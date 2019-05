Vì sao da bạn mãi không thể trắng hồng rạng rỡ như hằng mơ ước? Nguyên nhân dễ đến từ 3 điều này

1. Da chết tích tụ

Có một sự thật hiển nhiên rằng: "Làn da sản sinh hàng triệu tế bào chết mỗi ngày; và nếu bạn không có bất cứ động thái nào để loại bỏ những tế bào chết ngoan cố trên da, chúng sẽ khiến da của bạn xuống tông, trở nên xỉn màu". Theo bác sĩ da liễu nổi tiếng Mona Gohara, đồng thời là giáo sư nghiên cứu lâm sàng tại đại học Yale, Mỹ. Vậy nên, bạn hãy coi những tế bào chết là đám bụi xám xịt trên da bạn, chừng nào "quét" sạch chúng thì chừng đó, da dẻ sẽ tươi sáng, sạch sẽ hơn.

Giải pháp: Bạn sẽ cần tẩy tế bào chết cho da với tần suất khoảng 2 – 3 lần/tuần (tùy nhu cầu, vì thế mà bạn hãy lắng nghe làn da). Bạn có thể dùng sản phẩm tẩy da chết vật lý (dạng hạt) hoặc hóa học. Tuy nhiên, với sản phẩm dạng hạt, hãy chọn loại có kết cấu nhỏ mịn để không gây xước xát, tổn thương da. Cuối cùng, đừng quên thoa kem dưỡng ẩm và thoa kem chống nắng cẩn thận, bằng không, da càng dễ bị kích ứng, xỉn màu, bao công sức tẩy da chết của bạn sẽ trở nên vô nghĩa.

2. Da bạn thiếu ẩm

Khi thiếu độ ẩm, làn da của bạn không chỉ kém căng mịn mà còn mệt mỏi, xỉn màu trông thấy; theo bác sĩ da liễu Joshua Zeichner tại New York: "Thất thoát độ ẩm xảy ra ở tầng hạ bì, điều này khiến da trở nên héo hon. Và bạn có thể liên tưởng làn da giống như quả bóng bay, trái xịt sẽ không thể sáng bóng như khi nó được bơm đầy hơi".

Giải pháp: Chắc chắn là bạn phải cấp ẩm cho làn da, nhưng không chỉ thoa kem dưỡng ẩm/serum vào buổi tối mà buổi sáng khi thức dậy, bạn cần coi dưỡng ẩm là bước không thể thiếu. Có như vậy, da mới luôn duy trì được vẻ tươi sáng, căng mọng. Vào mùa hè, bạn nên chuyển sang loại kem dưỡng có kết cấu lỏng nhẹ, thấm nhanh để không khiến da bức bí, khó chịu và gây bít tắc lỗ chân lông, nổi mụn.

3. Bụi bẩn, không khí ô nhiễm và ánh nắng

Những yếu tố ngoại cảnh như: không khí ô nhiễm, bụi bẩn, ánh nắng mặt trời… tạo ra các gốc tự do – nhân tố phá hủy collagen, kích thích sản sinh sắc tố da và theo thời gian, da bạn sẽ xuất hiện nếp nhăn và trở nên tối màu.

Giải pháp: Bạn không thể điều khiển được các yếu tố ngoại cảnh nhưng có thể bảo vệ làn da trước những tấn công tiêu cực. Và 2 giải pháp cốt lõi ở đây chính là: làm sạch và chống nắng.

Sau một ngày dài, bạn cần làm sạch da thật kỹ với bước tẩy trang và rửa mặt. Điều này sẽ giúp loại bỏ tàn dư của các sản phẩm makeup, kem chống nắng, bụi bẩn và độc tố… Tuy nhiên, theo bác sĩ da liễu Joshua Zeichner thì bạn cần lưu ý một điều: "Các yếu tố ô nhiễm dễ khiến da kích ứng và có thể phá hủy lớp màng bảo vệ da nên điều quan trọng, bạn cần một sản phẩm dịu nhẹ giúp củng cố lại hàng rào, không khiến nó bị tổn thương thêm". Vì thế, sản phẩm tẩy trang, sữa rửa mặt có công thức dịu nhẹ chính là những thứ bạn nên kết thân.

Vào buổi sáng, bạn nhất định phải thoa kem chống nắng để bảo vệ da nhưng bên cạnh đó, serum hay lotion chứa vitamin C cũng là bí kíp hoàn hảo để hạn chế tối đa sự tấn công của các gốc tự do, đồng thời làm sáng da trông thấy. "Chúng (serum, lotion chứa vitamin C) giống như một hàng rào an toàn để giảm thiểu những tổn thương do yếu tố ngoại cảnh", theo bác sĩ Joshua.

Nguồn: Allure

Theo Helino