của người ấy.

Luôn muốn bạn có mặt trong các mối quan hệ của họ: Mỗi người đều có những mối quan hệ xã hội (đồng nghiệp, bạn thân...), nhưng một người bạn đời chung thủy sẽ luôn mong muốn chia sẻ mọi mối quan hệ và sự xuất hiện của bạn khiến họ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Luôn nỗ lực để mối quan hệ trở nên tốt đẹp: Lúc bắt đầu cuộc sống vợ chồng, cả hai thường sẵn sàng trò chuyện để mối quan hệ luôn bền vững. Tuy nhiên, nếu đã ở bên nhau thời gian dài mà thói quen và sự cởi mở, nhiệt tình này vẫn không hề mất đi, thì đó là một dấu hiệu về mối quan hệ bền vững.

Bộc lộ sự bất an, lo lắng với bạn: Nhiều người có cảm giác không an toàn trong mối quan hệ của mình. Nhưng nếu chồng bạn luôn chia sẻ những lo lắng và bất an của họ với bạn, thì đó là dấu hiệu họ muốn duy trì, kết nối cảm xúc và mong muốn bạn là một phần trong cuộc sống của họ.

Không ghen tuông vô cớ: Cảm giác ghen tuông thường xuất phát từ sự không an toàn. Nếu bạn đời không có những hành động ghen tuông thái quá, đó là dấu hiệu họ thấy hài lòng với mọi thứ đang diễn ra.

Tôn trọng ý kiến và mong muốn của bạn: Sự tôn trọng rất cần thiết, không chỉ điều gì đó lớn lao mà đôi khi chỉ là những thứ nhỏ bé nhất. Nếu chồng bạn luôn xem xét ý kiến của bạn và sẵn sàng thay đổi, phát huy để khiến bạn hạnh phúc và thoải mái hơn, thì đó là một dấu hiệu bạn có vị trí rất lớn với họ.

Bạn luôn hiện hữu trong tâm trí họ: Hai người có thể không đi chơi với nhau mỗi ngày nhưng ngay cả khi bận rộn nhất họ sẽ luôn dành một phút để quan tâm tới bạn hay thể hiện cảm xúc của mình. Chỉ cần một tin nhắn, một hình ảnh dễ thương hoặc biểu tượng cảm xúc sẽ chứng minh rằng, bạn luôn luôn chiếm vị trí quan trọng trong tâm trí họ.

Theo Lê Hương (Lao Động)