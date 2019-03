Viễn cảnh da lão hóa không phanh ở tuổi 35 - 40 rất dễ xảy ra, nếu không duy trì 4 thói quen này sớm hơn

Mục đích của việc siêng năng skincare mỗi ngày không chỉ là để mang đến cho bạn làn da khỏe đẹp ở hiện tại mà về lâu dài, các dấu hiệu lão hóa như: nếp nhăn, da chảy xệ, thâm nám… sẽ không có nhiều cơ hội xuất hiện khi bạn bước vào ngưỡng tuổi 35 – 40.

Nói một cách khác, bạn nghiêm túc với việc skincare càng sớm thì chuyện sở hữu làn da khỏe đẹp bất chấp tuổi tác càng dễ trở thành hiện thực. Và ngay từ bây giờ, hãy bắt đầu duy trì 4 thói quen chăm sóc da sau đây để không phải đối mặt với viễn cảnh da lão hóa không phanh khi lớn tuổi hơn.

1. Thoa kem mắt

Có thể bạn không để ý nhưng 9/10 lần các sao nữ U40 để lộ nhan sắc nhuốm màu thời gian thì đôi mắt, cụ thể là những vết chân chim chính là dấu hiệu đầu tiên tố cáo. Bởi vậy, việc sử dụng kem mắt để ngăn ngừa các nếp nhăn, tình trạng sụp mí ngay từ sớm là vô cùng quan trọng, điều này cũng được khẳng định lại qua lời của chuyên gia thẩm mỹ, làm đẹp nổi tiếng - Renée Rouleau tại Los Angeles "Vùng da quanh mắt của bạn gần như không có tuyến dầu (vì thế nó không thể tự dưỡng ẩm và dễ trở nên khô ráp); và đây còn là nơi đầu tiên cho thấy dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt, đặc biệt là khi biểu cảm nheo mắt hay cười. Bởi thế, việc bảo vệ vùng da này bằng 1 loại kem chuyên dụng, chất lượng là vô cùng cần thiết".

Tuy nhiên, có một lưu ý nho nhỏ là trong quy trình dưỡng da, bạn hãy thoa kem mắt ngay sau khi rửa mặt và thoa toner để chắc chắn, công dụng chống lão hóa của sản phẩm này được phát huy tối đa nhất.

2. Kết thân với bộ đôi kem chống nắng và serum vitamin C

Không còn nghi ngờ gì về tầm quan trọng của kem chống nắng đối với làn da của bạn; thậm chí, nếu được chọn một sản phẩm cần thiết nhất để chống lão hóa, các bác sĩ da liễu cũng sẽ gọi tên kem chống nắng đầu tiên. Thế nhưng để tăng hiệu quả "chống già", đồng thời duy trì được làn da tươi sáng không nốt thâm, bạn hãy thử cân nhắc đến việc dùng thêm serum vitamin C trước kem chống nắng vào mỗi buổi sáng; và rồi thành phần vitamin C - chất chống oxy hóa tuyệt vời sẽ giúp vô hiệu sự tấn công của các gốc tự do, ngăn không cho các dấu hiệu tuổi tác như: nếp nhăn, da chảy xệ, thâm nám ghé thăm làn da của bạn sớm hơn.

3. Rửa mặt 2 lần/ngày với sản phẩm dịu nhẹ

Xin nhấn mạnh rằng bạn nhất định phải dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ - sản phẩm không khiến làn da của bạn cảm thấy khô khốc, căng rát sau mỗi lần sử dụng. Ngược lại, nếu bạn tin tưởng những loại sữa rửa mặt có tính tẩy rửa mạnh thì trước mắt, da sẽ khô hơn, tiết dầu ồ ạt và mụn dễ sinh sôi nảy nở còn về lâu dài, lớp màng bảo vệ tự nhiên của làn da sẽ bị tổn thương nặng nề, da trở nên yếu ớt, nhạy cảm và rất khó để chống chọi lại được với sự tấn công của tuổi tác.

Cuối cùng, đừng quên rửa mặt 2 lần/ngày vào buổi sáng – tối, thói quen này sẽ giúp làn da luôn được thông thoáng, sạch sẽ và hấp thụ tối đa dưỡng chất từ các sản phẩm skincare.

4. Thoa kem dưỡng ẩm 365 ngày, ngay cả trong mùa hè nắng rực rỡ

Thoa kem dưỡng ẩm vào mùa đông siêu hanh khô là điều dễ hiểu nhưng ngay cả khi bước sang mùa hè, đây vẫn là bước skincare mà bạn không thể bỏ qua. Lý do là bởi da bạn sẽ không ngừng tiếp xúc với các yếu tố ngoại cảnh như: nắng, gió, khí điều hòa – những nguyên nhân gây thất thoát độ ẩm, khiến da dẻ luôn ở trong tình trạng khô héo, kém tươi tắn.

Tuy nhiên sâu xa hơn, một làn da luôn được cung cấp đủ độ ẩm sẽ khỏe mạnh và gần như "miễn nhiễm" với những vấn đề như: nếp nhăn, da chảy xệ hay xỉn màu… nhờ đó mà dễ đạt đến cảnh giới trẻ trung không tuổi.

Theo Helino